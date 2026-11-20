Volkswagen chce v Německu zmrazit mzdy na dva roky, zrušit některé příplatky a odměny a získat větší volnost při plánování pracovní doby. Odbory mluví o ráně do zad zaměstnancům a slibují tvrdý konflikt. Změny se mohou dotknout i Škody Auto.
Volkswagen předložil německému odborovému svazu IG Metall své požadavky pro nadcházející kolektivní vyjednávání. Je mezi nimi mimo jiné zmrazení mezd v letech 2027 a 2028.
IG Metall minulý měsíc informoval, že koncern Volkswagen plánuje zmrazit mzdy všech svých zaměstnanců až do roku 2030. Podle říjnového vyjádření českých odborů KOVO by se toto zmrazení mezd mělo týkat také zaměstnanců automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu.
Požadavky Volkswagenu pro vyjednávání se svazem IG Metall podle zprávy vydané automobilkou zahrnují rovněž zrušení některých příplatků a odměn či zvýšení flexibility pracovní doby. V současnosti je v německých továrnách Volkswagenu základní pracovní doba stanovena na 35 hodin týdně.
„V budoucnosti by ji mělo být možné upravovat podle provozních potřeb, a to bez kompenzace v případě prodloužení a s příslušnou úpravou mzdy v případě zkrácení,“ napsala automobilka.
Odborový svaz IG Metall podle agentury Reuters uvedl, že bude proti požadavkům Volkswagenu bojovat. „Vedení VW vráží zaměstnancům nůž do zad,“ prohlásil jeho hlavní vyjednavač Thorsten Gröger. „Bude to tvrdý, hořký a vyčerpávající konflikt, který ve firmě zanechá hlubokou stopu,“ dodal.
Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku.
Volkswagen mimo jiné plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet vyráběných modelů. Na konci loňského roku zaměstnával koncern asi 663 tisíc lidí.
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