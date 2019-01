Terénní pick-up, kterému se do bláta nechce. Testujeme vyšperkovaný Volkswagen Amarok

Jde tak trochu proti smyslu. Pick-up, který vznikl proto, aby byl co nejvhodnější na práci všeho druhu, při níž není o bláto nouze, se v jedné z nabízených variant blyští chromem a láká na komfort.

Volkswagen Amarok chce totiž daleko více oslovit ty, kteří od pracovního auta požadují i lepší úroveň všeho, ať už je řeč o jízdních vlastnostech na silnici, pohodlí v kabině nebo nabídce příplatkové výbavy.

V ceníku figuruje jen jeden motor, naftový vidlicový šestiválec v několika výkonových variantách. Testovaná verze má 165 kW a je spojená s osmistupňovou automatickou převodovkou, nicméně poté, co vloni na podzim vešla v platnost nová přísnější emisní norma, už tato varianta není v nabídce.

Nyní je 3.0 V6 k dispozici se 120, 150 nebo 190 kW. Nejslabší varianta se páruje s manuálem, prostřední má na výběr mezi ním a automatem s osmi stupni, který je naopak pro nejsilnější verzi jediný možný. Pohon 4×4 ale dostaly všechny Amaroky bez rozdílu.

V duchu filozofie, která se blíže posouvá k SUV autům, je také sestavená nabídka výbav. Jiná než verze DoubleCab, tedy se čtyřmi dveřmi a pětimístnou kabinou, k dispozici není. Kdo stále chce auto na práci, bude mu bohatě stačit základní verze, avšak testovaný kousek ve výbavě Aventura je přesně pro ty, kteří z nějakého důvodu chtějí pick-up, ale s větší dávkou stylu.

K němu by měla dopomoci 20" leštěná kola, chromovaný zadní nárazník a nástupní lišty ze stejného blyštivého materiálu. V kombinaci s modrým matným lakem skutečně působí na pohled víc "vyšperkovaně", avšak také to znamená, že každá větvička, kolem které by se s Amarokem projelo, nechá na karoserii nesmazatelné stopy. Z výletu do terénu se pak rázem stane hromada nepříjemností s nerozleštitelnými škrábanci.

"Mezi zákazníky je stále větší zájem o pracovní verze, ale chceme ukázat, že máme v nabídce i stylové varianty," řekla Aktuálně.cz PR manažerka VW Užitkové vozy Lenka Vaňková.

Po otevření masivních dveří se naskytne pohled na kabinu, která se od pracovních aut skutečně liší. Aventura má totiž komfortní sedadla potažená kvalitní jemnou kůží nappa. Dostala i vyhřívání a především možnost elektrického nastavení všemi směry včetně bederní opěrky. Kvůli tomu ale sedadla přišla o schránku, která se pod nimi u manuálně nastavovaných sedadel nachází.

Kožený volant včetně hlavice řadicí páky výběrem na omak kvalitnějších materiálů také daleko více připomíná SUV auta, nikoli užitkový vůz, a navigační systém na barevném displeji v kvalitně sestavené přístrojové desce ještě donedávna nebyl v této kategorii zcela běžný.

I jízdní projev Amaroku odpovídá všemu, co bylo výše zmíněné. Hlasitost při startování dieselové V6 je sice vyšší než u běžných aut, stejně jako při razantnější akceleraci, ale má daleko ke klapotu čtyřválcových jednotek. Při cestovních rychlostech je hluk v kabině na více než rozumné úrovni, a tak se s Amarokem dá pohodlně cestovat i na delší vzdálenosti.

Amarok potěší, jak nenáročně se motor chová v kombinaci s osmistupňovým automatem. Nejsou znát prodlevy a výkon je dodáván velmi lineárně. Zmiňovaných 165 kW je i naprosto dostačující na auto, které váží bezmála tři tuny.

Nově je verze Aventura k dispozici pouze pro nejsilnější výkonovou variantu třílitru, a tak se dá odhadnout, že na nedostatek výkonu si u něj skutečně nelze stěžovat. Pozitivní je i to, jak má nastavené odpružení, cestující vzadu nenadskakují na nerovnostech tak, jak to u pick-upů bývá běžné.

Ještě jedna věc je na tomto pick-upu příjemná. Snadno se ovládá díky rozumně nastavenému odporu v řízení, které není zbytečně lehké, ale ani příliš těžké. Díky tomu se dá Amarok citlivě vést zatáčkami nebo komfortně parkovat. Samozřejmě to ale neznamená, že život s pick-upem je ve městě snadný. Amarok je dlouhý 5321 mm, a tak se v centrech nevejde na úsporná parkovací místa.

Technické údaje: Volkswagen Amarok 3.0 V6/165 kW Motor: V6, 2967 cm3, turbodiesel

Výkon: 165 kW/224 koní při 3000-4500 ot./min.

Točivý moment: 550 Nm při 1400-2750 ot./min.

Převodovka: 8stupňová automatická

Zrychlení 0-100 km/h: 7,9 s

Nejvyšší rychlost: 191 km/h

Hmotnost: 2095 kg

Spotřeba: 7,8 l/100 km

Základní cena verze Aventura: 1 450 686 Kč

Civilizovanější jízdní projev a vybavenější interiér ho ale neochudil o pracovní stránku jeho povahy. Na jednu z největších korb ve své třídě, která je dlouhá 1555 mm a široká mezi podběhy minimálně 1222 mm, se vejde paleta.

V Česku je sice stále oblíbenější Ford Ranger s Toyotou Hilux v závěsu, Volkswagen Amarok se jim v univerzálnosti minimálně vyrovná. A pro ty, kdo sice čas od času potřebují využít užitné vlastnosti pick-upu, ale neméně jim také záleží na komfortnějším projevu vozu, je Amarok více než vhodný.

Jen pozor na to, že nástupní prahy, které se na verzi Aventura montují, ho limitují při cestách v terénu, a poškrábat nejen matný lak, ale i ta fešná 20" leštěná kola, by pak majitele mohlo mrzet.