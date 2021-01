Vodíkový předprodej: Letos otevře první pumpa, Hyundai už má auto na českých značkách

Před deseti lety začaly v Praze i Brně růst nabíječky elektromobilů. Z jednoho města do druhého jste ale nedojeli, protože většina aut to nezvládla a přípojka u Humpolce celé roky chyběla. Až otevře první vodíková pumpa na Barrandově, Hyundai Nexo vás doveze do Vídně a zpátky nebo do Hamburku. Nebýt covidu, vyrazili bychom hned. Je to totiž náramně pohodlné a praktické auto.

Říká se, že jedna vlaštovka jaro nedělá. U vodíku je ale jasné, že první tři pumpy - v Praze a Litvínově letos, v Brně napřesrok - otevřou zájemcům mnohem širší možnosti cestování, než tomu bylo v začátcích bateriových vozů. U Hyundaie vodíku věří, tak už teď první Nexo přihlásili na české značky. Získali tak republikové prvenství a my novináři privilegovanou možnost využít slibnou technologii v praxi. Vodíkové auto je elektromobil, který si energii nevozí v bateriích, ale v nádržích. Nexo má celkem tři, do nichž se při tlaku 700 atmosfér vejde 6,3 kg vodíku. V elektrochemických článcích pod kapotou vodík reaguje se vzdušným kyslíkem, přičemž se uvolňuje elektrický proud a vodní pára. Auto jezdí stejně neslyšně jako elektromobily s bateriemi a také nepotřebuje vícestupňovou převodovku, protože elektromotor má už od první otáčky slušnou sílu. Klíčovou vlastností vodíku je obrovská energetická hustota. Zmíněných 6,3 kg vodíku obsahuje 760 megajoulů neboli 211 kilowatthodin energie. Elektrochemické články mají účinnost kolem 50 procent, takže když uvedená čísla trochu zjednodušeně vydělíme dvěma, vyjde nám něco přes 100 kWh využitelných pro pohon auta. Proto Nexu vychází v cyklu WLTP dojezd 666 km, podobný Tesle Model S s nejsilnější, 100kWh baterií. Rozdíly jsou v zásadě dva. Za prvé baterie v Tesle neváží šest, ale šest set kilo. Z uživatelského pohledu je ale mnohem důležitější, že zatímco Tesla se ze 150kW superchargeru nabíjí dvě hodiny, Nexo natankuje za pět minut. Díky dohodě Hyundaie s výzkumným ústavem v Řeži jsme to mohli vyzkoušet u soukromé pumpy dopravního podniku v Neratovicích. Postavili ji tu před deseti lety pro experimentální městský autobus a má tlak jen 350 atmosfér, takže nádrže Nexa nafouká pouze do poloviny. Ale i tak - než jsme stihli pořídit pár fotek, bylo natankováno. Modernější pumpa na Barrandově bude mít dvakrát silnější kompresor, takže za stejný čas natlačí "plnou". Za deset minut necháváme Neratovice za sebou, palubní počítač s polovinou nádrže ukazuje dojezd 300 kilometrů a na této hodnotě zůstane i po zapnutí topení. Cesta do budoucnosti vypadá optimisticky. Zbývá vysvětlit, proč Nexo potřebuje na šest kilo plynu tři nádrže. Když mají vydržet vysoký tlak, dají se nejsnáze vyrobit s válcovým tvarem. A pokud zvolíte tři štíhlé válce místo jednoho či dvou tlustých, můžete umístit níž podlahu a v autě zbude víc místa pro posádku i kufry. Což platí přesto, že rozvržení prostoru odpovídá americkým zvyklostem a na zavazadla myslí trochu méně než naše chalupářské kombíky. Foto: Martin Frei Proti americkému pojetí komfortu na palubě ovšem nemáme sebemenších námitek. Kožená křesla jsou pohodlná jako doma v obýváku, ve všech směrech panuje příjemný nadbytek místa, což ještě zdůrazňuje vzdušná atmosféra daná světlým čalouněním. Ovládání a přístroje spojují to nejlepší z obou dnešních světů: na jedné straně digitální displeje s různými možnostmi zobrazení, na druhé poctivá mechanická tlačítka, jejichž polohu si po chvíli zapamatujete a během jízdy nemusíte nic hledat. Visutý středový panel orientaci i dosah usnadňuje a dotváří atmosféru podobnou starším - v tomto ohledu asi nepřekonatelným - modelům Lexusu. Škoda jen, že telefon musíte odložit o patro níž, kde je trochu z ruky. Široký vůz s dlouhým rozvorem a rovnoměrným rozložením váhy by jezdil hezky, i kdyby měl místo náprav násady od smetáku. Hyundai si ale pohrál s jemným laděním pérování i všech ovládacích sil a z technických možností vytěžil maximum. Nexo je při rozjezdech a manévrování lehké a intuitivní, přes hrboly se nese klidně, na točité okresce potěší dostatkem obratnosti a na dálnici jistotou. Hyundai Nexo Vnější rozměry: 4670 x 1860 x 1630 mm

Výkon palivových článků: 95 kW

Výkon elektromotoru: 120 kW

Kapacita nádrží: 6,3 kg při 700 barech

Kapacita akumulátoru: 1,56 kWh

Nejvyšší rychlost: 179 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,2

Dojezd v cyklu WLTP: 666 km Když jsme v úvodu naťukli srovnání s Teslou, musíme ho férově zachovat i v dynamice. Vodíková auta zatím zdaleka nejsou tak výkonná. Elektrochemické články jsou ve svazku naskládané na sebe jako palačinky a prostor pod kapotou je na výšku omezený. Odtud výkon 95 kW + 40 kW z vyrovnávací baterie. Vyšší čísla přinese až budoucí miniaturizace celého aparátu. Výkon elektromotoru 120 kW, točivý moment 395 Nm a zrychlení na stovku za 9,5 sekundy mají nejblíž k dvoulitrovému dieselu. Související Produkce Hyundai Kona Electric spuštěna. Jde o první sériový elektromobil z Česka 12 fotografií Je to málo, nebo hodně? Jsou-li zelená auta určená k účinnosti a úsporám, je to zcela v pořádku. Mimochodem dokonale tichý a jakoby bezpracný přísun síly dělá jízdu pocitově rychlejší, než opravdu je. Že Tesla pokoří stovku za 3,8 sekundy, je bonus navíc, vyplývající jak z pohonu všech kol, tak hlavně z výkonu obří baterie. Výhoda vodíkového auta je právě v tom, že se bez ní obejde. A pořídíme tedy Nexo levněji? Kupodivu ano, přestože vodíková technologie je zatím v kolébce a malosériová, místy téměř kusová výroba zatím nedovoluje prodávat auta za ceny srovnatelné s masovou produkcí. Přesto v Německu Nexo stojí 1 807 000 Kč, o 200 000 Kč méně než Tesla Model S Long Range Plus. Související Vodíková Toyota Mirai bude levnější než Tesla Model S. Díky větším sériím a robotům S většími sériemi by náklady měly podstatně klesnout a v budoucnu by měl vodík nabídnout delší dojezd za méně peněz. Logika je jednoduchá: u klasického elektromobilu získáte kilometry navíc zvětšením baterie, která je v celém autě nejdražší. Tady stačí zvětšit nádrž. České ceny Nexa se ale dozvíme, až na Barrandově poprvé zavrčí kompresor a obyčejní smrtelníci budou mít kde tankovat. Což nás vede k poslední neznámé, jíž je cena paliva. V Kalifornii i Německu se zatím pohybuje mezi 320 a 350 Kč/kg. To by v tržních podmínkách nedávalo smysl, každý kilometr by jen u pumpy vyšel na 3,20 Kč. Teprve až větší objemy stlačí cenu na polovinu, dostanou se náklady na palivo na úroveň benzinového auta. To bude ještě pár let trvat. Mezitím můžeme sledovat, jak se tržním podmínkám vyrovná dosud dotovaná elektřina u rychlonabíječek. V Norsku už dnes na frekventovaných místech vyjde levněji jezdit na benzin.