Vodíková auta? "Za pět let budou baterie o poznání lepší," říká šéf Volva

Po šéfovi koncernu VW Herbertu Diessovi mají bateriové elektromobily dalšího výrazného zastánce. Je jím šéf švédského Volva Håkan Samuelsson, který v telefonickém rozhovoru s německými novináři varoval před nadšením z vodíkového pohonu.

"Celková účinnost bateriového systému je o poznání větší než v případě auta s vodíkovými palivovými články," prohlásil Samuelsson. Šéf Volva je dokonce přesvědčen o tom, že zastáncům vodíkových aut brzy dojdou argumenty, jak píše německý magazín Automobilwoche. "V současné době je jedinou výhodou vodíkového pohonu jeho větší dojezd. Za pět let ale budou baterie o poznání lepší a budeme moci nabídnout vozy, které na jedno nabití ujedou o poznání dále," řekl.

Vodíkovým autům je však také nutné přiznat svižnější tankování palivových článků, které výrazně překoná i to nejrychlejší rychlodobíjení. Tankování vodíkového Hyundai Nexo zabere pět minut a auto následně ujede 600 kilometrů. Naopak elektrické Porsche Taycan načerpá na superrychlé stanici IONITY za tu samou dobu energii na 100 kilometrů.

Sám Samuelsson však přiznává, že se Volvo jako malý výrobce muselo rozhodnout pro vývoj jedné technologie a té se držet. "Museli jsme si nastavit priority a těmi pro nás jsou bateriové elektromobily a plug-in hybridy. Vodíková technologie je příliš komplikovaná a nákladná," doplnil.

Podle šéfa Volva by se automobilová branže měla ale na jednu technologii zaměřit sama. "Pro zákazníky by nebylo vůbec dobré, abychom jim nabízeli dvě velice odlišná technická řešení udržitelné mobility." Kupující by to mohlo zbytečně mást a mohlo by to oddálit jejich rozhodnutí koupit si nové auto.

Samuelsson má ve svých názorech silného spojence, šéfa koncernu VW Herberta Diesse. Ten na loňském autosalonu ve Frankfurtu označil vodíková auta za nesmysl, protože se palivo pro ně získává jako odpadní produkt, který nemá nulovou uhlíkovou stopu. Výroba vodíku s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů je pak tak energeticky náročná, že by palivo bylo pro spotřebitele příliš drahé.

V lednu letošního roku řekl Diess agentuře Reuters, že finanční zdroje, které koncern věnoval na vývoj palivových článků, přesune jinam. Cílem je urychlit přípravu elektrických a samořiditelných aut. Diess tak pravděpodobně ukončil snažení bývalého šéfa Audi Brama Schotta, který v rámci ingolstadtské značky vývoj vodíkových vozů loni obnovil.

Velkým zastáncem palivových článků zůstává japonská Toyota a sériové vodíkové vozy nabízí i Hyundai nebo Honda. Vodíkový plug-in hybrid GLC F-Cell má rovněž Mercedes a na autosalonu ve Frankfurtu ukázalo koncept vozu na palivové články BMW. Vodíkové vozy se ale v současné době nemohou nijak zásadně rozšířit, protože postrádají potřebnou infrastrukturu plnicích stanic.