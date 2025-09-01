Víte, co znamená nové značení? Jako první místo se vybrala horská silnice

Horská silnice 1/44 u Červenohorského sedla je oblíbenou destinací motorkářů. V poslední době se tu častěji začaly objevovat policejní hlídky, které měří rychlost.
Nyní ministerstvo přistupuje nejen k represi, ale také k prevenci. Od konce srpna se na silnici testuje novinka, která má za účel zvýšit bezpečnost motorkářů.
Přímo na vozovce se objevilo speciální vodorovné značení. Elipsy rozmístěné podél středové čáry mají jezdce navádět k bezpečnější trajektorii jízdy, aby se motorkáři v zatáčkách drželi dál od protisměru a nedostávali se do kolizních situací s protijedoucími auty.
Inspirací byly příklady z Rakouska, Slovinska nebo Skotska, kde podobné opatření přispělo ke snížení počtu nehod. "Chceme ověřit, zda budou mít elipsy stejný efekt i na českých silnicích. Pokud se výsledky osvědčí, značení bychom rádi rozšířili i na další rizikové úseky," vysvětluje Tomáš Neřold z organizace BESIP, která spadá pod ministerstvo dopravy.
Pilotní projekt je součástí studie Centra dopravního výzkumu, která se zabývá hloubkovou analýzou dopravních nehod. Podle jeho ředitele Jindřicha Friče se právě havárie v zatáčkách řadí mezi nejtragičtější. Téměř čtyři z deseti smrtelných nehod motorkářů se odehrávají právě tam. Důvodem bývá přílišná blízkost jezdců ke středu vozovky a špatná volba stopy, zejména v nepřehledných levotočivých obloucích.
Nové značení má jezdcům jemně napovědět, jak se v zatáčce "držet linie". Není závazné, ale funguje jako vizuální vodítko, které může v kritické chvíli rozhodnout o tom, zda jezdec zůstane ve svém pruhu. "Ukazuje se, že i takto jednoduchý prvek dokáže pozitivně ovlivnit chování řidičů, a tím i snížit riziko vážných následků," dodává odbornice Kateřina Bucsuházy.
Ministerstvo dopravy současně pokračuje v osvětových kampaních zaměřených na bezpečnost motorkářů. Značení na Červenohorském sedle je dalším krokem, který má reagovat na nepříznivý trend rostoucí nehodovosti. Pokud se projekt potvrdí jako účinný, elipsy by se v budoucnu mohly stát běžnou součástí českých silnic.