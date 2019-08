Víkendové silniční peklo. Policie preventivně připraví odtahovky, ŘSD omezí údržbu

O posledním prázdninovém víkendu budou muset hlavní tahy odolat náporu motoristů vracejících se z dovolených. U nás se na něj chystá policie i Ředitelství silnic a dálnic, kolony očekávají rovněž v zahraničí.

Zátěž, které bývají české dálnice a silnice o posledním prázdninovém víkendu vystaveny, dokumentují statistiky České asociace asistenčních služeb (ČAAS), podle nichž vzrůstá počet zásahů "odtahovek" v porovnání s běžnými letními víkendy o 30 procent.

"Nejproblematičtějšími pozemními komunikacemi jsou pro motoristy v tomto ohledu ty v Praze a příjezdy do Prahy z dálnic D1, D11 a D5. Odtahové vozy zasahují častěji také na silničních tazích ve Středočeském kraji a na dálnicích D10 a D5, vytížená je samozřejmě celá dálniční tepna D1, kde provoz komplikuje i řada dopravních omezení," říká mluvčí ČAAS Aleš Povr.

Policie se proto ve spolupráci s asociací asistenčních služeb a Českou kanceláří pojistitelů rozhodla rozmístit na očekávaná nejkritičtější místa operativní hlídky a pohotovostní odtahovky, které mají pomoci s řešením nenadálých situací. Konkrétně se jedná o následující úseky:

Dálnice Úsek Pohotovostní odtahová služba D1 6. km ve směru na Prahu sobota 31. srpna 2019, 14-20 hodin D1 56. km ve směru na Prahu sobota 31. srpna 2019, 14-20 hodin D1 187. km ve směru na Brno neděle 1. září 2019, 14-20 hodin D1 90. km ve směru na Brno neděle, 1. září 2019, 13-18 hodin D1 146. km ve směru na Prahu neděle, 1. září 2019, 13-18 hodin D2 0. km ve směru na Slovensko neděle, 1. září 2019, 14-20 hodin D5 77. km ve směru na Prahu neděle, 1. září 2019, 14-20 hodin

Zdroj: tisková zpráva Policie ČR

Připravené odtahové vozy mají dle vyjádření České kanceláře pojistitelů reagovat na zavolání na nouzovou linku 1224. "Viditelná hlídka Policie ČR a připraveného odtahového vozidla má nejen působit preventivně, ale především rychle odstranit překážku v provozu, což šetří peníze a nervy řidičů a hlavně to zabrání dalším sekundárním nehodám v kolonách," říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Policie však na silnicích nebude přítomna jen společně s odtahovkami. Na dopravu mají podle jejího mluvčího Davida Schöna dohlížet stovky policistů dopravní a pořádkové policie. "Kontroly se zaměří na dodržování všech pravidel silničního provozu, včetně dodržování rychlosti v problematických místech páteřních komunikací," říká Schön.

Ulehčit řidičům chce i Ředitelství silnic a dálnic, které v neděli prvního září od osmi ráno do devíti večer omezí práce údržby, jejichž provádění by si vyžádalo snížení počtu jízdních pruhů. Zastaveny pochopitelně nebudou probíhající stavební práce ve stávajících omezeních (např. na D1, D5 a dalších dálnicích).

"Před cestou z dovolené doporučuji každému, aby si prověřil aktuální dopravní situaci," radí ministr dopravy Vladimír Kremlík. Samo ŘSD provozuje informační servis na webu www.dopravniinfo.cz, využít se ale pochopitelně dají i aplikace jako Google Maps nebo Waze.

Z dovolených se nebudou vracet jen Češi nebo Rakušané, ale také obyvatelé lidnatých německých zemí Bádensko-Württembersko a Bavorsko, dále Poláci, Slováci, Maďaři nebo Nizozemci. Kolony se tedy nevyhnou ani zahraničním dálnicím. Německý autoklub ADAC očekává největší nápor na dálnicích na jihu Německa a odtud pak i na tepnách směrem na sever. Rakouský motoklub ÖAMTC zase předpokládá dopravní komplikace na východě země.

ADAC poznamenal, že sjet z dálnice není v případě dopravní zácpy tím nejlepším řešením, neboť také objízdné trasy se rychle zahltí auty. Smysl sjet z dálnice vidí německý autoklub jen tehdy, když je autostráda zcela uzavřena nebo kolona dosahuje více než deset kilometrů.

Jako problematické dálnice o nadcházejícím víkendu ADAC vidí všechny z jihu směrem na Mnichov včetně dálničního obchvatu bavorské metropole. Problémy budou zřejmě i na dálnici A8 z Mnichova do Stuttgartu, na A9 z Mnichova do Berlína či na A3 z Pasova do Frankfurtu nad Mohanem. Potíže budou i na dálnicích v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, přes kterou se budou vracet domů obyvatelé středního Nizozemska, kde rovněž končí letní prázdniny.

Školáci v populačně početném Bavorsku a Bádensku-Württembersku budou mít před sebou ještě další týden prázdnin, proto je stále nutné počítat i s hustou dopravou směrem na jih Evropy.

V Rakousku ÖAMTC očekává dopravní komplikace na dálnicích A13 mezi Innsbruckem a Schönbergem, A1 u Salcburku na hranicích s Německem, A10 ze Salcburku na Villach či A4 mezi Vídní a maďarskou hranicí. Trpělivost bude zřejmě nutná i pro průjezd tunelem Karavanky mezi Rakouskem a Slovinskem.

Prognóza ÖAMTC pro zahraničí pak s kolonami počítá na italské dálnici mezi Benátkami a Terstem, u mýtnice u severoitalského Sterzingu či na slovinsko-chorvatských přechodech Macelj nebo Dragonja.

Vedle hustého provozu se řidiči budou muset vypořádat i s uzavírkami. V Rakousku se v neděli u Zell am See a Kaprunu koná klání Ironman, uzavírky tam proto budou už od pátku. V neděli se v tyrolském údolí Ötztal pořádá cyklistický maraton a v hornorakouském Ottensheimu končí veslařské mistrovství světa, které si podle pořadatelů nenechá ujít až 50 000 diváků.

Snadná doprava nebude ani v Chorvatsku, kde motorkáři o víkendu chtějí blokovat některé mýtnice a hraniční přechody na turisticky významných trasách. Chtějí se tak domoci zvýšení bezpečnosti motocyklistů na chorvatských silnicích.