VIDEO: Nepanikař, Elone! Škoda popichuje Muska a Teslu, vystřelila Superb na Mars

Elon Musk začátkem února vypustil do vesmíru raketu Falcon Heavy. Její součástí zatím nebyla lidská posádka, ale například elektromobil Tesla Roadster – první sériové auto jedné z mnoha Muskových firem. Ten se od rakety oddělil a dostal se mezi Mars a Jupiter. Záběry vozu v kosmu, i s figurínou Starmana za volantem, rychle obletěly svět a některé konkurenční automobilky to nenechalo v klidu. S vlastním „pozdravem“ americkému vizionáři přispěchalo i francouzské zastoupení Škoda Auto. To se rozhodlo vyslat na Mars Superb Sportline s motorem 2.0 TSI, navíc s živou obdobou Starmana. Jaký vzkaz Muskovi Škoda poslala a kam se vlastně Superb dostal se podívejte v následujícím videu.

autor: Jan Matoušek

