Video pobouřilo Česko. „Doživotně bez řidičáku,“ volají lidé za zbití ženy na D6

Jen pár hodin stačilo, aby video brutálního útoku na dálnici D6 nasbíralo miliony zhlédnutí a vyvolalo bouřlivé reakce. Řidič Volkswagenu Touareg u Jesenice vybrzdil a surově zbil ženu, která jela v úseku s omezenou rychlostí podle předpisů. Útok zachytila palubní kamera, kterou držela osmiletá dcera. Lidé v tisících komentářů požadují pro agresora jediné: vězení a doživotní zákaz řízení.
„Zavřít a doživotně mu vzít řidičák.“ Takový trest opakovaně požadují lidé v komentářích pod videem, na němž řidič Touaregu na dálnici D6 vybrzdí ženu a surově ji zbije před očima její osmileté dcery. Záznam zveřejnila policie ve čtvrtek a na sociálních sítích se z něj stalo virální téma, kdy nasbíralo během prvních pár hodin miliony shlédnutí.
Lidé se rozčilují nad brutalitou útoku, ale také nad otázkou, která se v diskusích opakuje: Jak je možné, že ženě nikdo nepomohl.
V takových případech se hodí probrat, jak se v podobné situaci zachovat a čemu se vyhnout, aby se konflikt na silnici ještě nevyhrotil. Dopravní expert Igor Sirota řidičům vysvětlil, jak se zachovat při střetu s agresivním řidičem.
Mezitím se k případu žena vyjádřila také na CNN Prima News. Incident se odehrál na dálnici D6 u Jesenice na Rakovnicku. Žena s dcerou na sedadle spolujezdce projížděla úsekem s rychlostním omezením kvůli práci na silnici, kdy se muselo zpomalit na 50, poté na 30 a následně opět na 50 km/h. Podle policie žena dodržovala všechna omezení.
Právě to ale řidiče v Touaregu rozčílilo. Začal na ni blikat dálkovými světly a po předjetí před ní prudce brzdil. Nakonec zastavil před jejím vozem a donutil ji zastavit také.
Video ukazuje, co se dělo pak. Otevřel dveře a začal ženu bít. Když mu řekla, že jeho chování zaznamenává palubní kamera, pokusil se jí zmocnit. Osmiletá dcera jí schovala pod sedačku.
Právě reakce okolí patří k nejčastěji diskutovaným aspektům případu. Záznam vyvolává otázky, zda ostatní řidiči mohli zasáhnout, proč nikdo útočníka nezastavil a co má člověk na dálnici udělat, když vidí násilí.
Zasáhnout proti agresivnímu člověku přímo může být nebezpečné. To ale neznamená, že svědci nemohou pomoci jinak, například přivolat policii nebo poskytnout záznam.
Následky útoku se podle napadené ženy výrazně projevují i na její osmileté dceři. Dívka má narušený spánek a událost se podepsala na jejím psychickém stavu.
Právě skutečnost, že se útok odehrál před malou holčičkou, patří k nejotřesnějším aspektům celého případu. Policie už muži sdělila podezření z pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a pokusu o krádež.