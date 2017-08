Video: Od vlastní barvy po vyšitý erb na sedačce. Jak si budoucí majitel vybírá svůj Rolls-Royce

před 2 minutami

Rolls-Royce vyrábí jedny z nejdražších aut světa, proto i jejich nákup musí být ojedinělým zážitkem. Zapomeňte na webové konfigurátory, většina budoucích majitelů si osobně pohovoří s designérem a vybere veškeré detaily, od barvy karoserie, po intarzii svého rodinného erbu ve dřevě na palubní desce. Podívejte se na video, jak takový výběr probíhá. Možnosti jsou prakticky neomezené.

Zakázkový ateliér se nachází přímo ve středisku automobilky Rolls-Royce v britském Goodwoodu. Právě sem míří většina budoucích majitelů některého z modelů značky, aby si do detailu vybrala jeho finální podobu. "Nejdřív začínáme s exteriérem vozu. S lidmi se bavíme o tom, co má jejich auto vyjadřovat. Pak si můžou vybrat ze 44 tisíc barev a nebo si nechat namíchat vlastní," říká na videu kanálu Motoring Australia Nicholas Osy de Zegwaart, který má na starosti klienty zakázkové výroby.



Pokud si zákazník vybere vlastní barvu, je rezervovaná zcela pro něj. Může se ale stát, že se objeví další člověk, kterému se ta samá barva bude líbit. V takovém případě zašle Rolls-Royce prvnímu majiteli barvy dopis, ve kterém jej požádá o laskavé svolení k použití odstínu. Na to samozřejmě nutně nemusí přijít kladná odpověď, vždyť kdo by chtěl potkat někoho jiného ve stejném obleku?

Existují luxusní auta, a pak je tu Rolls-Royce. Svému majiteli poskytuje absolutní klid a hvězdné nebe nad hlavou. Kolik stojí, na to se gentleman neptá. | Video: Jan Markovič, Zdeněk Bašus | 07:20

Karoserie může být dvoubarevná a navíc dozdobená linkami a ornamenty. Ty se malují ručně, Rolls-Royce má na ně vyhrazeného vlastního malíře. Nápadům se meze nekladou. "Nejsme módní policie, auto je vyjádřením osobnosti jeho majitele" potvrzuje Nichola Osy de Zegwaart fakt, že se může na světě objevit i celá řada na první pohled nevkusných kousků. Chuti klienta se ale meze nekladou.



V kabině si lze samozřejmě vybrat z nepřeberného množství kůže, ale i jiných látek, jako je samet. Vše doplňují barevné nitě, opět dle výběru. Majitelé mají rádi ručně vyšité ornamenty, třeba do hlavových opěrek nebo na dveřních dílech. Důležitou součástí kabiny je také špičkové dřevo, do kterého lze pomocí intarzie opět navrhnout prakticky jakýkoliv motiv. Mimochodem, jeden ze zákazníků si přál do kabiny vložit díly z vlastního stromu. To ale nějaký čas trvalo, protože dřevo muselo projít zkouškami, zda se bude v kabině chovat stejně dobře, jako už automobilkou běžně používané dřevo.

V Goodwoodu opravdu hledí na detaily, a tak nepřekvapí, že pozornost věnují i deštníkům, které jsou ukryté v sloupcích pod dveřmi. Musí se otevřít jedním pohybem a jsou potaženy látkou odpuzující vodu tak, aby šly kapky sklepat jedním švihnutím. Kdyby se to nepovedlo, je úložný prostor pro deštníky klimatizovaný, takže voda rychle uschne.



Na videu si můžete prohlédnout i tři materiály, ze kterých Rolls-Royce vyrábí svou sošku Spirit of Ecstasy a podívat se na to, jakými dalšími detaily lze automobil ozdobit. I proto může mít Rolls-Royce na prahu svých dveří v Goodwoodu sebevědomě napsáno "nejlepší auto na světě."