Video: Clarkson a jeho parta se vrátí na obrazovky v prosinci. Upoutávka The Grand Tour slibuje akci

před 1 hodinou

Podívejte se na upoutávku (anglicky). | Video: The Grand Tour | 02:17

Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond se chystají zpět na obrazovky s druhou sérií pořadu The Grand Tour, který vysílá portál Amazon Prime. Ten také zveřejnil první upoutávku lákající na 13 nových dílů. V nich se slavná trojce opět vydá do různých koutů světa, aby tam jezdila s nejrůznějšími auty. Ve videu si můžete všimnout starých Jaguarů i moderních supersportů včetně Bugatti Chiron. Účinkuje v něm i futuristický elektromobil Rimac Concept One, se kterým měl během natáčení Richard Hammond vážnou nehodu.

