Veteránisté musí nově jezdit na STK. Jak ale budou kontroly probíhat, se stále řeší

Majitelé historických strojů s takzvanými "zelenými espézetkami", tedy plaketami se zelenými čísly a písmenem V, budou muset nově jezdit na pravidelné prohlídky do Stanic technických kontrol (STK). Stále se ale jedná o tom, jak budou probíhat a co vše se bude kontrolovat.

Veterány budou jezdit jednou za pět let na STK. Kontrolu technického stavu přímo na stanicích po nich nově požaduje ministerstvo dopravy, které potřebuje sladit české zákony s evropskou směrnicí. Jak budou kontroly pro starší auta probíhat, se ale teprve řeší. Nové nařízení by mělo začít platit už zřejmě od října 2023.

Česko je jednou z mála evropských zemí, kde veterány standardní kontrolou technické způsobilosti neprocházely - a kritici poukazovali na to, že veteranisté mají díky tomu "svět pro sebe".

"Jde o to, aby stát měl kontrolu nad technickým stavem vozidel, která užívají komunikace a pohybují se v běžném provozu jako všichni ostatní. Je nutné, aby je zkontroloval a nafotil do centrálního systému. U historických aut to zatím neměl plně v rukách," vysvětluje Hospodářským novinám Ivan Novák, ředitel Odboru provozu silničních vozidel na ministerstvu dopravy.

Veterány jezdí v provozu obvykle mnohem méně a v zimě vůbec. "I kdyby ale auto vyjelo jen jednou za rok, je to pořád účastník provozu jako každý jiný. Nechtěli bychom řešit nějakou vážnou nehodu s tragickými následky, protože nebylo technicky v pořádku. Navíc, veterány se každým dalším rokem mohou stávat poměrně moderní a technicky komplexnější auta, která ve své době zvládala jezdit s přehledem rychlostí přes 200 km/h. Je potřeba zajistit, aby byla v dobrém technickém stavu," domnívá se Novák.

Jím vedený odbor má nyní na starosti vypracovat komplexní metodiku změny vyhlášky pro provoz veteránů, která zahrnuje povinnost jezdit i pravidelně na STK.

Přísnost kontroly podle věku auta

Jak budou kontroly probíhat, se totiž stále řeší. Odbor na ministerstvu vyhlášku konzultuje se zástupci veteránských klubů. "Víme, že nebude zcela standardní, zejména pro nejstarší, například předválečné automobily. Stroje se rozdělí do kategorií, a to zřejmě podle věku. Asi to budou vozy předválečné, meziválečné, dále ze 60. až 70. let a nakonec youngtimery, tedy auta z 80. a 90. let. Zatímco u skutečně starých vozů nebude nutné vytáčení motoru nebo standardní kontrola na brzdách, BMW z roku 1988, které má třílitrový motor a umí jet 220 km/h, půjde standardně na brzdové válce, protože chcete, aby takové auto umělo dobře zabrzdit," vysvětluje Novák.

Návrh na rozdělení strojů podle věku potvrzuje i Václav Kafka, prezident klubové organizace Veteran Car Club a současně i prezident FKVH (Federace klubů historických vozidel ČR), která má na základě FIVA oprávnění testovat v Česku vozidla na historickou původnost a sdružuje nyní asi 7000 členů.

"U aut vyrobených zhruba do 50. let by se zejména kontrolovalo, jestli nemá vůle v řízení, má v pořádku osvětlení, brzdový systém a celkově odpovídá dobové technické specifikaci. V roce 1972 se v Československu zavedly první STK, takže by se auta vyrobená v tomto období zřejmě kontrolovala přesně tak, jak to probíhalo v té době, což je z mého pohledu spravedlivé. V jednání jsou ale podmínky pro velké užitkové stroje, typicky bývalé vojenské Tatry nebo Pragy," dodává.

Stanice technických kontrol zatím nechtějí komentovat, jestli budou na prohlídky takových vozů, například skutečně historických aut s loukoťovými koly, připraveny a kolik budou tyto prohlídky stát - tedy méně než u běžných moderních vozů právě proto, že budou kontroly zřejmě jednodušší. "K danému tématu se vyjadřovat nebudeme, protože vyhláška zatím známá není," vzkázala HN prostřednictvím tiskové mluvčí Silvie Kaufmanové společnost Dekra.

Testace budou probíhat dál

V Česku je odhadem asi 60 tisíc strojů se "zelenými značkami" - a každým rokem jejich počet narůstá asi o tři až čtyři tisíce kusů. Provozování staršího vozu na veteránských značkách má několik výhod. Auto je oproštěné od platby tuzemské dálniční známky a také má výrazně levnější povinné ručení, a to v řádu stokorun namísto tisíců - platí se totiž pouze dvanáctina z jeho běžné ceny.

Musí ale naopak splnit několik podmínek. Veteránem může být auto, motorka nebo užitkový vůz starší 30 let, musí také absolvovat klubovou testaci, která zkontroluje jeho historickou původnost, a krajskou testaci, která ji potvrdí.

Tento systém bude i s novelizací zákona zachován, kluby budou historickou původnost povinně kontrolovat i nadále a stejně jako doposud budou probíhat také krajské testace. Prohlídky na STK jednou za pět let jsou tedy přidanou povinností.