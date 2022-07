Velcí a drazí šetří nejsnáz. Hybridní Mercedes třídy S dá sto kilometrů bez benzinu

Hybridy nabíjené ze zásuvky mají těžký osud. Spojení velké elektrocentrály se všemi složitostmi spalovacího motoru, katalyzátorů a vícestupňové převodovky se odráží v drastické ceně. Dojezd na proud byl dlouho krátký a úspory nejisté, což odrazuje úřady a odklání dotace. Proto by nemělo zapadnout, kam celou věc dotáhl Mercedes díky lepším bateriím.

Před deseti lety se očekávalo, že plug-in hybrid díky menší a levnější baterii otevře dveře elektromobilu. Připraví průmysl na nové postupy a města na poptávku po nabíjení. Jenže poměr extrémní ceny a skromného užitku nepřesvědčil a když už baterie zlevnily, lidé začali kupovat rovnou elektromobily - aspoň jako druhá auta v rodině.

Plug-in hybrid se stále uplatní tam, kde dvě auta střídat nelze. Typicky ve vyšší a luxusní třídě, kde vůz slouží k reprezentaci i hektickým cestám za obchodem. V této společnosti také panuje úroveň cen, které příplatek za komplikovaný pohon snáze pohltí.

Mercedes-Benz třídy S patří ke klasikům žánru. Od padesátých let byla loni uvedena už desátá generace, typická nadmíru impozantním dojmem i rozměry. Design je však tentokrát zdrženlivý a postavení majitele nechává vyniknout spíše uhlazenými způsoby.

Zato uvnitř má Esko srdce jako kníže Rohan. Testujeme vrchovatě vybavenou variantu s prodlouženým rozvorem, v jejíž zadní části si pan továrník může sklopit křeslo do lehátka, užívat si masáž lýtek a vyhřívání zátylku. Zpracování je dotažené do téměř absurdních detailů, čehož si vrchovatě užije i řidič. Bočnice opěradel se v zatáčkách přifukují, aby držely tělo rovně, obří head-up displej nepromítá šipky navigace do nějakého schématu, ale přímo do příslušných odboček a výjezdů. A když se za tmy blížíte k nějakému rozkopanému místu, chytré diodové světlomety namalují před auto roztomilý bagřík.

Svezení nezůstává pozadu, izolace od okolního světa je za všech podmínek obdivuhodná. Ticho jako v kostele, viditelné hrboly pod autem beze stopy mizí, velký a náležitě těžký vůz se přitom protahuje zatáčkami jako politik mezi loňskými sliby. Podíl na tom má zatáčení zadních kol v neobvykle širokém úhlu až deset stupňů. Ani při rychlé jízdě nepůsobí na řidiče rušivě, zato přijde vhod při manévrování v úzkých uličkách a při parkování. Kam byste se s jinou lodí zašupovali na třikrát, tam esko zajede úplně samo.

Zásadní novinku přináší plug-in hybridní pohon. Zatímco většina konkurentů se v praxi jen zespoda blíží požadovaným padesáti kilometrům bezemisního dojezdu, esko zvládne rovnou stovku. To tu ještě nebylo. Však je také využitelná kapacita baterie 28,5 kilowatthodiny o dost větší, než jakou měl před deseti lety Nissan Leaf.

Ve skutečnosti lze využít asi 22,5 kilowatthodiny, protože posledních 20 procent si auto nechává jako rezervu pro kombinovaný pohon. Po kopcovité Praze jsme ale sto kilometrů bez potíží ujeli a tomu hlasitě tleskáme. Konečně plug-in hybrid, který splňuje původní myšlenku: bez benzinu přejede velké město tam i zpátky, tudíž se může opravdu významně podepsat na jeho ovzduší.

Stejně nás potěšila účinnost hybridního režimu na delších cestách. Z Prahy jsme vyrazili jednou do Krkonoš a po druhé na Šumavu. Za 750 kilometrů esko spotřebovalo 42 litrů benzinu a 37 kilowatthodin elektřiny z nabíječek. Což znamená 5,6 l/100 km a 4,9 kWh/100 km. Třílitrový přeplňovaný šestiválec s pohonem všech kol by bez hybridní pomoci jel za devět až deset litrů, důsledné hospodaření s jeho energií i setrvačností vozidla si přesto vystačí s tak skromnou pomocí ze sítě.

Standardně dodávaná třífázová nabíječka s výkonem 11 kilowatt auto nakrmí asi za dvě hodiny. Za příplatek je dostupné i stejnosměrné nabíjení, kde lze v menu palubního počítače volit výkon 20 nebo 60 kilowatt. Díky tomu je akce velmi rychlá, výrobce však férově upozorňuje, že rychlé nabíjení baterii více namáhá.

Základní cenu verze 580e 4Matic 3,4 milionu korun je třeba zasadit do kontextu. V Česku dává většina zákazníků přednost dieselovému provedení, které je o čtyři sta tisíc levnější. Takový rozdíl se i s pilným využíváním dlouhého elektrického dojezdu bude vracet pomalu, což hybrid předurčí příznivcům bezemisních trendů.

Ti si ale u Mercedesu mohou za 3,2 milionu korun vybrat čistě elektrický model EQS 450 4Matic s reálným dojezdem kolem čtyř set kilometrů, který při houstnoucí síti rychlých nabíječek mnoha uživatelům vyhoví. I v této třídě je tedy vidět, že za univerzálnost plug-in hybridu se připlácí.