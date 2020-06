Ve stopách Tesly. Vodíkový Nikola Motors vstoupil na burzu, akcie letí vzhůru

O víc než osmdesát procent během jediného týdne vyskočily akcie amerického vodíkového start-upu Nikola Motors. Nemá přitom téměř nic kromě velkých vizí a ambiciozních plánů na převrat v nákladní dopravě. Umí je ale výborně prodat a na to investoři slyší. Tím vším nápadně připomíná Teslu, na jejíž úspěch chytrácky odkazuje i jméno vypůjčené od téhož vynálezce.

Světelná show, dunící hudba a dva tisíce lidí v sále. Na pódium vjíždí starodávný koňský povoz. "Vidíte, jaké dopravní prostředky nám pomohly vybudovat Ameriku, jaká je? To je minulost a cestu do budoucnosti nikdo nezná lépe než my," prohlašuje sebevědomě muž, který seskakuje z kočáru. Trevor Milton, zakladatel a šéf Nikola Motors, si potrpí na efekt a velká slova.

Firmu založil v roce 2014, o dva roky později předvedl prototyp tahačů Nikola One a Nikola Two s futuristickým designem, vodíkovým pohonem a dojezdem 1900 km. Oba by měly od roku 2022 vyjíždět z továrny v Arizoně. Serióznost zvolené cesty potvrzuje investice čtvrt miliardy dolarů, s níž do Nikoly vstoupil evropský konglomerát CNH Industrial, pod jehož křídla patří značky Iveco, Heuliez Bus nebo Fiat Powertrains. Společnými silami vyvinuli Nikolu Tre, která se na podvozku Iveco bude vyrábět v Asii, a už příští rok se chtějí v Německu pustit do vodíkových autobusů.

Vodíkový pohon slibuje do budoucna mnoho výhod, které ho předurčují právě pro těžkou nákladní dopravu. K praktické realizaci je ale ještě nutné překonat řadu překážek a pro průkopnický étos Nikoly je příznačné, že Trevor Milton o nich zásadně nemluví. Soustředí se na primitivní fráze o skoku do budoucnosti a nutnosti převést kreativitu do reality. Nebo o tom, že je mnohem zajímavější bourat zaběhané pořádky, než v nich ustrnout a dívat se, jak je bourá někdo jiný.

Nezaujatý pozorovatel si rychle všimne emotivnosti a iracionality této komunikace. Jenže vizionářští investoři, kteří zvažují nákup podílu v technologických firmách, chtějí cítit právě takovou kuráž a vidět takovou show. Během prvních tří dní na burze vyletěly akcie Nikola Motors o 130 % a i to, že se po třech týdnech dnech ustálily na hodnotě vyšší o 82 %, je nevídaně strmý start, který překonává i nástup Tesly v roce 2010.

Ne všichni jsou tak nadšení. "Investoři se chovají pomateně. Tohle není druhá Tesla. Vodík má jistě perspektivu, ale že by Nikola Motors vyvolal otřes v celém odvětví, tím si nejsem jist," citoval Bloomberg dopravního analytika Sama Abuelsamida. Banka Morgen Stanley zveřejnila analýzu, podle níž by akciím odpovídala cena o třetinu nižší.

Že bude mít firma se splněním svých vizí dost co dělat, potvrzují i lidé, kteří vodíkové technologii věří a sami v oboru podnikají. "K rozšíření dálkové dopravy na vodík po celých Spojených státech chybí plnicí stanice, zatím jich stojí jen čtyřicet převážně v Kalifornii. Nikola tvrdí, že jich postaví do roku 2024 sedm set, a to včetně hydrolyzérů a vlastních solárních elektráren," popisuje Ladislav Ornst, ředitel české firmy Hydrogen United, která vybudovala továrnu na vodík v Charlestonu ve státě Tennessee. "Čistě matematicky to znamená, že by museli postavit jednu za měsíc. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že v Americe se dá jedna postavit tak za rok," dodává.

Je takové megalomanské slibování zodpovědné? Zdá se, že takovou otázku si investoři nekladou, důležitější je silná vize. Stejně jako před deseti lety u Tesly, která toho nenabízela o moc víc než Nikola dnes. Tehdejší model Roadster měl karoserii i podvozek od Lotusu, takže nebylo jasné, jak úspěšně Tesla jejich vývoj zvládne sama. Síť nabíječek v podstatě neexistovala. Ani s léty vážných výhrad neubývalo. Žádný z vozů se nezačal vyrábět včas, Model X se zpozdil skoro o dva roky. A především Elon Musk od léta 2012 slibuje, že Tesla příští rok dosáhne zisku, což se za celý kalendářní rok dosud nepodařilo.

Za samotnou myšlenkou přesto přicházejí další a další investoři a letos v lednu relativně příznivé ekonomické výsledky katapultovaly akcie o dalších 56 % výš. Tržní kapitalizace Tesly tak přesáhla General Motors a Ford dohromady.

Čeká Nikolu podobná cesta? Těžko říct, ale začala dobře. "Americká firma Plug Power, která do naší Hydrogen United právě vstupuje, je ve vývoji i implementaci technologie mnohem dál, ale o takovém zájmu investorů se jí ani nezdá. Dělá totiž šedou průkopnickou práci převážně v logistice. Na trh už například dodala 4000 vysokozdvižných vozíků, jenže to není tak přitažlivý artikl. Nikola dává vodíkové budoucnosti viditelnou podobu a tvář. V Americe, kde se musíte umět prodat, je právě tohle potřeba," dodává Ladislav Ornst.