Ve Španělsku se otevřel zábavní park Ferrari. Láká na nejrychlejší horskou dráhu v Evropě

před 49 minutami

Na výšku měří 112 metrů a návštěvníkovi zamotá hlavu zrychlením z nuly na 180 km/h za pět sekund. To je nejvyšší a nejrychlejší horská dráha v Evropě, která se před měsícem otevřela v rámci nového zábavního parku Ferrari Land. Po slavném Ferrari World v Abú Zabí jde o druhý podobný projekt na světě na téma italské automobilky. Další by měly podle plánů přibýt v nejbližších letech.

Zábavní park Ferrari Land se na začátku dubna otevřel ve španělském středisku PortAventura, které je proslulé svými turistickými atrakcemi. Leží asi hodinu jízdy na severovýchod od Barcelony a láká asi čtyři miliony návštěvníků ročně. Ferrari Land je nyní další z jeho součástí.



Park láká celkem na 11 atrakcí, včetně nejrychlejší horské dráhy v Evropě Red Force, půl kilometru dlouhého závodního okruhu nebo 55 metrů vysoké věže s volným pádem. Samozřejmostí jsou také simulátory jízdy ve vozech Ferrari a několik vystavených aut. K vidění jsou i monoposty formulí 1.

Centrála zábavního parku lehce připomíná Las Vegas, protože v ní stojí kopie benátského náměstí Piazza San Marco včetně zvonice či římské koloseum. Vstup do parku vyjde pro dospělé na 60 eur, tedy asi 1600 korun, děti do 10 let mají osm euro slevu.



Přestože jde o největší projekt v rámci komplexu PortAventura (Ferrari Land vyšel investory na 100 milionů eur), co do velikosti i nákladů je menší než Ferrari World v Abú Zabí. V Emirátech se také chlubí rychlejší horskou dráhou, která jede až 240 km/h a aktuálně je díky tomu zapsaná v Guinessově knize rekordů.

Zábavní parky Ferrari nepatří přímo automobilce. Maranello pouze pronajímá licenci na jejich provozování. Další smlouva by mohla v nejbližší době zamířit do Číny. Zatím není jasné, kde by se další zábavní park Ferrari otevřel, ve hře jsou ale větší čínská města. Ferrari jedná o provozování parku s automobilkou BAIC.



Čtvrtý park by se pak mohl otevřít v USA. Tady jde už ale jen o odhad agentury Bloomberg, která jeho stavbu předpokládá hlavně kvůli důležitosti amerického trhu pro italskou automobilku.