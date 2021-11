V Ústí dražili odstavené autovraky z ulic. Škodu 120 prodali za 35 a půl tisíce korun

První aukce autovraků v Ústí nad Labem se účastnilo 46 dražitelů, prodalo se všech 16 vozů. Nejvíc zaplatil bývalý automobilový závodník za Škodu 120, a to 35 500 korun. V součtu lidé auta vydražili za 123 100 korun, řekla Monika Straková z odboru dopravy a majetku na ústeckém magistrátu.

Dražba začala krátce po 9:00, každé auto se mělo dražit tři minuty. Kvůli vyššímu zájmu o některá auta však aukce trvala nakonec o něco déle. Všechny vozy se začínaly dražit na částce 300 korun, lidé mohli přihazovat nejméně 50 korun. Za vraky pak museli zaplatit na místě v hotovosti.

"Dražba byla, řekl bych, velmi úspěšná, přišlo hodně dražitelů. Až nad očekávání se vydražilo poměrně za dost peněz," řekl Miroslav Kupka z exekutorského úřadu Praha 5. Podle něj nikdo z úřadu nečekal tak vysoký zájem.

"S výsledkem jsme moc spokojení, protože pro nás bylo prioritou dostat auta pryč z ulic, což se nám povedlo. A teď už to bylo jen o tom, kam půjdou dál," uvedla Straková. S dražbami podle ní město bude pokračovat, další aukce by se mohla uskutečnit na jaře, kdy podle ní půjde do aukce víc aut než dnes.

Velký zájem lidí očekával vedoucí odboru a majetku na ústeckém magistrátu Dalibor Dařílek. Že se prodají všechna vozidla odtažená z ústeckých ulic, ale netipoval. "Od začátku máme nějakých 350 podnětů a podle mě máme z ulic pryč víc než dvě třetiny aut. Zbytek si odstranili lidé a nějaké příběhy ještě běží z hlediska časového," řekl novinářům Dařílek.

Peníze utržené z prodeje pokryjí odtah a náklady za stání na odstavném parkovišti. Zbytek peněz náleží původnímu majiteli vozidla. "Po dvou letech, pokud si je nevyzvedne, tak ho vyzveme ještě jednou, a pokud do tří let si je nevyzvedne, tak tehdy přebytek patří městu," doplnil vedoucí. Odstranění vozidla z ulice vyjde město zhruba na 10 000 korun.

Největší zájem měli dražitelé o Škodu 120, kterou její nový majitel chce opravit. "Čekal jsem, že se to prodá za daleko víc. Byli jsem ochotni jít o něco výš, očekávání bylo něco okolo 100 000 (korun)," uvedl majitel, který si nepřál uvádět své jméno. Zájem o ni měl i Antonín Čermák z Prahy, který si ji chtěl pořídit z nostalgie. Za auto chtěl zaplatit maximálně 35 000 korun, řekl. Na dražbu dorazili podle zjištění ČTK i lidé z Mělníka či Kutné Hory.