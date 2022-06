Do aukce míří unikátní československý kabriolet. Aero 50 Dynamik může stát miliony

Foto: Darin Schnabel / 2022 Courtesy of RM Sotheby's

Aero 50 Dynamik s karoserií od Josefa Sodomky patří mezi nejpohlednější auta české historie. Do dnešních dnů se podle dostupných informací dochovaly dva exempláře: jeden je v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, druhý v soukromé sbírce v Americe. A právě "americký" exemplář, známý také jako Arizona, zamíří v srpnu do aukce v kalifornském Monterey.

Aukční síň RM Sotheby’s, která aukci pořádá, odhaduje, že by cena unikátního československého kabrioletu mohla být někde mezi 300 až 400 tisíci dolarů, to znamená zhruba 7 až 9,4 milionu korun.

Na stejné aukci půjdou do dražby ale i výrazně dražší vozy: třeba Maserati 450S z roku 1958, u nějž se odhaduje cena mezi devíti a jedenácti miliony dolarů anebo Mercedes-Benz 540 K Special Roadster z roku 1937, jehož cena se odhaduje na devět až dvanáct milionů dolarů. Mezi nimi zkrátka české auto, ještě k tomu dávno zaniklé značky, nemá takový zvuk a image.

Aero 50 Dynamik každopádně patří mezi nejkrásnější auta československé historie a ani mezi zmíněnými unikáty renomovaných značek se tvary karosárny Sodomka neztratí. Celkem se bude včetně Dynamiku dražit v Monterey 133 automobilů. Aukce, která je součástí automobilového týdne v kalifornském městě, je pak pro RM Sotheby's jedním z každoročních vrcholů. Pokud by měl o auto někdo zájem, dražit se bude mezi 18. a 20. srpnem.

Jen hrstka vyrobených kusů

Historie Dynamiku se začala psát v roce 1936, kdy automobilka Aero ukázala svůj vrcholný model s označením 50, vycházející z menšího typu 30. Auto se nabízelo jako roadster nebo dvoudveřová limuzína, pod kapotou byl dvoudobý řadový čtyřválec s dvoulitrovým objemem a výkonem 37 kW u otevřeného a 33 kW u uzavřeného modelu. Motor vznikl, zjednodušeně řečeno, zdvojením jednotky z Aera 30, připomínají Alois a Ondřej Pavlůskové v knize Aero.

V roce 1937 nabídku doplnil čtyřmístný kabriolet, o rok později se ukázala i čtyřdveřová limuzína, která nahradila dvoudveřovou. Ta je dnes kvůli nízkému počtu vyrobených kusů vzácná. Všech verzí Aera 50 vzniklo do roku 1941 podle zmíněné publikace o historii vysočanské automobilky na 1205 kusů, dají se ale najít i o pár kusů odlišná čísla.

Jak bylo nejen v Československu mezi válkami dobrým zvykem, na podvozcích sériových aut stavěly karosárny specifické karoserie často podle přání konkrétních movitých zákazníků. Asi nejznámějším specialistou v tomto oboru byla v Česku vysokomýtská Sodomka, založená v roce 1895 Josefem Sodomkou původně jako opravna a později i výrobna kočárů.

Po první světové válce se firma přeorientovala na karosování automobilů, prvním byla kreace na základech Pragy Mignon v roce 1925. Následovaly stavby na podvozcích dalších československých i zahraničních značek, Sodomkou navržený kabriolet na základech Aera 50 používala i někdejší první dáma Hana Benešová. Celkem Sodomka karosovala dle individuálních přání minimálně 53 těchto aut, další pak byly sériové kabriolety přímo pro Aero s jejich karoserií.

Mezi lety 1939 a 1941, tedy už v době druhé světové války a Protektorátu Čechy a Morava, pak Sodomkova karosárna vyráběla své dost možná vůbec nejslavnější auto. Aero 50 Dynamik mělo, jak napovídá i název, výrazně aerodynamickou karoserii s vytaženými blatníky, které zakrývaly i kola a vpředu do nich byla zapuštěná světla. Dále tu byla dlouhá kapota svým tvarem připomínající šíp, výrazná čelní maska nebo malá stabilizační ploutev vzadu. Stylizované logo "S" odkazující na tvůrce nemohlo chybět.

Tvary se inspirovaly u některých francouzských aut, přesto minimálně v rámci Československa auto působilo designově trochu jako zjevení. Nic podobného tu do té doby nevzniklo, jakkoliv i Sodomka navrhla spoustu zajímavě a neotřele tvarovaných karoserií. Dynamik si zahrál i ve snímku Valentin Dobrotivý z roku 1942.

Pod unikátními tvary se ale ukrývala ryze sériová technika, což napovídá i úzký rozchod kol v rozšířené karoserii. Dvoulitrový čtyřválec v Dynamiku byl v silnější verzi s 37 kW a přes třístupňovou manuální převodovku poháněl přední kola. Zatímco technika byla pro všechny vyrobené kusy stejná, designem se od sebe auta navzájem minimálně v detailech vždy trochu lišila. Kolik celkem vzniklo unikátních kabrioletů, je dodnes nejasné. Jsou prameny, které udávají celkem šest vyrobených kusů, jiné mezi sedmi a devíti automobily.

První vyrobené Aero 50 Dynamik měl každopádně dostat syn majitele automobilky Aero Vladimír Kabeš mladší jako dárek k 21. narozeninám. I vzhledem k blížící se americké aukci je ale zajímavější právě ono dražené auto, podle aukční síně vyrobené v roce 1939. RM Sotheby’s se v popisu vozu odvolává na knihu Karla Jičínského Automobily Aero a jejich doba, mapující historii této značky, podle něhož kabriolet původně vlastnil architekt František Louda.

Ten se však v roce 1942 přidal na stranu protinacistického odboje, auto schoval, a po válce ho daroval americkému profesorovi a svému kamarádovi Samuelovi Harrison Thomsonovi. Ten si jej nechal poslat do Colorada, kde přednášel: tak se vůz dostal do Spojených států. Tam ve druhé polovině 20. století měnil majitele, až na skoro deset let skončil opuštěný v arizonské poušti. Odtud také označení "Arizona". Následně se jej ale v 80. letech povedlo zachránit a zrenovovat, v roce 1990 se tak auto mohlo dočkat obnoveného veřejného debutu na proslulé přehlídce klasických aut v Pebble Beach.

Červeno-černý otevřený automobil s vínovým koženým interiérem se počátkem 90. let objevil i v některých amerických publikacích. Až doteď byl jeden ze dvou dochovaných exemplářů součástí rozsáhlé soukromé sbírky exkluzivních automobilů Blackhawk Collection. Teď tedy podle všeho změní auto majitele.

Druhý dochovaný kousek je k vidění v Česku, přímo ve Vysokém Mýtě v tamním Regionálním muzeu. To jej získalo v roce 2005 jako vrak a pustilo se do nákladné renovace, která skončila o tři roky později. Samotný osud karosárny Sodomka je o něco smutnější než obou zmíněných unikátních kabrioletů.

V roce 1948 byla Sodomka znárodněná a zařazená pod nový národní podnik Karosa. Ačkoliv existovala ještě snaha udržet při životě navrhování karoserií osobních aut - jmenujme třeba otevřený Tatraplan, který byl darem pro Josifa Vissarionoviče Stalina k jeho 70. narozeninám, prezidentský speciál VOS nebo Škodu 440 Karosa -, nakonec se ve Vysokém Mýtě plně přeorientovali na výrobu a navrhování autobusů. S těmi ostatně začal ještě před válkou Josef Sodomka starší. Dnes vlastní někdejší Karosu italské Iveco a ve Vysokém Mýtě stále vyrábí autobusy.