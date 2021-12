V Teslách už si za jízdy nepůjde hrát. Automobilka prý vyhověla požadavkům úřadů

Americký Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy NHTSA ohlásil, že Tesla v dalším softwarovém updatu zablokuje možnost, aby na palubním displeji šly za jízdy pustit hry.

NHTSA krátce před Vánoci spustil formální vyšetřování automobilky Tesla kvůli funkci, která umožňovala spolujezdci, aby na dotykovém displeji hrál hry, a to i za jízdy. Systém sice zobrazuje varování a od hráče vyžaduje potvrzení, že není řidičem, podle dřívějších zpráv New York Times ale tato ochrana šla snadno obejít. Kontrola se měla dotknout celkem 580 000 Modelů S, 3, X a Y modelových let 2017 až 2022.

Úřad nyní oznámil, že ho výrobce informoval o tom, že možnost hrát si ve chvíli, kdy je vozidlo v pohybu, zablokuje. Tesla se k celé záležitosti zatím nevyjádřila.

"NHTSA neustále hodnotí, jak výrobci zvládnou rozpoznat rozptýlení řidičovy pozornosti a jak mu brání. To může nastat v návaznosti na nedostatky, nesprávné nebo i záměrné použití nejrůznějších technologií, jako jsou například palubní systémy," píše podle Reuters úřad ve svém tiskovém prohlášení.