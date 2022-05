V šesti se to táhne nejpohodlněji. Mercedes-Benz třídy V je dálkový koráb k pohledání

Majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač nabízí vládě, že jí prodá levnější proud ze svých uhelných elektráren. Státu by mimo burzu prodal několik terawatthodin (TWh) elektřiny za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajinu, uvádí web Hospodářských novin (HN). Návrhem se podle serveru bude zabývat porada ekonomických ministrů.

Jednání na vládní úrovni o prodeji elekřiny potvrdil deníku Tykačův mluvčí Jan Chudomel. "Pavel Tykač nabídl státu přímý prodej elektrické energie v řádu jednotek TWh, vyrobené v elektrárnách skupiny Sev.en, za cenu odpovídající úrovni před započetím války na Ukrajině," uvedl.

Skupina Sev.en nabízí podle HN dodávku až zhruba tří terawatthodin elektřiny ročně. To představuje přibližně čtvrtinu roční produkce firmy, která by pokryla roční spotřebu zhruba milionu domácností s průměrnou spotřebou. Případný kontrakt by společnost chtěla ideálně podepsat na dva až tři roky.