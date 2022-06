V létě do Chorvatska s jediným čipem. E.ON spouští roaming pro nabíjení elektromobilů

S rostoucím dojezdem elektromobilů se stále zřetelněji ukazovala potíž s roztříštěnou sítí nabíječek. Jízda přes Německo byla koníčkem „sběratelů kartiček“ od nejrůznějších lokálních provozovatelů, směrem na jih k moři to bylo o něco lepší díky mobilním aplikacím. E.ON teď českým zákazníkům nabízí kompletní službu, která najde nabíječku, ukáže její cenu, zaplatí a za všechno pošle jednu fakturu.

Elektromobilita a digitalizace nejdou vždy ruku v ruce tak, jak bychom si přáli. Zdá se to neuvěřitelné, ale v malém českém rybníčku trvalo deset let, než alespoň dva ze tří velkých hráčů - ČEZ, PRE a E.ON - dokázali otevřít své sítě nabíječek zákazníkům ostatních.

Přitom nešlo o otázku technickou, ale úřednickou. Co, kdy a jak vyúčtovat, když jedni vyžadují paušální platbu za přístup a k tomu levné kilowatthodiny, zatímco druzí chtějí v jedné ceně všechno. Dosáhnout dohody vyžadovalo práci navíc a ta zejména některým polostátním molochům nestála za řeč, dokud neviděli dost silnou poptávku.

Ještě bizarnější zkušenost představovaly výlety do Německa, kde digitalizace každodenního života ani zdaleka neodpovídá průmyslové vyspělosti. Jedna kartička platila v Drážďanech, další v Magdeburku a pamětníci mezinárodních ecorallye vyprávěli, že vyhrál ten, kdo jich měl nejvíc už na startu.

Elektromobilů ale přibývá a s nimi roste i poptávka po službách. V českých podmínkách táhnou trend firmy, které u nás tradičně kupují 70 až 80 procent nových automobilů. U elektromobilů tento podíl přesahuje 85 procent.

Firemní klientela u nás prošlapává cestu ostatním, také na ni ovšem dopadá povinnost všechno vyúčtovat a vykázat. Při cestách do zahraničí tak vstupují do hry nejen kurzové rozdíly, ale i vracení daní a jejich různé sazby v jednotlivých státech. Všechno v jednom balíčku s výsledky na jediné faktuře zatím nabízí jediná aplikace, a to E.ON Drive.

Kromě správců firemních autoparků potěší i soukromé uživatele. Při plánování trasy najde nejen polohu, ale i cenu každé nabíječky. Což se vyplatí s předstihem proklikat například v Německu, kde jsou ceny celkově výrazně vyšší než u nás, ale zároveň jsou mezi nabíječkami daleko větší rozdíly. Leckde tedy nakonec nabijete za podobné peníze jako doma. Je ovšem třeba počítat s tím, že ceny se mohou během dne měnit podle poptávky a vytížení sítě.

S pomocí aplikace nebo čipu lze u nalezených stanic také zaplatit. Což je vůbec největší novinka, protože platební terminály jsou na stojanech zcela vzácné. Většinou je třeba stahovat další a další aplikace a zadávat do nich platební kartu.

Roaming zatím funguje ve všech zemích sousedících s Českem a pokrývá 9000 bodů, z toho více než 1500 ultrarychlých nabíječek včetně sítě Ionity. Od 1. července se připojí ještě Slovinsko, Chorvatsko a Rumunsko s dalšími 3000 body.

U ultrarychlých stanic Ionity lze platit také čipem Pražské energetiky. Síť Ionity s více než 420 stanovišti je v Evropě nejkomplexnější, odráží ovšem západní úroveň cen. Za kilowatthodinu zaplatíte 22 korun.