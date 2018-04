V České republice vznikl nový sportovní automobil. Kaipan 57a má přeplňovaný motor a milionovou cenu

před 1 hodinou

Česká republika patří především díky Škodě, Hyundai a TPCA mezi velké producenty světového automobilového průmyslu. Pro ryze sportovní auto české výroby ale musí zájemce zamířit k některému z menších výrobců. Mezi nimi má tradiční místo Kaipan ze severočeské Smržovky. Ten na Autoshow Praha 2018 představil inovovaný model 57a, který bude tvořit hlavní část produkce značky.

Manufaktura na sportovní roadstery Kaipan ze Smržovky letos plánuje vyrobit zhruba 25 vozů, tedy podobný počet jako v loňském roce. Velkou část produkce bude tvořit inovovaný model Kaipan 57a, který plní novou emisní normu Euro 6. ČTK to dnes na výstavě Autoshow na výstavišti v pražských Holešovicích řekl majitel firmy Michal Hradský.

Nový Kaipan 57a, který svým designem stále připomíná Lotus Seven, byl schválený pro sériovou výrobu letos v lednu. Základem nového vozu je, stejně jako u předchůdce, benzinový čtyřválec 1.8 s přeplňováním turbodmychadlem z první generace Škody Octavia, který kvůli emisím dostal nový katalyzátor. Disponuje výkonem 110 kW.

"V současnosti máme objednáno a zaplaceno deset vozů," uvedl Hradský. Základní cena kompletně vyrobeného a dodaného auta je 1,28 milionu korun. Zákazník si ale může objednat i stavebnici, kdy si prostřednictvím sady dodaných dílů vozidlo postaví doma. Cena stavebnic se pohybuje od 174 000 do 710 000 korun. Dodací lhůta kompletního vozu je půl roku, u stavebnic je to od tří do pěti měsíců.

Vedle modelu 57 se základem z Octavie Kaipan vyrábí ještě modely 14 a 16 se základem ze Škody Favorit a Fabia.