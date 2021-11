Staví speciály pro hasiče i policii. Z pohřebáku ale máme respekt, říká úpravce Toyot

Výběrová řízení pro auta ve státní správě a složky integrovaného záchranného systému v Česku obvykle vyhrávají zavedené masové značky. Tu a tam ale zakázku vyhrají "exoti". Méně obvyklé speciály pro hasiče, policii a nově i pro lékaře staví karlovarský prodejce Toyoty a Lexusu. "Stal jsem se dobrovolným hasičem, abych porozuměl jejich potřebám," říká majitel dílny na přestavby Jan Eder.

Česká policejní auta? Hlavně Škodovky. Velitelské hasičské vozy? Škodovky, Volkswageny… Výjezdové vozy pro lékaře? V Česku téměř výhradně Škody Kodiaq a Karoq. A když už někde jezdí hasičské nebo policejní pick-upy, volba padne obvykle na Fordy Ranger, Volkswageny Amarok, ojediněle Mitsubishi L200.

Zkrátka dodávky na auta systému IZS i pro státní správu obvykle ve výběrovém řízení vyhrají zavedené značky. Tu a tam, když jde o malou zakázku, ji získají malí přestavbáři. Mezi takové patří i Jan Eder, který začal speciálně upravená auta stavět zhruba před patnácti lety.

Vlastní dílnu si postavil v areálu prodejny nových i ojetých aut a servisu na kraji Karlových Varů a věnuje se výhradně japonské produkci. "Toyoty a Lexusy prodávám už 27 let, jen na chvíli jsem zkusil přibrat jinou značku, ale nešlo to, jsem srdcař. Vždycky mě ale lákalo vymýšlet speciálně upravené stroje. První zakázka na tři Hiluxy byl propadák, nastavil jsem moc nízkou cenu, ale od té doby se pomalu rozšiřujeme a zdokonalujeme. Dnes montujeme zhruba třicet až padesát aut ročně a zajišťujeme i certifikaci," říká Eder.

Aby lépe porozuměl tomu, co se od upravených aut očekává, přihlásil se v nedalekém Jenišově před lety do sboru dobrovolných hasičů. "To mi pomohlo, protože ve výběrových řízeních je sice vypsaná technická specifikace, ale úpravy se nakonec stejně řeší s klientem za pochodu a já mám díky zkušenostem u hasičů lepší představu, kde má v autě co být a jak to přimontovat, aby to bylo co nejpraktičtější," vysvětluje.

Využívá celé portfolio japonské značky a libuje si, že Toyota nabízí jak miniauta do města, tak hybridní vozy, pick-up vhodný na práci i menší a střední užitkovou dodávku. "Jen nám bohužel chybí velká dodávka konkurující Volkswagenu Crafter, a tak nemůžeme postavit velkou sanitku. Teď ale finalizujeme práce na menším sanitním voze postaveném z dodávky ProAce, což bude úplná novinka," říká majitel dílny.

Není sice ojedinělý mezi dealery značky Toyota, který se věnuje přestavbám - k větším patří například prodejce v Liberci a Jihlavě a autosalony Autobond - ale na rozdíl od zmíněných má vlastní dílnu, kde veškeré úpravy navrhuje a realizuje.

Rukama jeho jen zhruba pětičlenného týmu už prošlo mnoho přestaveb, teď poprvé ale upravují tři vozy pro pohřební službu. "Tato zakázka se nám však dělá velmi těžce, máme k ní respekt. Mechanici na servisu se kolikrát zdráhají sedat do auta," popisuje své zkušenosti.

Novinkou, kterou právě finalizují, je i žlutý výjezdový vůz v systému rendez-vous pro lékaře. Jde o RAV4, tedy první hybridní auto tohoto typu v Česku, lékaři a řidič-záchranář v Česku využívají především Škody Kodiaq a Karoq.

Proč podle něj velká výběrová řízení vyhrávají jiné značky, připisuje hlavně tomu, že se jeho firma nemůže přihlašovat do soutěží o dodávky na velký počet aut. "Naší výhodou je, že přestavby dokážeme zajistit levně, jenže jsme malá dílna, a tak nechci slibovat velké dodávky a pak auta nedodat. Konkurovat velkým firmám, které zvládnou montovat stovky aut ročně, nemůžeme. Potřebovali bychom se rozšířit," uvažuje nahlas.