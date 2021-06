Unikátní Jawa pro VIP motorkářský klub se vydražila za milion. Majitelem je Čech

Že se cena vyšplhá na milion korun, neodhadovali ani organizátoři aukce. Do poslední chvíle přihazovalo několik zájemců, majitelem Jawy s neobvyklým příběhem je Čech.

Vzniklo jich 21, majitelů bylo o jednoho méně. Stroj, který vznikl navíc, měl zamířit do aukce. Jenže na tuto Jawu se 15 let zapomnělo. Do dražby, která se konala v neděli 30. května, ji zařadila Galerie Kodl.

Konečná částka nakonec překvapila všechny, zejména organizátory. "Do poslední chvíle přihazovalo několik zájemců. Samotné nás mile překvapilo, jak velkou pozornost měla. Než aukce vůbec začala, už jsme měli od jednoho zájemce příslib na částku půl milionu korun," říká Terezie Kaslová, tisková mluvčí Galerie Kodl, která aukci pořádala.

Částka je oproštěná od aukční přirážky a peníze putují na konto Charity Česká republika. Pomoc půjde na podporu pozůstalým rodinám s dětmi, které se dostaly do existenčních potíží v souvislosti s úmrtím jednoho z rodičů vinou onemocnění covid-19. Cena nové motorky z výroby byla třetinová, stála zhruba 300 tisíc korun.

Raritní limitovaná edice Jawy 650 Limited edition má zajímavý příběh. Financoval ji neoficiální VIP motorkářský klub tehdy nejvlivnějších tuzemských politiků a byznysmenů. Vzniklo 21 motorek a k nim také speciální hodinky Prim Jawa Rider. Více jsme o příběhu Jawy psali zde.

Jednalo se o osobnosti z vysokých politických kruhů a byznysu, z nichž někteří se v čase projevili jako kontroverzní podnikatelé. Většina chtěla zůstat v utajení, jiní se ale k sympatiím ke značce Jawa hrdě hlásili.

Byl mezi nimi například tehdejší ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Milan Urban a také Martin Roman. Dnes šéf skupiny prestižních škol PORG, miliardář a filantrop, dříve především vlivný podnikatel a někdejší generální ředitel plzeňských strojíren Škoda a později generální ředitel a předseda představenstva ČEZ.

Dalšími majiteli stroje jsou například Vlastimil Tlustý, tehdejší ministr financí, dále Patrik Tkáč, spolumajitel investiční skupiny J&T, někdejší spolumajitel Newton Group, finančník a odsouzený uhlobaron Petr Kraus, Tomáš Krsek ze Škoda Holdingu či Milan Maděryč z České pojišťovny, někdejší šéf Petra Kellnera a později významný akcionář PPF. Spekuluje se i o lobbistovi Romanu Janouškovi.

Pořadová čísla si majitelé rozdělili, číslo 1 má na motorce a hodinkách Martin Roman. "Po slavnostním předání motorek jsme ještě asi třikrát vyrazili společně na výlet, i když nikdy všichni, spíše nás bylo kolem deseti. Zdaleka ne všichni byli nadšení motorkáři. I já Jawu parkuji v garáži a jednou za měsíc se na ni zálibně podívám s chutí někam vyrazit, což se ale už deset let nestalo," řekl redakci před aukcí Martin Roman.

Motorka s pořadovým číslem 19/21, která vznikla pro charitativní účely, ale celá léta stála v krásném muzeu Jawy v Týnci nad Sázavou, a to hned vedle druhé, kterou tu jeden z majitelů "garážuje". "Abych pravdu řekl, trochu jsme na ni zapomněli," sdělil letos v březnu Martin Roman.

Aukce se nakonec uskutečnila, a to v prostorách pražského Žofína, kvůli protipandemickým opatřením ale lidé dražili on-line. Martin Kodl, majitel galerie a soudní znalec, pesimisticky odhadoval, že by se cena motorky mohla pohybovat od 200 do 600 tisíc. "Je to ale unikát a věřím, že může oslovit i nové klienty," říkal.

Cílová částka tedy všechny mile překvapila a největší radost z ní má pravděpodobně Charita Česká republika. Nový majitel se stává nadneseně členem exkluzivního klubu motorkářů, nakonec ale nepřijdou zkrátka ani nadšenci slavné značky jedné stopy. Do muzea Jawy v Týnci nad Sázavou přesouvá svůj stroj Martin Roman. Návštěvníci tedy mohou nadále vidět pohromadě naživo dvě Jawy 650 Limited edition.