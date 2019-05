Ukradený Ford policisté rozstříleli jako cedník. Smrt v něm našli Bonnie a Clyde

Před 85 lety v Louisianě ukradeným Fordem V8 730 DeLuxe proletělo 130 nábojů. Vypálili je ze zálohy policisté, kteří tak ukončili život proslulých gangsterů jménem Bonnie a Clyde. Ford připomínající cedník je nyní atrakcí v kasinu.

Americký gangster Clyde Barrow spolu se svou neméně proslulou parťačkou Bonnie Parkerovou vytvořili lupičskou dvojici, jež se stala ve 30. letech minulého století postrachem bank a obchodů na jihu Spojených států. Za oběť jim ale přitom padlo více než 15 lidí.

Spravedlnost je dostihla před 85 lety, 23. května 1934, kdy je muži zákona rozstříleli u města Arcadia v Louisianě i s automobilem, v němž právě seděli.

Dvojice vyloupila během necelých dvou let desítky podniků. Jakmile provedli "fušku", zmizeli v ukradeném autě za hranicemi sousedního státu, kde na ně policie byla krátká. Ačkoliv legenda líčí Bonnie a Clydea jako experty na banky, dvojice si brala na mušku hlavně menší pobočky a běžně přepadávala i obchody či benzínové stanice.

Clyde Barrow pocházel z Texasu a byl pátým ze sedmi synů chudé farmářské rodiny. Když poznal Bonnii Parkerovou bylo mu jednadvacet let a měl za sebou už polepšovnu a tresty za krádeže a loupežná přepadení. Bonnie naopak pocházela ze "slušné" maloměstské rodiny. V 16 letech se provdala, její manžel však krátce po svatbě skončil ve vězení. Maloměstský život ji nudil, a tak si našla práci jako servírka v texaském Dallasu, kde v roce 1930 potkala Barrowa.

Jejich setkání sice narušil Clydeův nástup do vězení za loupež, v Bonniiných očích mu to ale nijak neuškodilo, spíše naopak. Takže když byl po dvou letech propuštěn, začala jejich krátká, ale divoká jízda plná střelného prachu a krve. Po jejich boku se do akcí zapojily ještě další osoby.

V lednu 1934 pomohl Clyde k útěku skupince vězňů, což se záhy ukázalo jako fatální chyba. Napojení gangu na rodinu jednoho z trestanců pomohlo totiž policii odhadnout, kam povedou další kroky nepolapitelné dvojice.

Klec spadla 23. května 1934, kdy si policejní jednotka čítající šest mužů na pár počkala na opuštěné silnici v Louisianě. Muži zákona neměli nejmenší chuť nechat si Clydeův kradený Ford ujet či v případné přestřelce přijít o život jako někteří jejich kolegové. Jeden z nich v převleku předstíral, že má porouchané auto, a Clyde se svým vozem zpomalil u krajnice. V tu chvíli policisté zahájili palbu ze zálohy a stříleli tak dlouho, dokud z vozu i jeho osazenstva neudělali doslova cedník.

Ford V8 730 DeLuxe Bonnie a Clyde ukradli měsíc před touto událostí. Dříve auto vlastnili Ruth a Jesse Warrenovi z Topeka. Našel se dokonce dopis, který Clyde napsal Henrymu Fordovi, ve kterém auto velmi chválí a především ho oceňuje za schopnost dostat jeho novopečeného majitele z každé šlamastyky. "I když můj předmět podnikání není legální, neodrazuje mě od toho, abych vám napsal, jak skvělý Ford V8 jste vyrobil," píše v něm, podepsán jako Clyde Champion Barrow.

Vůz se po přestřelce stal okamžitě kultem, několikrát změnil svého majitele a nyní se nachází v kasinu Whiskey Pete’s ve městě Primm ve státě Nevada, jižně od Las Vegas blízko kalifornsko-nevadské hranice. Vznikla dokonce replika, která stojí v automobilovém muzeu ve Vegas.

Příběh Bonnie a Clydea se stal americkým mýtem. Napsalo se o něm několik knih a proslavil jej zejména oscarový film, který v roce 1967 natočil režisér Arthur Penn. Hlavní role si v něm zahráli Warren Beatty (snímek rovněž produkoval) a Faye Dunawayová.