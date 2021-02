Údaje z bazarů: Nabídka ojetin na českém trhu se zmenšuje a ceny rostou

Nabídka ojetých aut v tuzemských autobazarech a inzerci se v lednu oproti prosince snížila o 7000 na 88 000 vozů. Proti říjnu, na jehož konci byly kvůli koronaviru znovu zavřené prodejny, se počet nabízených vozů snížil o již 17 000 aut. Vyplývá to ze statistiky skupiny Aures Holdings, která provozuje síť AAA Auto.

Na čtyřech středoevropských trzích, kde působí síť autobazarů AAA Auto, ubylo v lednu v porovnání s říjnem loňského roku téměř 110 000 vozů.

"S klesající nabídkou očekáváme i v letošním roce pokračující růst cen ojetých vozů v řádu jednotek procent. Již koncem loňského roku rostla střední hodnota ceny inzerovaných aut ve srovnání s rokem 2019 přibližně o 10 000 korun. V lednu letošního roku poskočila oproti prosinci o dalších 9000 korun na současných 164 000 Kč," uvedl provozní ředitel AAA Auto Petr Vaněček.

Jedním z faktorů, které v loňském roce ovlivňovaly nabídku ojetin na českém trhu, byl omezený dovoz aut ze západní Evropy. Meziročně bylo do Česka importováno o 27 000 aut méně než v roce 2019. Dovoz se tak zastavil na 150 731 autech. To je podle Vaněčka na jednu stranu pro trh dobrá zpráva, protože se výrazně omezil dovoz nekvalitních ojetin se stočenými tachometry nebo po vážných nehodách, na druhou stranu se menší nabídka promítá do vyšších prodejních cen.

Střední hodnota stáří nabízených aut v Česku byla 9,1 roku a tachometr nejčastěji ukazoval 147 000 km. Nejčastěji byla v nabídce Škoda Octavia (9396 vozů), Škoda Fabia (6373 aut) a VW Passat (3242 vozů).