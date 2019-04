Ruský chleba na kolech nemá konkurenci. Nesmrtelný UAZ Buchanka odolává technokratům

před 15 minutami

UAZ 450 byl představen už v roce 1958, až do dnešních dní přežil jakožto upravená verze 452 z roku 1965. Číselně ho ale nikdo nenazývá, říká se mu zkrátka Buchanka podle ruského hranatého bochníku chleba. Do Česka ho z ruské továrny v Uljanovsku dováží firma AMC z Radíkovic, která současně zajišťuje import do celé Evropy. Navzdory tomu, že jde o v mnoha ohledech zastaralé auto s minimální bezpečnostní výbavou, díky své specifičnosti je o něj zájem především v dolech, lomech nebo mezi firmami, které potřebují levný a odolný pracovní stroj. A také ho čím dál častěji kupují fanoušci.