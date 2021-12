U českých benzinek vznikne síť autoservisů, příští rok jich otevře šedesát

Dva propojené moduly, které lze přemístit během několika dní. Do jednoho z nich se umístí zvedák, ve druhém bude zázemí autoservisu a pneuservisu. Tak má vypadat mobilní opravna aut, kterých se příští rok u českých čerpacích stanic objeví šedesát a do roku 2024 jich má být v provozu čtyři sta.

Na českém trhu vznikne franšízová síť autoservisů Quick Stop Car. Během příštího roku plánuje otevřít u čerpacích stanic přes 60 provozoven. Do roku 2024 by jich mělo být přes 400. Generálním partnerem projektu a zároveň hlavním dodavatelem kompletního vybavení bude americká společnost LKQ. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

"Jsme přesvědčeni, že velká servisní síť s kvalitním vybavením a kvalifikovaným personálem, cenově položena mezi autorizované servisy a menší garážové servisy, v České republice chybí. To platí jak ve velkých městech, tak zejména v těch menších. Tento projekt tedy hodlá částečně vyplnit stále otevřenou mezeru na trhu," uvedl jednatel Quick Stop Car Marek Zukal.

První servis by měl být otevřený v dubnu příštího roku. Další servisy by měly vznikat rovnoměrně po celé republice. Později chce firma expandovat do dalších zemí visegradské čtyřky.

Koncept Quick Stop Caru stojí na servisních jednotkách, které mohou vyrůst během několika dní na zelené louce a přesto jsou schopny nabídnout kompletní servis pro běžné automobily i dodávky.

Podle Zukala se jejich servisní jednotky skládají ze dvou vzájemně propojitelných modulů, z nichž v jednom z nich je umístěn zvedák a ve druhém je zázemí autoservisu a pneuservisu. Modul se zvedákem má světlou výšku čtyři a půl metru, aby v něm bylo možno servisovat i dodávky. Celkový rozměr servisu je šest krát osm metrů.

Česká pobočka LKQ je největším tuzemským dodavatelem náhradních dílů a příslušenství pro automobilový trh. LKQ bude zároveň Quick Stop Caru pomáhat i v rámci vzdělávání personálu. Nová servisní síť bude fungovat na modelu franšízy. Franšízanti budou jednotlivé servisy provozovat na základě podrobného manuálu, zároveň provozovatel bude muset absolvovat základní vzdělávací kurzy a školení v LKQ.

Pod LKQ spadají sítě neautorizovaných partnerských autoservisů Auto Kelly nebo Elit. Další velkou sítí nezávislých pneuservisů a autoservisů je BestDrive.