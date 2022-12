Tuning, veterány, formule. Autosalon v Essenu je mišmaš, kde si každý najde to své

Pět stovek vystavovatelů v devíti halách. Populární Essen Motor Show i letos nabízí to nejzajímavější ze světa tuningu, závodních strojů a veteránů. Jedním z lákadel 54. ročníku je expozice osmnácti historických monopostů formule 1 v barvách John Player Special. Otevřeno tu mají až do konce týdne.

Je to vskutku lahodný automobilový eintopf. Seriózní výstava nových modelů se zde mísí s bláznivými kreacemi tunerů, na jejichž výtvory s nesmyslně přikloněnými koly fantazie běžného motoristy ani nestačí. Pak jsou tu také veterány, které si lze prohlédnout či rovnou koupit. A komu to domácí rozpočet nedovolí, odnese si odtud alespoň model auta v takřka libovolném měřítku.

Pravidelným návštěvníkem essenské výstavy je i automobilový konstruktér a designér Jiří Král, kterého letos nejvíce zaujal koncept off-roadu Brabus inspirovaný Mercedesem G. "To auto je čistá funkce, žádné manýry. Co člověk potřebuje do terénu? Dobrou průchodnost a pevnou klec, když to někde otočí," přemítá konstruktér.

Zajímavou ukázkou, jak lze směstnat co největší motor do co nejmenšího vozu, je podle Krále drobný španělský supersport Tramontana R s 5,5litrovým motorem od AMG o výkonu 720 koní. "Dva jezdci tu sedí za sebou v otevřeném kokpitu, vše za tři sta tisíc eur," hodnotí vůz Král stručně.

Koupit se tu tradičně dají i zajímavé veterány. Letos například Porsche 908 "Langheck" z roku 1968, jehož cenu majitel sdělí jen vážnému zájemci. Zdaleka ne vše, co tu ale na první pohled vypadá jako originál, je jím i ve skutečnosti. To je i případ zdařilé repliky Porsche 917, které proslavil závod v Le Mans. Stačí však otevřít víko motoru, pod kterým se skví moderní vodou chlazený motor s chladiči pocházejícími z Audi S6. A hned je jasno.

Jedním z vrcholů letošního Essenu je expozice historických formulí 1. K vidění jsou stroje ze stáje Hesketh a McLaren, se kterými závodil James Hunt, v řadě tu stojí také celá plejáda Lotusů. "Mezi nimi je i geniální Chapmanův Lotus 88, o kterém se dodnes učí na ČVUT," konstatuje Král. Slavný britský konstruktér Colin Chapman u monopostu rozdělil karoserii na dvě samostatné části, tělo a bočnice, což FIA vyhodnotila jako nedovolený aerodynamický prvek. Do skutečného závodu se auto nikdy nedostalo.

Na rozdíl od velkých světových výstav je essenský autosalon typický svou až domáckou atmosférou. "Téměř u každého stánku najdete člověka, který věci rozumí a rád si s vámi popovídá," líčí Jiří Král. "Zjistíte, že zvláště malí úpravci aut vůbec nemají jednoduchý život. Za návrh jim nikdo nic nedá, zaplaceno dostanou až po realizaci."

Letošní ročník autosalonu v Essenu potrvá až do nedělní 18. hodiny. Celodenní vstupenka vyjde na 20 eur, děti do osmi let mají vstup zdarma. Lístky na akci jsou letos k dostání výhradně online, přímo na místě je koupit nelze.