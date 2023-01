Tři roky bez řidičáku a pokuta až 75 tisíc. Podrobný přehled pro neposlušné řidiče

Neposlušné řidiče čekají velké změny. Novela zákona o podmínkách provozu vozidel se bude ve středu 4. ledna projednávat na vládě. Součástí úprav je inovovaný bodový systém za přestupky, který má být jednak přehlednější, jednak zvyšuje tresty za ty opravdu závažné. Novinky by měly platit od ledna příštího roku.

Zjednodušený systém, tři klasifikace trestů podle bodů, vyšší pokuty za závažné přestupky a možnost odebrat řidičské oprávnění až na tři roky. Ministerstvo dopravy vypracovalo novelu zákona, jež se výrazně dotkne všech řidičů, kteří porušují pravidla silničního provozu.

"Novela upravuje mnoho oblastí. Základní principy jsme už představili, jedná se především o změnu bodového systému, aby byl přehlednější a jednodušší. Má za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích. Změny, které přinášíme, sledují zájem postihovat to nejnebezpečnější jednání," uvedl na setkání s novináři ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že by vláda novelu shodila ze stolu, spíše se mohou ještě řešit drobné dílčí změny například v tabulce bodových trestů. Změny se budou projednávat na vládě poprvé ve středu 4. ledna. "Poté bude následovat projednávání v Parlamentu, věříme, že do poloviny roku letošního roku by mohla být novela schválená, platit začne od ledna 2024," dodává Kupka.

Na podrobný seznam přestupků a klasifikaci trestů udělením bodů, výši finanční pokuty a lhůtu, na jak dlouho je možné odebrat řidičský průkaz, se podívejte do tabulky na konci článku.

Dva, čtyři nebo šest bodů

Stávající systém trestných bodů se zjednoduší z pěti sazeb na tři. Za přestupky mohou řidiči dostat dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu to bude šest bodů místo nynějších sedmi. Řidič ale zaplatí pokutu ve správním řízení až 25 tisíc korun místo dnešních maximálních 20 tisíc.

Maximálních šest trestných bodů a pokuta 25 tisíc hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50 km/h mimo obec, respektive 40 km/h v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. Přitom za ni byl doposud finanční trest maximálně pět tisíc korun. "Máme k dispozici statistiky o nejvážnějších dopravních přestupcích a víme, že nejčastější příčinou nehod je nepřiměřená rychlost, proto bude postih vyšší," vysvětluje Kupka.

Zdaleka nejvyšší pokuty bude možné udělit za ty nejzávažnější činy, jako je způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví nebo řízení bez řidičského oprávnění, v takovém případě může viník dostat pokutu ve správním řízení až 75 tisíc korun.

Dalším takovým přestupkem je odmítnutí dechové zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky. "V tomto případě hrozí vedle pokuty až 75 tisíc také zákaz řízení až na tři roky. S ohledem na nebezpečné jednání opodstatněně pokládáme nejvážnější možný způsob postihu za důležitý," dodává Kupka.

Zároveň ale dochází ke zmírnění trestů u méně závažných prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do deseti km/h nad povolený limit, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 Kč na 1500 Kč a trestné body se nezapisují.

"Pokuty mají být především výchovné a přispět k změně přístupu, neměly by být likvidační. Proto v rámci sankčního postihu na místě zůstane finanční rozmezí namísto fixní hodnoty. Policie může vyhodnotit okolnosti spáchání přestupku, například bude posuzovat, jestli nedošlo k opakovanému spáchání," upřesňuje Kupka.

Řidičák na zkoušku a řízení od 17 let

Součástí změn je také zavedení možnosti řídit auto už od sedmnácti let pod dohledem mentora. Ministerstvo dopravy vychází ze statistik i reálné situace států, které tuto možnost zavedly. "Nejrizikovější skupina řidičů díky této možnosti řídit sice v nižším věku, ale s mentorem na sedadle spolujezdce dle statistik způsobuje menší počet nejzávažnějších dopravních nehod," vysvětluje Kupka.

Připomněl, že nezkušení řidiči způsobují podle statistika Policie ČR 11 procent všech nehod, přitom sami tvoří jen tři procenta všech řidičů. Proto se v rámci novely zavede takzvané preventivní opatření zvané "řidičák na zkoušku", což znamená, že pokud dva roky od získání řidičského oprávnění osoba spáchá šestibodový přestupek nebo jí bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset do tří měsíců absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a školení pro začínající řidiče. Pokud tak neučiní, přijde o řidičský průkaz.