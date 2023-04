Tři měsíce s elektrickým Mercedesem EQB: Ferda Mravenec s hvězdou na čele

Dvanáct tisíc kilometrů za volantem Mercedesu, to je práce snů, říkáte si nejspíš. Máte pravdu, nestěžujeme si. Navzdory velké hvězdě na čumáku ale zrovna EQB není o prestiži ani nebetyčném pohodlí, nýbrž hlavně o práci. Jde o praktické auto s přiměřeným dojezdem a rychlým nabíjením. V porovnání s vozy méně slavných značek přitom není tak drahé, jak si možná myslíte.

Mercedes-Benz už dávno není jen pro papeže, státníky a diplomaty. V devadesátých letech uvedl autíčko o půl metru kratší než Golf a zbývající rozdíly zcela smazal nástup SUV. Dnes vedle sebe existují spalovací modely GLB a GLC, z nichž první je levnější, ale prostornější a volitelně sedmimístný. Druhý je prestižnější, elektrickou verzi s předponou EQ mají oba.

Nám tedy tři měsíce dělalo společnost pracovitější a méně okázalé z obou elektrických SUV střední třídy. Vytříbený design exteriéru to možná nenaznačuje, dodávkově bachratá záď už ano. Líbit se může a nemusí, ale tady má přednost účel. Bez vysoké střechy není prostor v žádném autě, natož na hlavy cestujících třetí řady.

Uvnitř nelze přehlédnout jisté kompromisy. Ovladače, obrazovky i jejich obsah odpovídají větším modelům Mercedesu. Stejně jako bytelně tvarovaná sedadla nebo hliníkové dekorativní detaily. Jinak je ale úprava většiny povrchů zřetelně jednodušší.

Totéž platí o jízdě. Jako každý elektromobil je i EQB pohotové, lehce ovladatelné a tiché. Ve srovnání s dražšími vozy ale méně sofistikované. Reakce pedálu zrychlení nejsou v prvním okamžiku přesně čitelné, a tak se řidič zpočátku nevyhne zbytečně ostrým rozjezdům s efektem startu na napnuté gumě.

Ani brzdy nelze dávkovat zcela intuitivně. Část chodu pedálu spoléhá na rekuperaci a pak už se destičky do kotoučů zakusují poměrně zostra.

Díky dlouhému rozvoru a vyspělému zavěšení kol se vůz chová velmi obratně, na větších hrbolech jsou ale cítit hrubší reakce pérování, v kabině také nelze přeslechnout šum pneumatik.

Na kvalitně vyrobeném a harmonicky sladěném celku jsou to jen drobné mouchy. Všechny je ovšem známe z většiny levnějších elektromobilů, což ukazuje, že není Mercedes jako Mercedes.

Odjakživa ovšem platilo, že o únavě na delší cestě rozhodují hluk a sedadla, a v tomto ohledu si EQB hvězdu na přídi zaslouží. Čalounění předních křesel je německy tuhé a výborně podepírá páteř. Velmi příjemné jsou i standardní potahy z umělého semiše, které jsme dostali v rámci paketu AMG. A že je v autě skoro ticho, plyne z podstaty elektromobilu.

Dlouhý rozvor a uspořádání kabiny dopřávají pohodlné cestování i ve druhé řadě. Lavici lze posouvat, takže v pětimístném uspořádání mají pasažéři před koleny značnou volnost.

V plném obsazení už to tak jednoduché není. EQB je ale myšleno na svážení dětí z kroužků, nikoli cestování k moři v sedmi dospělých. Během našeho testu vůz v této konfiguraci vozil po středních Čechách jednu početnou rodinu, jeden soubor divadelní a jeden pěvecký. Ke spokojenosti všech.

Sklopením všech opěradel vznikne objemný nákladový prostor. Vysoká záď umožňuje naložit i rozměrnější kusy nábytku, pokud na to přijde. Bez ohledu na počet sedadel bohužel pod podlážkou chybí náhradní kolo a zvedák. Naštěstí jsme nepíchli, ale cestu na odtahovce a následná alotria v servisu nikomu nepřejeme.

Z dojezdu a nabíjení jsme měli zpočátku obavy, ale tady se vůz předvedl vůbec v nejlepším světle. S 66 kilowatthodinami kapacity sice nejde o maratonce a neláká na rekordně dlouhý dojezd. Při spotřebě 23 kWh/100 km, jíž jsme za tři měsíce testu dosáhli, to znamená akční rádius 286 kilometrů. S lehčí nohou i 350.

Nad každodenním příměstským pojížděním má tedy EQB dostatečný nadhled, aby ho stačilo nabíjet ob den či ob dva. Při cestách do Krkonoš nebo na Šumavu už se dostane na limit. Ideální je nabíjet přes noc v cíli cesty.

Pokud to ale nejde, svět se nezboří. Baterie Mercedesu je tak robustní, že se nechá až do poloviny kapacity nabíjet 95 kilowatty a 75 kilowattů snese až do 70 procent. Ideálně tedy využije houstnoucí síť 75kilowattových nabíječek, u nichž se za půl hodiny nabije na dalších nejméně 170 kilometrů jízdy.

Pomáhat se snaží i chytrá navigace, která nejen vyhledá nabíječky podél zadané trasy, ale bere v úvahu i jejich výkon. Z něj vypočítá délku nabíjení a připočte ji k času příjezdu do cíle.

Škoda jen, že výkon nalezených stanic se nezobrazuje hned v prvním menu displeje, aby řidič získal okamžitou představu i sám. Nabíječky totiž v Česku rostou rychleji, než se stíhá aktualizovat navigace auta. Proto se stále vyplatí mít v mobilu některou elektromobilní aplikaci a navrhované zastávky korigovat.

Z toho všeho EQB vychází jako jeden z nejpraktičtějších elektromobilů současnosti. Prostorný, pohodlný, variabilní a dobře vybavený pro všední den. Sedm míst jinak nabízí jen Tesla.

Testovaná varianta 300 4Matic s pohonem všech kol začíná na 1 532 000 korunách. Náš kus měl navíc sadu Premium zahrnující navigaci s rozšířenou realitou, třízónovou klimatizaci za 54 tisíc, sadu AMG s bodykitem a sportovními sedadly v syntetické kůži za 120 tisíc a třetí řadu sedadel za 26 tisíc.

Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC Motor: elektro asynchronní (vpředu), elektro synchronní (vzadu)

Výkon: 168 kW / 228 k

Točivý moment: 390 Nm

Baterie: Li-Ion, 66,5 kWh (využitelná kapacita)

Nabíjecí výkon: 100 kW

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,0 s

Kombinovaná spotřeba: 18,2 kWh/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 495 - 1710 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2100 kg / 480 kg

Cena: od 1 531 860 Kč

Dohromady s metalickým lakem, 19palcovými koly a prosklenou střechou to vychází na 1 823 900 korun. Není to málo peněz, ale i když typický zákazník Mercedesu takhle neuvažuje, střízlivěji založený jedinec by většinu zmiňovaných doplňků s klidem oželel.

Důležité věci jako výkonná diodová světla, tepelné čerpadlo nebo třífázová střídavá nabíječka jsou totiž v základní ceně. A ta se téměř neliší od srovnatelně vybaveného Volkswagenu ID.4, který má sice o něco delší dojezd, ale v praxi se nenabíjí rychleji a sedm lidí nepobere.