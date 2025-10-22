Auto

Toyota chystá městské mopedauto. Teď řeší, jestli by dávalo smysl ho vyrábět

Eva Srpová Eva Srpová
před 1 hodinou
Toyota připravuje studii proveditelnosti malého městského elektromobilu v kategorii "mopedaut". Projekt, na který přispěla britská vláda, má prověřit možnosti výroby lehkého stroje s nulovými emisemi, který by mohli řídit už patnáctiletí.
Foto: Toyota

Toyota se zapojila do projektu, který má ověřit možnosti výroby lehkého bateriového elektromobilu určeného do městského provozu. Takzvané mopedauto spadá do kategorie L6e, tedy lehkých čtyřkolek, a díky svým parametrům by ho mohli řídit i patnáctiletí.

Související

Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí

Zvířata, silnice, nehoda se zvěří
5 fotografií

Konsorcium získalo finanční podporu z vládního programu, který financuje výzkum a vývoj technologií s nulovými emisemi. Cílem projektu je prověřit proveditelnost výroby lehkého městského elektromobilu, jenž by mohl představovat ekologickou alternativu pro každodenní dopravu.

Studie bude vznikat v závodě Toyoty v Derby a její výsledky otestuje tamní univerzita. Na projektu se dále podílejí společnosti Savcor a ELM, které se zaměřují na nové přístupy k udržitelné mobilitě.

Součástí vývoje bude i integrovaná solární střecha a rozšířená digitální konektivita. Tisková zpráva uvádí, že se firmy zaměří také na využití recyklovaných a lehkých materiálů a možnost sjednocení komponentů s dalším městským vozidlem značky ELM určeným pro dopravu na "poslední míli".

Související

Takové snížení cen čekal málokdo. Elektrická auta po novém roce zlevňují, musí

Peugeot 3008
Přehled

Zvažovaný vůz spadá do evropské kategorie L6e, tedy mezi lehké čtyřkolky. Ty mohou dosahovat maximální rychlosti 45 kilometrů v hodině a jejich výkon nepřesahuje šest kilowattů. Určené jsou pro dvě osoby a lze je řídit už od 15 let s oprávněním skupiny AM.

Toyota při přípravě studie vychází z konceptu FT-Me, který automobilka představila v březnu jako svou vizi budoucí mikromobility v Evropě. Studie má ověřit, zda ji lze převést do životaschopného a ekonomicky udržitelného návrhu.

 
Mohlo by vás zajímat

Pomáhat a chránit, ale po Německu. Policisté si poprvé pořídili naftové SUV od Škody

Pomáhat a chránit, ale po Německu. Policisté si poprvé pořídili naftové SUV od Škody
6 fotografií

Peklo v Korunovační. Radnice přibrzdila auta semaforem, vznikají tu dlouhé kolony

Peklo v Korunovační. Radnice přibrzdila auta semaforem, vznikají tu dlouhé kolony
10 fotografií

Evropa utahuje volant. Nová pravidla přinesou přeshraniční zákaz řízení

Evropa utahuje volant. Nová pravidla přinesou přeshraniční zákaz řízení

Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování
auto Aktuálně.cz Obsah Toyota nová auta koncept Elektromobilita

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

ŽIVĚ
Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Poláci zavádí nulovou daň z příjmu pro část domácností. Babiš chystá podobnou úlevu

Kdyby se polský recept zavedl i v Česku, vydělají jen ti, co mají příjem mezi šesti sty a osmi sty tisíci ročně, tvrdí sociolog.
Aktualizováno před 17 minutami
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

ŽIVĚ
Jurečka: Zmrazení penzijního věku přenese problém s důchody na přespříští vládu

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 19 minutami
Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se povedl obrat, uspěla i Muchová
2:34

Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se povedl obrat, uspěla i Muchová

Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. V Japonsku jde dál také Karolína Muchová.
před 22 minutami
"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

"Když si vybavím zážitky z pitevny..." Vraždil patnáctiletý, policistou to otřáslo

Za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem hrozí mladistvému s ohledem na jeho věk maximálně deset let.
Aktualizováno před 31 minutami
Velké oslabení. Plzeň i Sparta přišly před pohárovými zápasy o kapitány

Velké oslabení. Plzeň i Sparta přišly před pohárovými zápasy o kapitány

Plzeň přišla před duelem Evropské ligy v Řím o kapitána Matěje Vydry, Sparta se v konferenční lize v Rijece musí obejít bez kapitána Lukáše Haraslína.
před 36 minutami
Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

Koho zvát na ceremonii 28. října? Nápad Hradu narazil u exprotokoláře Forejta

Hrad letos podle webu Seznam Zprávy nebude na předávání státních vyznamenání 28. října zvát konkrétní poslance.
Další zprávy