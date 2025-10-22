Toyota chystá městské mopedauto. Teď řeší, jestli by dávalo smysl ho vyrábět

Toyota se zapojila do projektu, který má ověřit možnosti výroby lehkého bateriového elektromobilu určeného do městského provozu. Takzvané mopedauto spadá do kategorie L6e, tedy lehkých čtyřkolek, a díky svým parametrům by ho mohli řídit i patnáctiletí.
Konsorcium získalo finanční podporu z vládního programu, který financuje výzkum a vývoj technologií s nulovými emisemi. Cílem projektu je prověřit proveditelnost výroby lehkého městského elektromobilu, jenž by mohl představovat ekologickou alternativu pro každodenní dopravu.
Studie bude vznikat v závodě Toyoty v Derby a její výsledky otestuje tamní univerzita. Na projektu se dále podílejí společnosti Savcor a ELM, které se zaměřují na nové přístupy k udržitelné mobilitě.
Součástí vývoje bude i integrovaná solární střecha a rozšířená digitální konektivita. Tisková zpráva uvádí, že se firmy zaměří také na využití recyklovaných a lehkých materiálů a možnost sjednocení komponentů s dalším městským vozidlem značky ELM určeným pro dopravu na "poslední míli".
Zvažovaný vůz spadá do evropské kategorie L6e, tedy mezi lehké čtyřkolky. Ty mohou dosahovat maximální rychlosti 45 kilometrů v hodině a jejich výkon nepřesahuje šest kilowattů. Určené jsou pro dvě osoby a lze je řídit už od 15 let s oprávněním skupiny AM.
Toyota při přípravě studie vychází z konceptu FT-Me, který automobilka představila v březnu jako svou vizi budoucí mikromobility v Evropě. Studie má ověřit, zda ji lze převést do životaschopného a ekonomicky udržitelného návrhu.