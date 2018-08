Toužíte v létě po autu bez střechy? Představujeme vám 17 nejprodávanějších kabrioletů českého trhu

před 55 minutami

Česko leží v mírném pásu, kde se střídají sychravé zimy a decentně teplá léta. I proto nikdy nebylo a nebude zemí zaslíbenou kabrioletům. Od dob legendární Škody Felicie (1959) se zde také žádné kabriolety nevyráběly, pokud nebereme v úvahu některé malosériové produkce, jako například značku Kaipan ze Smržovky. Letošní mimořádně teplé počasí samozřejmě nahrává tomu, že i u nás by se dal automobil tohoto druhu využívat po většinu roku. Podívali jsme se proto do statistiky prodejů nových automobilů a seřadili podle ní žebříček nejprodávanějších modelů. Občas to číslo není úplně přesné, protože někteří výrobci prodávají kupé i kabriolet jako dvě karosářské varianty jedné modelové řady.