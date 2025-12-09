Auto

Tohle spojení nikdo nečekal. Ford dal košem VW, levná elektroauta vyrobí s Francouzi

před 1 hodinou
Příznačně 17. listopadu Ford vyrobil poslední kus modelové řady Focus a dokonal tak přechod své evropské nabídky výhradně na SUV a lehké užitkové automobily (a Mustang). Změna, kterou avizoval modrý ovál už před několika lety. Teď ale bere zpátečku a chystá hned dva nové modely. Jenže rezignoval na vlastní vývoj a platformu si zkrátka koupil.
Spolupráce Fordu a Volkswagenu je velmi dobře zdokumentovaná. Před několika lety se oba giganty domluvily nejen na společném vývoji lehkých užitkových vozů, ale především použití elektrické platformy MEB pro dva modely Fordu. Škoda Enyaq tak dostala sourozence v podobě modelů Explorer a Capri. Úspěšný model si teď modrý ovál opakuje znovu, jen s jinou automobilkou.

Volba padla tentokrát na Renault, který s Fordem uzavřel strategické partnerství až nepříjemně podobné tomu s VW. Francouzi poskytnou německé automobilce elektrickou platformu AmpR Small, kterou využívá mimo jiné Renault 5, která na nich postaví dva své modely. Zároveň oba výrobci budou vyvíjet společně některé lehké užitkové vozy.

Zatímco tisková zpráva toho o budoucích osobních fordech moc neříká, britská média mají jasno: na trh se vrací Fiesta. První ze dvou malých elektromobilů přijede v roce 2028 a vyrábět se bude ve francouzském Douai právě po boku R5.

Dodejme, že stejnou techniku má už teď i R4, Nissan Micra a vychází z ní i Renault Twingo.

Magazín Autocar píše, že druhý model by měl být obdobou právě R4 a mohl by nahradit elektrickou Pumu Gen-E. Přesný časový rámec ale neupřesnil.

Podobně jako v případě partnerství s Volkswagenem by nové malé elektromobily sice měly mít techniku Renaultu, ale nemělo by jít jen o R5 či R4 s jiným logem. Dá se čekat, že podobně jako Capri a Explorer bude na některých detailech jasně rozpoznatelná příbuznost obou aut, nicméně ta dostanou vlastní design a další prvky.

Dodejme, že Renault 5 se nabízí ve verzi s výkonem 90 kW, 40kWh baterií a dojezdem 312 kilometrů, nebo s výkonem 110 kW, 52kWh baterií a dojezdem 410 kilometrů. Nabíjecí výkon je až 100 kW, auto také podporuje funkci V2L s možností napájet externí elektrospotřebiče.

Magazín Automotive News Europe, a nejen on, otevírá také otázku, proč Ford neprohloubil spolupráci s Volkswagenem. Ten od příštího roku začne vyrábět vlastní řadu malých elektromobilů na platformě MEB Entry s předním pohonem podobně jako Renault.

"Systému Volkswagenu rozumíme opravdu do hloubky. Známe dodavatelský řetězec, ceny, silné i slabé stránky. Udělali jsme si důkladné porovnání, z něhož Renault vyšel jako vítěz. Důvodů je více, ale jedním z hlavních je cena," uvedl šéf Fordu Jim Farley. To naznačuje, že by i konečná cena nových malých elektrických fordů mohla být konečně zajímavá.

Společně se šéfem skupiny Renault Francios Provostem se Farley shodl, že podobná partnerství jsou pro Evropu klíčová v boji s čínskou konkurencí, mimo jiné právě i kvůli úspoře nákladů na výrobu a vývoj.

Jak spolu budou obě značky spolupracovat na poli lehkých užitkových vozů, zatím není jasné. Jim Farley nicméně připomněl, že obě značky jsou silné v trochu jiných částech trhu: pro Ford je to Transit Custom a Ranger (oba mají dvojče od Volkswagenu), pro Renault pro změnu Master a Kanylo (oba mají pro změnu dvojče od Nissanu). Jak doplňuje Automotive News Europe, podle šéfa Fordu bude k partnerství na poli lehkých užitkových vozů přizván i Volkswagen.

 
