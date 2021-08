Tohle není obyčejná Octavia. Před deseti lety Škoda překonala rychlost 365 km/h

Je to už deset let, co se do světových rychlostních statistik zapsala výrazným písmem mladoboleslavská Škoda. Její britské zastoupení totiž přestavělo docela obyčejnou červenou Octavii RS na 600koňové monstrum, které poslalo na solné pláně jezera Bonneville. Teď se ikonický speciál dočkal kompletní renovace.

Nápad na stavbu extrémní Octavie RS se v hlavách britského zastoupení Škody zrodil ze dvou důvodů. Hledala se vhodná oslava deseti let modelů RS (ve Velké Británii se oficiálně jmenují vRS) na tamním trhu, a také 110 let značky v motoristickém sportu. Původním cílem bylo překonat rychlost 200 mil za hodinu, tedy 321,9 km/h, což by upravená Octavie dokázala jako vůbec první Škoda v historii. A kde jinde rychlostní rekordy pokořit než na týdnu rychlosti, který se koná na solných pláních jezera Bonneville v americkém Utahu. Speciál později označovaný jako Octavia RS Bonneville Special začal svůj život jako relativně obyčejná červená Octavia RS druhé generace určená pro britskou novinářskou flotilu. Ta měla tehdy po docela čerstvém faceliftu, který přinesl třeba zahnutá přední světla. Pod kapotou bylo dvoulitrové TSI naladěné na 147 kW v kombinaci s pohonem předních kol a manuální šestistupňovou převodovkou. Nejvyšší rychlost? 240 km/h. Zrychlení z 0 na 100 km/h? Za 7,2 vteřiny. Technický tým značky sídlící v Milton Keynes (ústředí tam má třeba i tým Red Bull Racing závodící ve formuli 1) na úpravách auta pracoval několik měsíců mimo jiné ve spolupráci s tuningovou společností Revo Technik. Výsledek snažení byl na první pohled dechberoucí. Každý sice okamžitě poznal, že jde o Octavii, ta byla ale zároveň mnohem agresivnější než sériové RS. Světlá výška se například snížila o skoro 80 mm, takže auto jezdilo jen 50 mm nad vozovkou. Upravena byla aerodynamika, všimněte si třeba menších zrcátek nebo zakrytých kol, nicméně tím hlavním byly změny v motorovém prostoru. Základem speciálu zůstal sériový přeplňovaný dvoulitr TSI, který ale dostal třeba větší turbo společnosti Garrett. Dále se objevily nové vstřikovače, kterých bylo celkem osm a do motoru dodávaly více paliva, nebo přepracovaný chladicí systém s desetilitrovým chladičem. Dodatečný pomocný rám pak nesl závodní mezichladič. Aby auto dosáhlo maximálního výkonu, místo bezolovnatého benzinu tankovalo speciální vysokooktanové závodní palivo se směsí vody a metanolu. Kvůli vyhovění bezpečnostním požadavkům pořadatele týdne rychlosti jihokalifornské asociace SCTA dostala škodovka do kabiny speciální bezpečnostní klec, mříže kolem oken, hasicí přístroj a dozadu padák kvůli zastavení. Rychlostní speciál vůbec nemá brzdy, stejně by na solné pláni byly k ničemu. Ostatně někdejší "zelený" model nabídky Škoda poskytl Octavii RS Bonneville Special také šestistupňovou manuální převodovku s delšími převody pro vyšší maximální rychlost. Řada úprav se udála i na podvozku. Pořád ale musely být změny oproti sériovému modelu v rámci určitých mantinelů, které určují pravidla nastavená SCTA (a ta umožňují jen omezený počet změn). Výsledkem všech možných úprav byla Octavia s výkonem až 441 kW, tedy 600 koní, a točivým momentem 450 Nm (standardní model má 280 Nm). Zajímavé je, že pohotovostní i celková hmotnost se oproti standardní verzi posunuly nahoru - z 1395 na 1450 kg, respektive z 1950 na 2000 kg. V této specifikaci tak Octavia RS zamířila z Velké Británie do Utahu. Za její volant se posadil novinář Richard Meaden z magazínu Evo, který na solném jezeře nikdy před tím nejel, a v pondělí 15. srpna 2011 ve 13:24 dokázal, pro co si britský importér přijel. "Solný" speciál prolomil hranici 200 mil v hodině, když se rozjel na 202,15 míle za hodinu, tedy 325,3 km/h. Meaden se k této metě propracoval postupně zdoláním několika níže položených rychlostních bariér, což je vyžadováno jako důkaz, že nováček za volantem své auto zvládá. Jedině tak totiž mohl přistoupit k překonání oné "magické rychlostní hranice". Po překonání stanoveného cíle se, vzhledem k dostatku času, začal celý britský tým soustředit na další cíl - přiblížit se rychlostnímu rekordu v kategorii produkčních aut (ta se označuje jako G/PS) s dvoulitrovým motorem. Ten v tu chvíli ležel na hodnotě 216 mil za hodinu, tedy 347,6 km/h. Mimochodem samotný Richard Meaden nedávno na stránkách magazínu Evo vzpomínal, že všichni byli lehce překvapení tím, jak relativně snadno Octavia pokořila hranici 200 mil v hodině. Škoda Octavia v Bonneville i s nezbytným padákem. | Foto: Škoda Auto Sluší se podotknout, že při překonání hranice 200 mil bylo auto naladěno na výkon lehce přes 500 koní, vyššího výkonu atakujícího hranici 600 koní se technikům povedlo vyladěním jednotky dosáhnout až v době snahy o překonání rekordu ve dvoulitrové třídě. Aby však byla rychlost uvedena do oficiálních statistik, musí jet auto zhruba osmikilometrovou trasu dvakrát. V obou případech pak musí překonat stávající rekord, přičemž rychlost z obou jízd se následně zprůměruje a udělá rychlost celkovou. Poprvé rekordní rychlost Octavia překonala ve čtvrtek 18. srpna 2011, když se dostala na 225,513 míle za hodinu, tedy 362,9 km/h. Druhý den se český model rozjel dokonce na 228,647 míle za hodinu, tedy 368 km/h. Průměrná rychlost se tak v 7:45 ráno dostala na 227,080 míle za hodinu, v přepočtu 365,4 km/h. Onen rychlostní rekord tak auto nejen pokořilo, ale doslova rozdrtilo. Pečlivě zrenovovaná rekordní Octavia ve sbírkách britského zastoupení. | Foto: Škoda Auto Po deseti letech od rekordní jízdy se Octavia RS Bonneville Special dočkala kompletní renovace (podle britských novinářů dostala také standardní kola, pneumatiky a brzdy) a stala se součástí sbírky historických aut britského zastoupení Škodovky. To s ní dokonce vyjelo na testovací okruh v Millbrooku, kde vzniklo i několik nových aktuálních fotek nejrychlejší Octavie i Škody všech dob. A rychlostní rekord ve dvoulitrové třídě autu náleží dodnes.