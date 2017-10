před 1 hodinou

Pokud jste velkými fanoušky produktů od Applu a máte peněz nazbyt, možná by vás mohlo zajímat, že do aukce jde vůz, se kterým jezdíval Steve Jobs. Prodává ho aukční síň RM Sotheby's a očekává se, že se prodá v přepočtu minimálně za 6,6 milionů, cena by ale mohla vystoupat ještě výš.

Doporučujeme

Jste-li fanoušky značky BMW, na tomto odkazu najdete přehled aktuálních modelů včetně cen, technických údajů a také testů.