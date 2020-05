Tlak na zavedení šrotovného roste. Mohlo by proběhnout dokonce v režii Evropské unie

Kromě Německa se o státní podporu při koupi nového auta hlásí automobilky již i v Británii, počítá s ní Francie a podle informací německého Süddeutsche Zeitung je v plánu i samotné Evropské unie. To by také znamenalo, že by ho mohli využít i Češi.

Automobilový průmysl patří k těm, které koronavirová krize zasáhla nejcitlivěji. V dubnu se prodeje aut v Evropě propadly o 78 procent. Příčin je přitom celá řada. Tou nejvýznamnější je uzavření dealerství, ke kterému došlo prakticky po celé Evropě. On-line prodejní kanály u aut zatím příliš dobře nefungují, s výjimkou Tesly a několika dalších případů nejsou dostatečně rozvinuté.

V budoucnu nabude na důležitosti nejistota spotřebitelů. I po otevření showroomů tak poptávka zůstává vslabá. Volkswagen musel například nedávno opět omezit produkci modelů Tiguan, Touran a Seat Tarraco ve své ústřední továrně v německém Wolfsburgu. Nemá je pro koho vyrábět.

Automobilky tedy volají po pobídkách, které by řidiče motivovaly k nákupu nového auta. Naposledy se ozvaly ve Velké Británii, kde bylo v dubnu zaregistrováno jen 4321 aut, oproti stejnému měsíci v Česku to jsou poloviční čísla shodná s ekonomicky o poznání slabším Rumunskem. "Mohlo by se jednat o šrotovné nebo něco podobného, pobídky jsou ale nutné, aby se trh s auty opět rozhýbal," řekl pro ITV šéf britského Fordu Andy Barratt.

Podle šéfa britského zastoupení Jaguaru Land Roveru Rawdona Glovera by pobídky měly být zavedeny v červenci. Tamní zastoupení skupiny PSA to vysvětluje tím, že by opatření podpořila podzimní prodejní čísla a že je nutné s nimi neotálet, aby zákazníci zbytečně neodkládali svůj nákup.

Speciální pobídky pro kupující již slibují ve Francii. Tamní ministr financí Bruno Le Maire po jednání se zástupci automobilek v pondělí 18. května oznámil, že do dvou týdnů představí plán, který by měl poptávku oživit. Jeho součástí by měla být i podpora nákupu aut s nízkými nebo nulovými emisemi CO2. Přesná podoba podpory známá není, Le Maire za ni ale v minulosti požadoval to, aby francouzští výrobci vrátili část své produkce zpět do Francie. Dá se tušit, že mu nebude po chuti, že státem subvencovaný elektrický Peugeot 208 se vyrábí na Slovensku.

V Německu, tedy evropské automobilové velmoci číslo jedna, se o případné podpoře nákupu nových aut mluví, ale její podoba není jasná. Přesnější obrysy by měly přinést na začátku června výsledky jednání speciální pracovní skupiny, kterou tvoří zástupci vlády a automobilového průmyslu. Pro zavedení pobídek se v nedávné minulosti vyslovili nejrůznější šéfové automobilek, například Herbert Diess z Volkswagenu nebo Oliver Zipse z BMW.

Vládní diskusi o šrotovném připustil začátkem května i český premiér Andrej Babiš. V minulosti u nás ale plošné pobídky pro nákup nového auta zavedeny nebyly. Stát na pořízení elektroaut přispíval i obcím a městům, na příspěvek k pořízení elektromobilu dosáhly také mimopražské firmy. Jednalo se o evropský dotační program.

Právě Evropská unie přitom podle informací německého deníku Süddeutsche Zeitung chystá vlastní program unijních pobídek. Má se jednat o jednu z částí velkého balíčku, který má podpořit ekonomický růst a ochranu klimatu. Celkem se v jeho rámci má utratit 100 miliard eur, z čehož by 20 miliard mohlo připadnout na dotace pro pořízení "čistějšího" vozu.

Příspěvek by podle návrhu měl pomoci "v souladu s evropskými předpisy snížit emise škodlivin a oxidu uhličitého". Jak přesně budou pobídky vypadat, na koho se budou vztahovat a na jaká auta by Evropská unie přispěla, zatím vůbec není jasné. Podle Süddeutsche Zeitung na to i v rámci Evropské komise existují rozdílné názory.

Na jaká auta dotace budou?

Stejné jako v rámci celé Evropské unie je to v Německu, ale i v dalších zemích - shoda na tom, na jaké vozy se dotace má vztahovat, zatím neexistuje. Ekologové a s nimi i řada politiků prosazují, aby se dotace vztahovaly pouze na vozy s "nulovými" emisemi CO2, tedy elektromobily a vodíkové vozy (oxid uhličitý vzniknuvší při výrobě elektřiny nebo vodíku se v tomto ohledu neuvažuje). Podle organizace Transport & Environment by se dotace mohly vztahovat i na ojeté elektromobily, které by tak čistou mobilitu zpřístupnily širšímu publiku.

Pro zástupce automobilek by byla pravděpodobně nejlepší podpora pro auta, která vyprodukují méně emisí CO2 než 95 gramů, resp. splní svůj závazný limit emisí CO2 (u menších aut to může být méně než 95 gramů, u větších více).

Poptávka by se tak popostrčila směrem k vozům, které pro ně nebudou znamenat riziko pokut za překročení flotilových limitů oxidu uhličitého. Pro takovou politiku se vyslovil třeba šéf italského svazu automobilových importérů Michele Crisci. Vláda by podle něj měla podpořit prodej všech vozů s méně než 95 gramy CO2 na kilometr.

Podobná politika je výhodnější a lákavější i pro zákazníky, dotace se v takovém případě nebudou vztahovat jen na drahé elektromobily a plug-in hybridy, ale i na některé úsporné diesely. Například nová Octavia s dvoulitrovým dieselem svůj emisní limit splňuje, a tak by se na ni pobídky nebo šrotovné v takovém případě daly uplatnit. Podobná situace by byla u plynových verzí Scaly nebo Kamiqu.

Pro zákazníky ještě výhodnější by ale mohl být návrh spolkového ministra dopravy Andrease Scheuera. Ten by podle Süddeutsche Zeitung rád podpořil nákup vozů s emisemi CO2 do 140 gramů. Program by se pak vztahoval i na řadu benzinových aut nebo naftových SUV.

Někteří zástupci spolkových zemí jdou ještě dál. Bavorský premiér Markus Söder na Twitteru uvedl, že společně se svými kolegy z Bádenska-Württemberska a Dolního Saska by rád přidal 4000 eur na nákup nízkoemisního auta a 1000 eur by bylo šrotovné za likvidaci starého vozu.

Důvodem není ani tlak automobilek, pro ty je podobný program spíše kontraproduktivní, protože výměnou za výhodu pro zákazníka a vyšší prodeje riskují pokuty do evropské kasy za příliš vysoké emise CO2, ale pozitivní odezvu najde u dodavatelů.

Řada těch evropských (ale i českých) dodává velkou část dílů právě pro vozy se spalovacím motorem, přechod k elektromobilitě pro ně již tak znamená problém, pokud by ho pobídky uspíšily, bude ještě větší. Nejedná se přitom jen o výrobce šroubků, ale i komplexních dílů, jako jsou katalyzátory nebo turbodmychadla.

V takovém případě by se ale model šrotovného přiblížil tomu z let 2008 a 2009, kdy pomohl především malým a levnějším autům, a některým výrobcům to není po chuti. Podle šéfa značky Peugeot Jeana-Philippa Imparata by to poškodilo trh. "Nepotřebujeme drogy, jen normální trh a pomoci s přechodem k novým zdrojům energie. My se postaráme o zbytek," řekl začátkem května v rozhovoru pro rádio BFM Business. PSA ve Francii navrhuje příspěvek 6000 eur na elektromobil a tisícovku na hybrid.

Šéf českého dovozce Hyundai Martin Saitz si myslí, že by podobu případného šrotovného měla na každý pád koordinovat Evropská unie. "Nerad bych, aby došlo k situaci, kdy bohatší země šrotovné zavedou, a ty, kde jsou příjmy nižší, nikoli. Ze zemí střední a východní Evropy by se tak stalo odkladiště starých vraků, což by mělo negativní vliv nejen na emise, ale i bezpečnost. V takové situaci jsme se již jednou ocitli. Bylo by vhodné neopakovat stejnou chybu dvakrát," vzpomíná pro Hospodářské noviny na šrotovné z roku 2008, kdy místo v lisu skončily vozy odevzdané k likvidaci v bazarech na východ od německých hranic.