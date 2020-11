Tisícikoňový hybrid Ferrari SF90 složí střechu dvakrát pomaleji, než dosáhne 200 km/h

Podle šéfa obchodu a marketingu Enrica Gallieriho Ferrari navzdory pandemii koronaviru plní svoje sliby. A když slíbilo na letošní rok dva nové modely, po jednom z dostupnějších modelů, Portofinu M, teď přichází i jeden z vrcholů nabídky: otevřená verze 1000koňového plug-in hybridu Ferrari SF90 označená Spider.

Novinka logicky vychází z kupé SF90 Stradale, s níž sdílí pohonné ústrojí a základní tvary. Tou největší změnou je kompaktní skládací pevná střecha, která se pod speciální kryt složí za pouhých 14 sekund, a to i za jízdy. Jen je nutné plynový pedál skutečně pouze šimrat, protože nad 45 km/h se již střecha nehne.

Kromě střechy má auto za opěradly výrazně tvarované ochranné oblouky a mezi nimi vysunovací okénko, které může zamezit výraznějšímu pronikání větru do kabiny (když je vytažené) anebo k posádce intenzivněji pustit zvuk přeplňovaného osmiválce. Stáhnout jde mimochodem i s "nataženou" střechou.

Speciální skládací střecha (kterou Ferrari používá ve své podstatě již od roku 2011, od modelu 458 Spider) je navržena tak, aby byla co nejlehčí a nejkompaktnější. Tedy aby co nejméně zvyšovala těžiště, zhoršovala jízdní výkony a snadněji se zakomponovala do komplexního návrhu auta. Již při vývoji SF90 Stradale se však s otevřenou variantou počítalo. U Spideru dokonce zůstalo zachován prosklený kryt motoru.

Novinka tak má podle šéfa technického vývoje Ferrari Michaela Leiterse naprosto stejnou torzní tuhost jako výchozí kupé. Hmotnost se ale zvedla o sto kilo. Něco přidala střecha, něco zesílená kostra karoserie. Zástavba střechy si vyžádala úpravu aerodynamických prvků a chlazení motorového prostoru, kde si vývojáři musí poradit s teplotami v řádu stovek stupňů Celsia.

Na dynamických parametrech se to ale projevilo jen lehce. Zrychlení z nuly na sto je identické: 2,5 vteřiny, maximální rychlost stejných 340 km/h i zastavit ze stovky zvládnou karbonkeramické brzdy stejně jako u kupé na pouhých 29,5 metrech. Přidaná hmotnost tak zhoršila jen zrychlení z nuly na 200 km/h, v tomto případě je roadster pomalejší o tři desetiny než kupé. Celá akce mu zabere sedm vteřin.

Pohonné ústrojí si evidentně se sto kily navíc poradí. Aby také ne. Jeho základem je čtyřlitrový osmiválec o výkonu 780 koní a točivém momentu 800 newtonmetrů. Doplňují ho ale ještě tři elektromotory o celkovém výkonu 220 koní. Výsledkem je takřka neuvěřitelných 1000 koní, SF90 Spider a Stradale jsou právoplatnými vrcholy v nabídce značky.

Elektromotory jsou navíc rozmístěné chytře, vpředu jsou dva, pro každé kolo jeden, takže umožňují aktivně rozdělovat točivý moment mezi přední kola. Třetí parťák vychází z techniky formule 1 a je umístěn vzadu mezi motorem a novou osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. SF90 není jen prvním plug-in hybridem v nabídce značky, ale ve své podstatě také jejím prvním modelem s motorem uprostřed a pohonem všech kol.

Pokud se ptáte na dojezd na elektřinu, ten je v čistě elektrickém režimu pouhých 25 kilometrů. Baterie je poměrně malá, má jen 7,9 kWh. Větší akumulátor by byl zbytečně těžký a Ferrari se snažilo hmotnost hybridního pohonného ústrojí vykompenzovat širokým uplatněním lehkých materiálů, jako jsou uhlíkové kompozity nebo titan.

SF90 jasně ukazuje to, jak se na Ferrari v současné době na elektrifikaci dívá. Elektromotory nemají sloužit až tolik ke snížení spotřeby, ale mají především navyšovat výkon spalovacího motoru. "Čistý elektromobil? Tahle technologie pro nás v současné době a dohledné budoucnosti není, nemohli bychom ji upravit tak, aby odpovídala duchu naší značky," říká Enrico Gallieri, nechce ale zároveň říkat, že se to nikdy nestane. Až se technologie vyvine…

V současné době je však adekvátní odpovědí na tuto otázku i režim Qualify SF90, při němž auto vysosá baterii a použije maximální výkon elektrických a spalovacích motorů, aby dosáhlo co nejlepších časů na okruhu. Zvládne tak ale pochopitelně jen několik kol, protože aktivně neplýtvá výkonem osmiválce na dobíjení baterek. To dělá jen v "mírnějším" módu Sport.

Vrcholné hybridní Ferrari se bude prodávat za 473 000 eur, tedy asi 12,5 milionu korun. První auta obdrží zákazníci ve druhém čtvrtletí příštího roku. Na výběr je i odlehčená verze Asetto Fiorano, na váze ukáže 21 kilo méně, má ještě agresivnější aerodynamiku, nastavitelné tlumiče nebo okruhové pneumatiky. U kupé tuto variantu podle šéfa značky Louise Camilleriho volí dokonce 40 procent zákazníků. Odlišuje se i volitelným specifickým barevným provedením, které zvýrazňuje příď supersportu.