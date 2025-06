Testy autosedaček zpřísnily: Odnesl to i unikátní Cybex s airbagem, který loni vyhrál

Německý autoklub ADAC vydal ve spolupráci s rakouským ÖAMTC první letošní test dětských autosedaček. Nárazové zkoušky jsou nově přísnější než dosud a přibyla i nová kritéria. V celkovém hodnocení to odnesla i nová generace autosedačky s airbagem Cybex Anoris T2. Její předchůdce Anoris T přitom před třemi lety srovnání doslova opanoval.

Autokluby oproti dřívějším letům zpřísnily posuzování bezpečnosti autosedaček, proto také upozorňují na to, že výsledky letošního jarního testu se nedají srovnávat s těmi staršími.

V případě nejsledovanějšího parametru, bezpečnosti, jde o to, že nárazové zkoušky více odpovídají testům EuroNCAP, při nichž se posuzuje bezpečnost automobilů. Simulace čelního nárazu se nově provádí při rychlosti 50 km/h a bočního při 60 km/h.

Patrné je to i na hodnocení bezpečnosti. V dřívějších vydáních testů bývávalo více autosedaček, jejichž hodnocení za bezpečnost bylo "velmi dobré".

Nyní je jen jedna, v úvodu zmíněný Cybex Anoris T2, což je po směru jízdy montovaná sedačka pro roční až šestileté děti.

Cybex u jejího předchůdce před čtyřmi roky představil revoluční integrovaný airbag. Ten má při čelním nárazu zastavit rychlý a dlouhý pohyb (v porovnání s tělem) velké a těžké hlavy dítěte. To totiž přetěžuje krk malého cestujícího a může způsobit vážná zranění.

Do představení Anorisu platilo za nejlepší řešení tohoto problému otočení sedačky do protisměru, hlavička dítěte se při čelním střetu prakticky nehne a opře do opěrky. V testech ADAC ale airbag ukazuje, že to jde i po směru jízdy, jen je nutné pořídit jednu z nejdražších autosedaček na trhu, jejíž cena začíná lehce pod 18 000 korunami.

Celkové hodnocení ale unikátnímu Cybexu kazí nový parametr. Dosud se u čalounění sedaček hodnotila jen přítomnost vysloveně jedovatých látek, nyní se kontrolují i substance škodlivé vůči životnímu prostředí.

A právě v čalounění Anorisu T2 objevily testeři nadměrné množství per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS), které se typicky používají k povrchové úpravě textilu proti skvrnám a nečistotám, ale zároveň se prakticky nerozkládají, zůstávají v životním prostředí, a mohou se tak hromadit v živých organismech. Však se jim také říká "věčné chemikálie" a jejich přítomnost stála Cybex Anoris T2 špičkový výsledek.

V menších koncentracích byly PFAS objeveny i v sedačkách Joie Sprint a Chicco Seat105 i-Size.

Cybex se nedostatkům své autosedačky brání tím, že již ukončil výrobu původního testovaného provedení "Comfort", nově se již do obchodů dodává inovovaná verze Plus. "Anoris T2 i-Size Plus splňuje všechny environmentální požadavky stanovené organizacemi ADAC a Stiftung Warentest ze dne 25. 5. 2025. V této nejnovější verzi nebyly detekovány nežádoucí látky a Cybex tak může garantovat jejich nepřítomnost," uvedlo na dotaz Aktuálně.cz zastoupení Cybexu.

Právě podle přídomku Plus hledejte u prodejců novou "bezproblémovou" verzi, starší Comfort mohou ještě někteří mít na skladech.

Není Thule jako Thule

Kromě Cybexu se v testu objevilo ještě devatenáct dalších autosedaček pro všechny věkové kategorie. Mezi vajíčky pro novorozence stojí za zmínku výborné výsledky modelů Joie Sprint a Maxi-Cosi Pebble S na základně Family Fix S, které si odnesly dobré hodnocení 1,8.

Pro batolata do čtyř let věku se jako zajímavé řešení rýsují Graco Turn2Me DLX, Joie i-Pivot 360 (obě mají "dobré" hodnocení 2,4) a také Thule Elm RWF se základnou Alfi ("dobré" hodnocení 2,2). Švédská společnost Thule, mezi rodiči proslavená svými kočárky Urban Glide, přitom svoje první autosedačky uvedla teprve loni a s vajíčkem Maple pro novorozence na podzim hned uspěla v testu ADAC.

U většího Elmu jsou ale výsledky trochu rozporuplné. Drahá autosedačka, která s nezbytnou základnou vyjde na více než 17 000 korun, se totiž prodává ve dvou verzích. Oficiální e-shop Thule je obě označuje jako Elm. Dobré hodnocení si ale odnesla jen varianta v testu označená RWF, která neumožňuje otočení dítěte po směru jízdy. Verze použitelná po i proti směru má již bezpečnost podle ADAC jen průměrnou.

Při výběru sedačky pro předškoláky a školáky, tedy pro děti od čtyř do 12 let, máte podle aktuálního testu ADAC hned tři solidní kandidáty. Nejlépe s celkovou známkou 2,1 dopadly modely Cybex Solution G2 (u něj bylo hodnocení škodlivých látek v pořádku) a Recaro Axion 1.

S ohledem na cenu okolo 2000 korun (poloviční oproti Cybexu, třetinová oproti Recaru) je zajímavou možností Joie i-Trillo FX s celkovým hodnocením 2,3. Joie ostatně v testu potvrdilo výborný poměr ceny a bezpečnosti svých produktů, který nejčastěji bývá vykoupen horší manipulací se sedačkou.

Autokluby si i letos posvítily na autosedačky s neuvěřitelným věkovým rozsahem. Konkrétně model Lionelo Braam i-Size, který slibuje, že nahradí vše od vajíčka pro novorozence až po velkou sedačku pro dvanáctiletého školáka.

Neberte to, chtělo by se říct, obzvlášť když se sedačka dá pořídit ani ne za pět tisíc. Její bezpečnost je ale podle ADAC a ÖAMTC jen dostatečná a snaha překlenout dvanáct let věku dítěte s sebou nese ústupky i ve snadnosti instalace a ergonomii. S celkovým skóre 3,6 tak odborníci tento typ nedoporučují.