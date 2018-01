Testuje se ovládání auta pouze silou mysli. Technologie umí s autem přejíždět pruhy a zrychlovat

před 1 hodinou

Japonská automobilka Nissan testuje technologii, která umí číst řidičovy myšlenky. Nyní testuje, zda by bylo možné s její pomocí řídit auto. Novinku představí na americkém veletrhu CES, který se koná příští týden.

V posledních letech se především vyvíjejí technologie autonomního řízení, avšak automobilka Nissan se rozhodla věnovat úsilí něčemu, co se zdá jako sfi-fi. Testuje technologii, pomocí níž by bylo možné ovládat auto silou myšlenky.

Jde tedy tak trochu proti tomu, o co se snaží samořízená auta. Technologie Nissanu spíše ještě více propojuje řidiče s autem. Technologii "brain to vehicle", zkráceně B2V, má v plánu představit na veletrhu CES, kde se prezentuje spotřební elektronika a IT technologie, ale i auta. Koná se tento týden v Las Vegas.

Podle automobilky Nissan nová technologie B2V umí dvě věci. Za prvé, bude schopna předpovědět řidičův záměr, když má v plánu přejet z jednoho jízdního pruhu do druhého, případně když chce, aby auto zrychlilo. Druhou funkci, kterou by měl systém Nissanu zvládnout, je schopnost "pochopit", jak se řidič v autě cítí, a podle toho upravit jízdní režim.

Údajně například když technologie podle signálu mozku vyhodnotí, že řidič je ve stresu, má mu aktivně pomoci s vyhodnocováním situace na silnici a také ho rozptýlit.

Informací je ale zatím dost málo a Nissan zatím nezveřejnil mnoho podrobností o tom, jak to funguje. Publikoval ale fotografie z testování, které probíhá tak, že řidič si nasadí čepici s elektrodami. Ta je podobná těm, které používají lékaři při EEG vyšetření, které monitoruje elektrickou aktivitu mozku. Technologie Nissanu snímá řidičovu mozkovou aktivitu a zařízení poté tyto informace vyhodnocuje.

Nissan říká, že systém bude prospěšný jak pro autonomně řízená auta, tak pro ta, která se stále ovládají "manuálně". Technologie má totiž zkrátit reakční dobu řidičova konání a navíc mu má zpříjemnit cestování autem.