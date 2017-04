Testovací jízdy si můžete odbýt i doma na gauči. Při koupi vám bude pomáhat virtuální technologie

před 24 minutami

Automobilka Ford chce zákazníkům nabídnout službu, při které si vůz otestují virtuálně. Tím si prý udělají ještě před návštěvou prodejce lepší představu o konkrétním modelu.

Co všechno je díky virtuální realitě možné, v současnosti zkoušejí všechny automobilky. Většina z nich už virtuální realitu využívá při navrhování nových vozů.

Ford nyní přišel s nápadem, že tato technologie by se mohla využít i při prodeji zákazníkovi. Přichází s nápadem umožnit díky ní seznámení s modely automobilů. Virtuální testovací jízdy mají tu výhodu, že se jich zákazník může zúčastnit odkudkoli. Tedy jak z domova při válení se na gauči, tak i někde v přírodě.

"Potenciál je prakticky neomezený. Dokážeme si třeba představit, jak zájemce o SUV vyrazí na zkušební jízdu pouštními dunami, aniž by opustil domov," řekl Jeffrey Nowak, ředitel digitálních technologií ve Fordu. "Nebo když zvažujete pořízení auta do města, můžete zůstat v pohodlí svého domova a vyzkoušet přitom ranní odvoz dětí do školy v dopravní špičce, zatímco ony ve skutečnosti dávno spí."

Virtuální realita má skutečně jeden pozitivní přínos. Díky ní by zákazníci měli možnost vyzkoušet různé modely v místě a čase, které si sami vyberou, a navíc po libovolně dlouhou dobu. Tím by ještě před první návštěvou dealerství získali přesnější představu o tom, jaké auto vlastně chtějí.

"Lidé se rozhodnou do tří minut, jestli se jim produkt líbí, a s autem to není jiné," říká Amko Leenarts, vedoucí globálního designu interiérů ve Fordu. "Už od prvního kontaktu si vytváříte vztah s vozem prostřednictvím vůní, hmatových vjemů nebo zvuku, jaký vydávají dveře při zavření."

Jisté negativum ale přetrvává. Virtuální realita sice slibuje 3D pohled a v budoucnosti by měla dokonce zprostředkovat charakteristické zvuky (třeba zavření dveří) nebo vůni interiéru, ale ani sebelepší 3D technologie není v současnosti tak věrohodná jako realita. Jedna delší návštěva u prodejce možná stále zákazníkovi pomůže k finálnímu rozhodnutí lépe než hodiny s 3D brýlemi doma na gauči.

autor: Eva Srpová

Související články