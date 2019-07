Yamaha Niken: Lyžování ve třech stopách. Test tříkolové zběsilosti z Japonska

Když jsem poprvé sklopil hi-tech tříkolku od Yamahy do zatáčky a pořádně vzal za heft, koutky se mi v divokém úsměvu rozjely do stran už před prvním apexem a po třetí vlásence jsem se pod helmou šklebil s intenzitou batmanovského Jokera.

Yamaha tvrdí, že jejich technologicky unikátní tříkolka Niken přináší jezdci podobně intenzivní zážitky, jako prožívá carvingový lyžař, když se do toho opravdu opře.

Říkal jsem si původně, že všechny lesy světa by nestačily na papír, který byl kdy popsán podobně vznosnými marketingovými prohlášeními, ale… Ono to tak vážně funguje. Včetně toho opojného pocitu z nadlehčení v přechodu z jednoho oblouku do druhého i intenzivní a návykové akcelerace z bodu největší komprese.

Podvozek Nikenu umí kouzla. Nejenže dvojité přední zavěšení (jeden teleskop je v podstatě klasický tlumič, druhý je více méně v roli vodicího pivotu) fascinujícím způsobem vyžehlí cokoli, co si na vás silnice připraví, ale především můžete do značné míry zapomenout na většinu pouček pro jízdu v jedné stopě. Brzdění na nájezdu do zatáčky je Nikenu druhou přirozeností, ale můžete si dovolit i prudkou akceleraci před vrcholem zatáčky.

Dvojice předních kol si i na výjezdu bohorovně poradí. Vjeli jste do oblouku příliš rychle a je vám jasné, že budete dlouzí? Není problém, klidně můžete neurvale vzít za přední brzdy. Niken se sice lehce zavlní, aby dal najevo, že tady už si hrajeme s limity fyziky, ale rozhodně vás neshodí, což by s největší radostí ochotně udělal v podstatě jakýkoli jiný bike.

Velmi rychle si také zvyknete, že můžete do maximální míry ignorovat běžné postrachy motorkářů jako posyp, listí a výmoly v zatáčce, ve městě vás nemusí rušit oslizlé bílé pruhy, koleje ani zapuštěné kanály. Systém zavěšení umožňuje náklon až pětačtyřicet stupňů, což možná na papíře nepůsobí nijak extrémně, ale v té době už dávno brousíte stupačky a položit můžete i koleno.

Zároveň ale nemá aretaci (jako některé tříkolové skútry), takže na místě se umí naklonit do půlky pravého úhlu a pak prostě upadnout na bok. Na to pozor, tři kolečka svádí k zapomínání. A to jak v klidu, tak při jízdě.

Kontrola trakce a dvojice předních kol pomohou v nejedné potenciálně krizové situaci, ale pokud na Niken sednete bez předchozích zkušeností se silnějším konvenčním strojem, můžete velmi rychle skončit velmi špatně.

Niken je postaven na hybridním hliníkovoocelovém rámu a s trochou zjednodušení se dá říct, že je to takový kentaur. Zadek a srdce z konvenčního biku a předek z… no, zkrátka předek, jaký svět neviděl. Přední zavěšení s paralelními čtyřúhelníkovými rameny a vykonzolovanými dvojitými vzhůru nohama otočenými teleskopy na každé straně je unikát.

Konstrukce zároveň umožňuje plně oddělit náklon od úhlu natočení kol i komprese zavěšení, a navíc odfiltrovat brzdné síly, takže se předek při brzdění nepotápí ani o kousíček. I to významně přispívá k jízdní jistotě, a tím i tendenci nezodpovědně tahat čerta za ocas. Což není nejmenší problém, protože tříválec převzatý s několika změnami (např. masivnější klika) z modelu MT-09 potahat umí.

Ať už si z map řídicí jednotky a režimů kontroly trakce vyberete jakékoli, rozvášní se na požádání. V plném kalupu pak vydává sonorní tříválcový ryk a kratičká koncovka výfuku při ubrání plynu krásně hudruje a práská.

Antihoppingová spojka s quickshifterem nahoru umožňuje viset na heftu jako šimpanz na houpačce a kopat tam jeden kvalt za druhým tak dlouho, dokud nepřijdete o papíry. Chcete-li cestovat, Niken se na povel uklidní (ideální je prostřední plynová mapa), můžete jej podtáčet do nesmyslu a pružný tříválec si poradí i s náhlými požadavky na plné zrychlení z nízkých otáček.

V poklidném kochacím režimu možná narazíte na zajímavý paradox. Přední zavěšení nepustí do řídítek takřka žádné nerovnosti našich cest, zadní kyvná náprava je ale i při nastavení nejměkčího předpětí poměrně tuhá. Niken tak místy nepůsobí jako tříkolka, ale jednokolka - předek příčnou ostrou spáru ani nezaznamená, a ještě než se stačíte (opět) podivit umu japonských inženýrů, nakopne vás zadní kolo.

Neztratí se ani v městských zácpách. Navzdory prvotnímu dojmu není Niken zas o tolik širší než leckterý cesťák (rozchod předních kol je pouhých 410 mm a i v obloucích zůstává konstantní), takže do mezer se s trochou cviku bezpečně vejdete. Jen je třeba dávat si pozor na fixní zpětná zrcátka, ukotvená níže, než je na motorce zvykem, a vystupující z kapotáže přesně ve výši zrcátek běžných aut. Zase je v nich ale skvěle vidět, což se také počítá.

Lze na Nikenu vůbec něco kritizovat? Opravdu šťouravý detailista by si mohl stěžovat, že sváry rámu z precizní robotické linky by místy mohly být ještě o kousek dokonalejší, že páka zadní brzdy není tak úplně citlivá, či že quickshifter není ve srovnání se špičkou zas tak moc quick.

To jsou ale opravdu nepodstatné detaily. Jediná zásadnější objektivní kritika jde za monochromatickým displejem, který je sice přehledný, ale na takto technicky vyspělé mašině za tuto cenu působí jako anachronismus. Ano, cena. Niken vás bude stát 379 990 Kč a pak zhruba 6,7 litru benzinu každých sto kilometrů.

Yamaha Niken Motor: řadový 3válec, 847 cm3

Výkon: 84,6 kW při 10 000 ot./min.

Točivý moment: 87,5 Nm při 8500 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 4 s

Hmotnost: 263 kg

Spotřeba: 5,3 l/100 km

Cena: 379 990 Kč

Pro koho Niken je? Nejprve si na rovinu řekněme, pro koho rozhodně není: pro začátečníky. Máte-li pocit, že s dvojicí kol vpředu bude váš vstup mezi motorkáře hračkou, máte pravdu. Kupte si třeba skútr Piaggio MP3 a budete v pohodě.

Ano, Niken sice s až absurdní benevolencí odpouští i hrubé jezdecké lapsy a s dvojnásobnou trakcí na předku je opravdu výrazně složitější si ustlat (nikoli však nemožné, jak ostatně dokazoval mírně načechraný bok testovacího kusu), ale stále je to 115koňový tříválec, který točí přes deset tisíc. A je pořádně vzteklý…

Dálavám vstříc Yamaha nově nabízí verzi Niken GT, více zaměřenou na cestovní komfort. Skoro by se chtělo říct, že set zavazadel, vyhřívané gripy, pohodlnějším sedlo, vyšší cestovní plexi a několik dalších drobností (včetně zlatých vidlí) měl mít Niken od začátku. Pro stávající majitele je k dispozici GT Pack, kde lze na "běžný" Niken dokoupit prvky verze GT. Minimálně vyšší plexi, které lze dokoupit i samostatně, by Nikenu slušelo bez ohledu na to, zda hodláte urazit stovky kilometrů denně, nebo se jen vyřádit kolem komína. Stojí 419 990 Kč.

Technicistní Frankenstein od Yamahy umí na okreskách a hordy videí, kde Nikeny znevažují žokeje supersportů na okruzích, dokazují, že ani na trati se neztratí. Sedí mu ovšem i role cesťáku, který si rád nechá naložit porci zavazadel na dlouhé štreky a v jejich zatáčkovitých partiích si neméně rád nechá, nu, prostě naložit.

Niken je jak dělaný pro zkušené motorkáře, kteří mají svá nejdivočejší léta za sebou, přesto se však nemíní vzdát adrenalinu. Tedy alespoň pro ty z nich, kteří jsou schopni překousnout jeho těžce neortodoxní vzhled, s nímž třeba já osobně problém nemám. Vyzkoušet si tuto motorku třeba na některém z předváděcích dní Yamahy stojí za to. A navíc, když na ní sedíte, tak ji nevidíte.