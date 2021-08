Test obytňáku velikosti S. Volkswagen Caddy California jsou dvě auta v jednom

Rodina Californií se rozrůstá. Obytná dodávka vycházející z Transporteru je už dnes legendou, před časem Volkswagen představil Grand Californii postavenou na základech Crafteru, která má koupelnu a toaletu, nejskromnější dobrodružné povahy si mohou pořídit nejmenší model, Californii přetvořenou z malé osobní dodávky Caddy. Má postel, miniaturní kuchyň a nechybí skládací židle se stolkem.

Klasifikace velikosti oblečení se docela hodí, když potřebujete vysvětlit, jak se to má s obytnými dodávkami u Volkswagenu. Zatímco střední California vycházející z Transporteru/Multivanu je jako běžná velikost M, Grand California kabát vel. L. Teď si můžete jako "esko" pořídit nejmenší variantu Caddy.

V mnoha ohledech je nejmenší California geniální dopravní prostředek pro občasné výletníky. Zvenku totiž nepoznáte, že je to auto, se kterým se dá kempovat. Prodloužená Caddy Maxi je zkrátka normálně široká i vysoká a na délku má 4,85 metru, takže se s ní dá parkovat úplně všude a nebudí pozornost. Díky zatmaveným sklům není dovnitř vidět, auto prozradí jen drobné nálepky California.

Proto byste ho přes týden mohli používat zkrátka jako běžné osobní auto s velkorysým prostorem pro pět osob, do kterého se díky posuvným dveřím výborně nastupuje. Nová Caddy může mít všechny nejmodernější prvky výbavy jako běžný osobák, digitální přístrojový štít, velkou multimediální dotykovou obrazovku a dlouhý seznam bezpečnostních asistentů. Ačkoliv je to malá dodávka, příjemně se řídí, rozdíl oproti civilním autům je minimální, i proto že nový Caddy vychází technikou z Volkswagenu Golf.

V pátek odpoledne se pak promění na auto pro cestovatele. Uběhne ani ne minuta a z Caddy se stane malý obytňák. California s sebou vozí skládací postel uloženou za hlavami posádky, která ani nezabírá tolik místa. Stačí odsunout přední opěradla, sklopit ta ve druhé řadě a nad nimi rozložit postel s kovovým rámem. Mimochodem, sedačky nejsou ani potřeba pro konstrukci postele, takže pokud byste autem jezdili výhradně ve dvou, dají se i vyjmout a ve voze bude moře prostoru na další vybavení na cesty.

Postel má na délku dva metry, na šířku lehce přes metr a příjemně měkkou matraci. Na pohodlné večerní sezení to není, Caddy California nemá výklopný střešní stan jako její větší sourozenec, romantické povahy si mohou případně připlatit za panoramatické střešní okno a vleže alespoň pozorovat hvězdy. Pokud byste v obytném voze měli trávit mnohem víc času než víkendové výlety nebo občasnou dovolenou, větší obytné auto bude samozřejmě praktičtější.

Caddy California ale nenabízí jen spaní, můžete si pořídit minikuchyň. Jde o box se dvěma výsuvnými šuplíky - kovový s jedním plynovým hořákem, větrnou clonou a odkládací plochou, ve druhém pod ním je výsuvný příborník a prostor na potraviny nebo menší nádobí. A do kufru se vešly také dvě skládací kempinkové židle a stolek, nábytek identický s většími Californiemi. Plynová bomba je ukrytá v boxu za zadními sedadly.

Krabicovitý tvar karoserie oceníte i při balení. I když minikuchyň, složená postel a kempinkový nábytek část kufru samozřejmě zaberou, mnoho měkčích tašek, polštáře nebo spacáky se vejdou třeba za zadní opěradla. Na oknech v prostoru kufru visí kožené kapsy, do každé se vejde 5 kg věcí, dají se z auta vyndat a nosit jako taška a hlavně fungují jako clona, aby do vozu nebylo vidět.

Před spaním se všechna okna zakryjí textilií s magnetkami, do předních oken lze vložit větrací clony, aby posádka měla i v noci čerstvý vzduch. Hodila by se ale síť, aby do auta nenalítali komáři, když máte zadní víko otevřené a vaříte večeři.

V zadních dveřích nechybí ani lampička, abyste na přípravu prostého kulinářského výtvoru viděli, ale kdo by přece jen toužil po větším komfortu, dá se pořídit stan, který se na otevřené auto připevní. Hodí se například v kempu, kdy ho lze zavřít a osobním autem vyrážet na výlety, má i ložnici, takže by se pak dalo cestovat i ve více lidech.

Caddy Maxi California jsme otestovali velmi důkladně. Auto s námi najelo téměř 2000 km po Čechách, jižní Moravě a Slovensku, spali jsme v něm v zahradách, na louce díky aplikaci Bezkempu.cz, která poskytuje útočiště těm, kteří touží cestovat obytným autem, aniž by se tlačili v přeplněných kempech, a také úplně nadivoko pod Vysokými Tatrami i na bratislavském parkovišti u Dunaje.

Volkswagen Caddy Maxi California 2.0 TDI/90 kW DSG Motor: řad. 4válec, 1968 cm3, turbodiesel

Výkon: 90 kW/122 koní

Toč. moment: 320 Nm

Spotřeba: 5,4 l/100 km

Převodovka: 7stupňová dvouspojková

Zrychlení 0-100 km/h: 11,6 s

Nejvyšší rychlost: 187 km/h

Cena od: 852 884 Kč

Dvoulitrový diesel o výkonu 90 kW s automatem se do Caddy Maxi skvěle hodí, má dost výkonu i ve stoupáních a spotřeba 6,2 litru s velkou porcí dálnic potěší. Možností je ještě slabší diesel se 75 kW, případně benzinová patnáctistovka, pro ty, kdo by s autem jezdili častěji v horách a v zimě, je k dispozici silnější diesel s pohonem všech kol.

Pro pár je to skutečně ideální auto. Žít v něm jako digitální nomádi by pravděpodobně nešlo, ale pro táborníky-cestovatele nemá chybu. Pohodlně se s ním cestuje i velmi daleko, je nenápadné, když kempujete nadivoko či na parkovišti. Krásně se v něm spí ve dvou, naložit lze mnohem víc zavazadel, než byste si mysleli, snad jen lednička chybí, aby se dal vařič využít na víc než jen kávu, čaj a jídlo z trvanlivých potravin.

Co se cen týče, už i "obyčejný" Caddy Maxi není levný a s 2.0 TDI/90 kW se 7stupňovým DSG startuje v akci za 767 313 Kč, obytná varianta je zhruba o 85 tisíc korun dražší, v ceně ale není minikuchyň. Testovaný kus včetně příplatkové výbavy vyšel na 1,2 milionu. I pokud byste se některých komfortních prvků vzdali (navigace, adaptivní tempomat, digitální kokpit, LED světlomety, diesel s automatem…), pořád je potřeba počítat s tím, že krátká obytná Caddy vyjde minimálně na 650 tisíc, Maxi startuje od 700 000 Kč. Větší a všestrannější VW California ale začíná na částce až 1,6 milionu…