Test modernizované Škody Fabia Combi. Praktické auto s tříválcem, který má své limity

Fabia je stálicí v českých garážích. Často ji lidé volí jako rodinné auto, ačkoli spadá do nižší prostorové kategorie. | Foto: Eva Srpová

Fabia se letos začala prodávat v omlazeném vydání. Poznáte to hlavně podle předních světlometů, důležitější je ale to, že má lepší výbavu než dřív a neztratila nic z reputace praktického univerzálního auta. Pořídíte ji výhradně s tříválcovými motory, zkoušeli jsme slabší přeplňovaný "litr". Bude na kombík stačit?

Aktuální třetí generace Škody Fabia přišla na trh v roce 2014, po čtyřech letech došlo na facelift. Má modernější design, osekanou nabídku motorů a také se rozšířil seznam výbavy.

Inovovaná Fabia zdražila, je však fér připomenout, za co všechno se teď nepřiplácí. LED denního svícení je v základu, od třetí výbavy jsou světlomety vpředu i vzadu plně diodové. Do standardní výbavy je zahrnuta i manuální klimatizace, elektricky ovládaná okna vpředu a zpětná zrcátka.

Podstatné změny se ale udály v ceníku, resp. v motorovém prostoru. Fabii u pořídíte výhradně jen s benzinovými tříválcovými agregáty o objemu jeden litr. Základem je 1.0 MPI o výkonu 44 nebo 55 kW, nad ním je na výběr 1.0 TSI, tedy také litrový motor se třemi válci, avšak s přeplňováním.

TSI je k dispozici ve dvou výkonových variantách, buď se 70 kW a 160 Nm, nebo v silnější verzi se 81 kW a 200 Nm. Diesel už ve Fabii definitivně skončil. Model musí splňovat přísnější emisní normy, i proto automobilka paletu motorů tak osekala. O diesel navíc nebyl příliš velký zájem.

Agregát TSI prošel úpravami, má například filtr pevných částic. (veškeré informace o něm se dozvíte zde). Došlo ale i na "přemapování", kdy je výkonová špička k dispozici ve vyšších otáčkách, a tak se projev motoru v porovnání s verzí před faceliftem trochu liší.

Už jsme krátce zkoušeli krátkou Fabii, tentokrát máme k dispozici Combi. Je jen o 14 tisíc korun dražší než hatchback a má o 200 litrů v kufru víc, dohromady 530 litrů v základu. Je to tedy slušná porce prostoru. S nejslabším motorem se 44 kW se ale Fabia Combi nenabízí, což je ve finále jen dobře. S naloženým kombíkem by měl tak slabý motor co dělat.

To ostatně mělo i slabší TSI, které jsme zkoušeli. Motor se svým projevem trochu podobá menším dieselům. Má totiž větší prodlevu v reakcích na plyn v nižších otáčkách. Zkrátka mu trvá, než zabere. Když se ale ocitne v těch správných, zabírá velmi čile a srdnatě. Pak ale přijde poměrně rychlé ochabnutí.

Když tedy motor držíte v ideálním otáčkovém spektru, je to svižné a řidičsky nenáročné auto. Podtáčení mu ale vyloženě nesvědčí, navíc je pak velmi cítit, že výkonu tu není nazbyt, zejména v případě kombíku, kdy je větší pravděpodobnost, že v autě nebude cestovat řidič sám.

Technické údaje: Škoda Fabia Combi 1.0 TSI/70 kW Výkon: 70 kW v 5000-5500 ot./min.

Točivý moment: 160 Nm při 1800-3500 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 185 km/h

Zrychlení: 10,9 s

Udávaná spotřeba: 4,6 l/100 km

Pohotovostní hmotnost: 1152 kg

Objem zavazadlového prostoru: 530/1395 l

Cena od: 308 900 Kč (verze Active)

Cena testované verze Style: 358 900 Kč

Chování motoru vede i k tomu, že ho raději držíte ve vyšších otáčkách a na vyšší stupeň přeřazujete později. I tak je ale spotřeba slušná, drží se zhruba do sedmi litrů, na cestě se čtyřmi lidmi na palubě jsme svižně jezdili za 7,7 l na 100 km.

Fabia je nadprůměrně prostorné auto. Dobře se v ní sedí a je z ní i bezproblémový výhled. Tři lidé vzadu moc nepohoví, na kolena je také místa tak akorát. S ohledem na to, že se řadí mezi malé vozy, jsou její schopnosti, které často přísluší spíše autům o třídu větším, výjimečné.

Nejvíc si na ní ceníme kufru, který díky mnoha robustním háčkům i přihrádce na menší věci potěší všechny, kteří mají rádi pořádek a nechtějí věci do kufru jen tak ledabyle naházet. Tady vládne řád. A vejde se sem toho opravdu spoustu.

Fabia Combi je de facto vymírajícím druhem, malých kombíků je na trhu jako šafránu. V podstatě nemá početnou konkurenci, pokud vyřadíme menší SUV, už se dá porovnat jedině s Renaultem Clio Grandtour, který ale není zdaleka tak praktický a prostorný. Porovnání s Cliem ale i levnější Dacií Logan MCV a Fiatem Tipo (nejdostupnějším kombi nižší střední třídy) naleznete zde.

Kolují zvěsti o tom, že i tento mladoboleslavský mohykán, který se na dlouhá léta zabydlel v českých garážích, v budoucnu skončí. Fabii Combi zřejmě nahradí následovník Rapidu Spaceback, Škoda Scala.

I když bychom si pod kapotou modelu představovali potentnější motor, který by nebylo potřeba tolik vytáčet, celkově jde o velmi povedený vůz, který navzdory tomu, že spadá do kategorie malých aut, bez větších omezení zastane i roli rodinného vozu.

Pokud má skutečně vozit více lidí a náklad, nejsilnější varianta TSI bude přece jen vhodnější. Tu lze ale pořídit až od výbavy Ambition za 344 900 Kč, takže stojí na korunu přesně jako Rapid Spaceback se stejným motorem. Tahle auta si zkrátka lezou do zelí.

