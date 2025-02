Tohle snad ani není Octavia. Benzinové RS uteklo hrobníkovi z lopaty, může i na okruh

Kdysi jich bylo hodně, teď už ale zbyla jen jedna. Skoro by se chtělo říct, že benzinová Octavia RS utekla hrobníkovi z lopaty, protože přežila naftovou i plug-in hybridní verzi. Navíc ještě posílila. U zákazníků ale byla jasně nejoblíbenější, proto když už zachovat nějaké RS, pak právě toto. A po prvních jízdách je jasné, že univerzálnější sportovní auto budete hledat docela dlouho.

Ačkoliv si Chorvatsko každý spojí především s letními radovánkami ve vysokých teplotách u moře, únor tady vypadá dost podobně jako v Česku. Když korzujete zasněženou krajinou, možná budete mít spíše pocit, že jste někde v Rakousku, když zase serpentinami projíždíte někam trochu do kopce, pak se mentálně dostanete na Rallye Monte Carlo. Jen bez všudypřítomných diváků.

V neděli tu dokonce kvůli špatnému počasí zavřeli část dálnice, na některé úseky kvůli silnému větru zase nepouštějí kamiony. Zkrátka ideální podmínky na prověření toho, jaká je omlazená Škoda Octavia RS, která se na rallyové předky tak trochu odvolává.

Že autem jezdíme v Chorvatsku, není náhodou, Škodovka je tady jedničkou trhu, Octavia pak jasným lídrem. Polovina všech prodaných aut s okřídleným šípem má jméno historicky odkazující na fakt, že šlo kdysi o osmý model v nabídce značky.

Omlazené RS se oproti dřívějšku výrazně proměnilo. Ani ne designem, tam jsou změny podobné jako u kterékoliv jiné Octavie, ale použitou technikou. Zapomeňte na turbodiesel, plug-in hybrid či pohon všech kol, které "zabil" menší zájem zákazníků, případně zefektivnění nabídky. Nově je volba jednoduchá: přeplňovaný benzinový dvoulitr v kombinaci se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG. Poháněná jsou vždy přední kola.

Liftback nebo kombi, to se modernizací nemění, nicméně posílil. Nově tak má dvoulitr 195 kW (to je o 15 kW více než doposud), točivý moment ale zůstal na 370 Nm; silnější Octavia se zatím na trhu nikdy neobjevila. Z 0 na 100 km/h se pak dostane za 6,4, respektive 6,5 vteřiny u kombi, nejvyšší rychlost je limitovaná na 250 km/h. S přenosem síly na kola pomáhá dvouspojkovému automatu také uzávěrka diferenciálu VAQ.

Dále má sportovní verze třeba o 15 mm snížený podvozek, který lze za příplatek doplnit adaptivními tlumiči. Zkrotit sílu pak pomáhají větší brzdy s průměrem 340 mm vpředu a 310 mm vzadu.

Octavia RS umí být možná až překvapivě ostré auto. Dostali jsme možnost svézt se s ním jak na závodním okruhu Grobnik, tak i v serpentinách, a často budou auto limitovat spíše schopnosti řidiče. V rukou zkušenějších jedinců lze zatáčky projíždět ostře - že jste na limitu, prozradí až jistá nedotáčivost auta. Ten limit je ale položený hodně vysoko.

Hodně ale dělají také pneumatiky. Zatímco na normálních silnicích jsme jezdili autem se zimním obutím, na okruhu jsme dostali vozy s letními pneumatikami. A rozdíl ve zmíněné nedotáčivosti byl znatelný, na letní směsi se auto chovalo jistěji při nájezdech do zatáček i prudším brzdění.

Omezení pro nadšence do sportovní jízdy může představovat dvouspojkový automat DSG, který při ostřejším přidání plynu trochu váhá, co má vlastně dělat. To má, v kombinaci s "turbo dírou", za následek mírně zpomalenou reakci. Hlavně při ostřejší jízdě pomůže přepnout řazení do sportovního režimu, případně rovnou přeřadit v manuálním režimu pádly pod volantem.

Sportovní škodovka má ale v sobě dvě duše, vedle sportovní i rodinnou. Protože při plynulé jízdě po dálnici, kdy dodržujete limity, nespěcháte a nepotřebujete jet ostře, je Octavia RS až nečekaně civilní. A ještě s pověstným nekonečným prostorem pro posádku i zavazadla. Podvozek není přehnaně tvrdý, jakkoliv změnu oproti klasické Octavii poznáte.

Dodejme, že v Chorvatsku, kde je kvalita dálnic podobná jako v Česku, jsme jezdili výhradně verzemi s adaptivními tlumiči.

Plynulá jízda s lehkou nohou umí dokonce i na dálnici vykouzlit spotřebu kolem 6,8 l / 100 km. Ano, jakmile naladíte svého vnitřního Ogiera nebo Solberga, pak budete dalece překračovat 12 litrů a jen smutně sledovat, jak udávaný dojezd klesá. Nicméně sportovní Octavia umí být jak poměrně zábavná hračka, tak i auto na každodenní ježdění. Dokonce i bez turbodieselu či elektrické pomoci.

Svůj podíl na tom má též zvuk motoru, lépe řečeno jeho utlumení. Octavia RS už si nepomáhá umělým zesílením z reproduktoru, slyšíte tak vždy výhradně motor. Chcete-li dosáhnout jadrnějšího zvuku, musíte do vyšších otáček, případně zvolit režim Sport, kde je zvuk výfuku mechanicky upraven. Při normální jízdě ale sportovní ambice sluchově moc nepostřehnete.

Pochvalu zasluhují sportovní sedadla v obou dostupných verzích (látková, případně kombinace kůže a mikrovlákna), která díky výraznému bočnímu vedení spolehlivě drží tělo v zatáčkách, přitom ale nejsou přehnaně tvrdá. Opět lze poukázat na univerzálnost auta. Dobře se drží také tříramenný sportovní volant potažený perforovanou kůží. Jen na nápis "Škoda" namísto loga, si bude potřeba chvíli zvyknout. Jde nicméně čistě o estetickou záležitost.

Vedle sportovních sedaček, volantu nebo červeného prošívání v kabině, poznáte Octavii RS také podle spousty černých doplňků karoserie. Zrcátka, zadní spoiler, nápis na pátých dveřích, lišty kolem oken… Vždy má sportovní škodovka také Matrix LED přední světla, to znamená výraznější optiku připomínající kdysi čtyřokou Octavii.

Škoda Octavia RS / Octavia Combi RS Motor: benzinový přeplňovaný čtyřválec, 1984 cm3

Převodovka: sedmistupňová automatická dvouspojková

Výkon: 195 kW / 265 k při 5250 - 6500 ot./min

Točivý moment: 370 Nm při 1600 - 4500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,4 / 6,5 s

Průměrná spotřeba: 6,7 - 7,1 / 6,8 - 7,2 l /100 km

Cena od: 1 059 900 Kč / 1 099 900 Kč

Jenže za svou univerzálnost si taky Octavia RS nechá zaplatit. Dražší provedení v ceníku nenajdete, liftback startuje na 1 059 900 korunách, kombi ještě o 40 tisíc korun výše. Kompenzací budiž plná výbava včetně všech asistentů, navigace, vyhřívaného volantu a předních sedadel nebo parkovacích senzorů vpředu i vzadu.