Zapomenutý jednorožec mezi kombíky. Seat Leon v akční verzi hledá poslední majitele

Kdo uvažuje nad nákupem kompaktního kombi, patrně má v hlavním výběru jména jako Octavia, Golf, i30, Ceed nebo Corolla. Pak jsou tu ještě před pár lety docela populární modely, které ale z různých důvodů upadly tak trochu v zapomnění. Jedním z nich je i Seat Leon Sportstourer, který kromě atraktivního vzhledu bojuje i zajímavou akční verzí Vamos.

Jestli se nějaké automobilce přestalo v posledních letech na českém trhu dařit, je to Seat. Španělská značka zapisuje poslední dobou pravidelně výrazné prodejní propady a Leon by klidně mohl být jedním z chodících billboardů. Posuďte sami: v roce 2021 se jich prodalo 1517, ať už jako hatchback, nebo kombi. O tři roky později svítí u stejného auta v kolonce prodaných kusů číslo 560. Aspoň částečně snad můžeme připočítat loňských 377 kusů sportovní Cupry Leon.

Během relativně krátké doby se však prodeje kompaktu výrazně propadly. Dovozce se loni snažil situaci vylepšit akční verzí Vamos, která už je ale zase nedostatkovým zbožím. Slušně vybavený Leon Sportstourer s atraktivnější cenovkou už totiž koupíte jen ze skladů. V nich podle centrální databáze čeká 48 aut ve výbavě Vamos nebo Vamos FR. Alespoň v době psaní těchto řádků.

Už když do redakční garáže zavítal šedý kombík ve výbavě Vamos FR vybavený mildhybridní patnáctistovkou s výkonem 110 kW a dvouspojkovým automatem, bylo jasné, že vlastně zkoušíme svým způsobem jednorožce mezi rodinnými kombíky. A věru, mezi novými auty zbývá ve stejné kombinaci jen sedm aut. Sem tam i s nějakou tou výbavou navíc.

Přitom klidně už na začátku můžeme s klidem říct, že přehlížením Leonu ST zákazník vlastně škodí jen sám sobě. Už na pohled je to atraktivní model, který ani po pěti letech na trhu nepotřebuje zásadní vzhledové modernizace. A v interiéru se Seatu povedlo při loňském faceliftu definitivně odstřihnout od problematické minulosti.

Leon totiž dostal poslední generaci multimediálního systému podobně jako technicky shodné modely Škoda Octavia a Volkswagen Golf. To znamená výrazně intuitivnější ovládání prosté někdejších problémů se zasekáváním a pomalejšími reakcemi. Dokonce i vypnutí asistentu rychlosti je snadné a rychlé.

Ano, dotyková lišta na ovládání hlasitosti rádia a teploty klimatizace či topení zůstala, ale nově je alespoň podsvícená a i její reakce se oproti minulosti zlepšily. Výstupem multimédií je u verze Vamos FR 12,9palcová dotyková obrazovka pojící se se standardní navigací. Obraz z ní lze promítnout i do přístrojového štítu, což je v některých případech věc k nezaplacení.

Výtku bychom měli, jako tradičně u koncernových aut, k ovládání světel na samostatném panelu vlevo někde kolem kolena řidiče. Strefit se do poměrně malých tlačítek je v některých případech zbytečně obtížné. Existuje důvod, proč má většina auta pro ovládání světel páčku pod volantem.

V porovnání s Golfem nebo Octavií nabízí Leon sportovnější posez, sedačka je umístěná trochu níže, jiný je též volant. Specialitou verze FR je potah perforovanou kůží a obšití červenou nití, samotný věnec má takřka ideální tloušťku. Anatomicky tvarovaná sedadla nabízejí solidní boční oporu a standardně kombinují látku a kůži.

Jak se tváří, tak i jezdí. Leon nabízí sportovnější svezení než jeho koncernoví sourozenci, podíl na tom může mít i sportovní podvozek verze FR snížený o 15 mm. V kombinaci s 18palcovými koly může být pro někoho jízda až moc tvrdá, některé spěchající rodiče by ale mohla potěšit. Podobně jako přesné řízení nebo velmi dobré sladění dvouspojkového automatu DSG a mildhybridní patnáctistovky.

Jednak je totiž motor až překvapivě tichý, a to i na dálnici. Ozve se jen ve vzácných případech, kdy ho převodovka nechá vytočit do vyšších otáček. Jednak ale umí být motor velmi střídmý. To není úplná novinka, výborné výsledky vykazovala podobná kombinace už u loni testované Octavie Combi.

Každopádně jízda po okreskách, sem tam přerušených městem, si vyžádala podle palubního počítače 5,9 l / 100 km. Dálnice pak o necelý litr více. Výhodou motoru je, že umí odpojit polovinu válců při nižší zátěži, díky elektrické asistenci také často "plachtí" na volnoběh. Solidní spotřeba je pak doplněná solidní dynamikou jak z klidu, tak i pružně.

Potěší též prostor na zadních sedadlech. Rozvor náprav o délce 2684 mm na první pohled vypadá jen lehce nadprůměrně, v praxi je ale místa vzadu před koleny dostatek. Totéž platí pro ramena a hlavu. Plusem je, že chodidla zasunete pod přední sedadlo. Jako bonus pak mají cestující vzadu také vlastní zónu automatické klimatizace.

Kufr pojme na papíře 620 litrů, má navíc dvojitou podlahu a po sklopení opěradel vznikne rovná ložná plocha s objemem 1600 litrů. A překvapení? Pod podlahou je ukryté standardně dojezdové rezervní kolo, ne jen lepící sada.

Seat Leon ST 1.5 eTSI Vamos FR Motor: Přeplňovaný zážehový čtyřválec, 1498 cm3

Výkon: 110 kW / 150 k

Točivý moment: 250 Nm

Nejvyšší rychlost: 218 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,7 s

Průměrná spotřeba: 5,4 - 5,9 l/100 km

Rozměry (d / š / v): 4642 / 1799 / 1450 mm

Rozvor náprav: 2672 mm

Objem zavazadlového prostoru: 620 / 1600 l

Cena od: 766 900 Kč

Ceníkově začíná Leon ST Vamos na 589 900 korunách s 85kW patnáctistovkou TSI a manuální převodovkou. Vamos FR ve stejné verzi přijde na 656 900 korun, testovaná silnější verze eTSI pak startuje na 766 900 korunách. Ceníkově.

Protože už je ale auto dostupné jen u konkrétních dealerů, můžeme naposledy nahlédnout právě tam. A zjistíme, že nejlevnější Leon ST Vamos FR 1.5 eTSI se 110 kW stojí 719 900 korun. Ve výbavě přitom vždy budou třízónová automatická klimatizace, rádio a navigace s 12,9palcovou obrazovkou, 10,25palcové budíky, vyhřívaná přední sedadla a volant, zadní parkovací kamera, parkovací senzory vpředu i vzadu, diodová přední světla a mlhovky nebo 18palcová litá kola. A taky pětiletá záruka omezená 100 tisíci kilometry.