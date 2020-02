Test Mercedesu EQC: Teď se teprve ukáže, jaký má ta ambiciózní Tesla náskok

Foto: Martin Přibyl

Mercedes začal loni prodávat svůj první pořádný elektromobil. SUV EQC je odvozené od konvenčního modelu GLC a spolu s dalšími evropskými elektroauty, jako jsou Audi e-tron nebo Jaguar i-Pace, má té skupině amerických ajťáků kolem Elona Muska ukázat, jak má vypadat elektroauto od zavedené značky.

Trh s elektromobily v Evropě roste, dominuje mu ale ambiciózní nováček, americký sedan Tesla Model 3, na nějž se řada lidí donedávna dívala skrz prsty. Kvůli zpracování a kvůli tomu, že náskok v oblasti elektrických motorů a baterií zavedené značky přece snadno doženou. Vždyť elektromotor, to není tak komplikovaná věc jako naftový šestiválec.

Již v průběhu loňského roku se začali na trhu objevovat konkurenti, které řada lidí pasovala do role zabijáků Tesly. Jednoho z nich jsme mohli otestovat. Mercedes-Benz EQC, čistě elektrické SUV, které tuto svoji roli zatím neplní. V prosinci 2019 se ho v Německu prodalo jen 46 kusů (Audi e-tron 182 kusů a Tesly Model X 89) a automobilka dokonce odsunula uvedení auta na americký trh. Tak kde je zakopán pes?

Mercedes se v případě EQC rozhodl jít cestou pružnosti, možnosti aktivně reagovat na chování trhu. Elektrické SUV je ve své podstatě výrazně upraveným konvenčním modelem GLC a vyrábí se i na stejné lince v Brémách.

Tam, kde je u standardního auta motor a převodovka, proto v případě EQC zůstala speciální konstrukce ze svařených trubek, aby byla zachována tuhost původní konstrukce. Baterie, které mají kapacitu 80 kWh a váží 652 kilo, jsou umístěny v podlaze. To proto, aby jejich hmotnost netorpédovala jízdní vlastnosti.

Zvenku byste popravdě příbuznost s GLC elektrickému Mercedesu nehádali. Design je naprosto svébytný, nepřipomíná žádný jiný Mercedes. To až na milimetr identický rozvor odhaluje technickou spřízněnost. EQC je oproti GLC celkově o něco delší, širší a nižší. Vůz měří 4,76 metru, a tak je zvenku o necelých 14 centimetrů kratší než další z vyzývatelů Tesly, Audi e-tron.

Porovnání s e-tronem je ostatně nasnadě, vozy přišly na trh ve stejnou dobu, stojí podobné peníze (1,97 milionu za EQC, 2,12 milionu za e-tron) a oba mají být SUV. Jenže tam, kde Audi nabízí vzduchové měchy umožňující proměnnou světlou výšku, sází Mercedes na vzduchový, ale nenastavitelný podvozek.

EQC je na něm připlácnuté k zemi, aby mělo nízký odpor vzduchu. Světlá výška však ani nepřesahuje deset centimetrů a plastové deflektory před předními koly škrtají o každý vyšší zpomalovací práh. Na jakoukoli průchodnost terénem můžete zapomenout. Z prvků typických pro SUV v případě Mercedesu zůstala vyšší pozice za volantem, vyšší stavba karoserie a také pohon všech kol.

Čtyřkolkou je Mercedes díky dvěma elektromotorům, jednomu vpředu, druhému vzadu. Přední má být nastaven na nízkou spotřebu paliva a co nejvyšší účinnost, zadní pomáhá dynamice jízdy. Celkový výkon je 300 kW a točivý moment 760 Nm. To jsou čísla, která společně s charakteristikou elektrického motoru (plný zátah z nulových otáček) znamenají, že na nedostatek tiché dynamiky si rozhodně stěžovat nebudete. EQC zrychlí z nuly na sto za 5,1 vteřiny a pružnost je na 2,5tunové auto naprosto špičková.

Sportovním autem ale EQC není, i když se v zatáčkách díky nízko položenému těžišti nenaklání, vysoká hmotnost je znát. Proto je dobře, že si Mercedes dal záležet na komfortním nastavení podvozku a odhlučnění kabiny. Z EQC je tak na výsost pohodlné, prostorné auto, které by bylo ideální na dlouhé cesty.

Škoda, že to dlouhé cestování má svá omezení. Reálný dojezd se v zimě v případě EQC pohybuje ve standardním režimu Comfort okolo 270 kilometrů, spotřeba osciluje mezi 28 a 30 kWh/100 km. To je ve své podstatě akceptovatelná hodnota pro auto, které se většinu času bude pohybovat v příměstském provozu.

Abyste dojeli dále, musíte si vypomoci ekorežimy. "Eco" otupí reakce na plyn, což ve městě nevadí, naopak se docela hodí, že neplýtváte energií na příliš rychlé rozjezdy ze semaforů. Na dálnici se už ale autu okolo 130 km/h nechce zrychlovat.

Pak je tu ještě režim Maximum Range, který pomocí odporu vneseného do plynového pedálu omezuje rychlost podle platného limitu. Na padesátce tak nebudete vydávat energii na to, abyste jeli třeba 51 nebo 52. Je to chytré, ale ve své podstatě otravné - takto nějak ostatně měl fungovat omezovač rychlosti, který původně chtěla do aut povinně zavádět Evropská unie.

Většina řidičů tak zůstane u režimu Comfort se všemi omezeními dojezdu, která s tím jsou spojená. Na dlouhých cestách se může opřít o vysokorychlostní stanice Ionity, kde se dá EQC dobíjet výkonem až 110 kW, což znamená, že nabití z deseti na osmdesát procent baterie je v ideálním případě hotovo za 40 minut. Škoda, že tato stanice je v Česku funkční zatím jen jedna, u Berouna.

Drobnou náplastí může být, že na běžných 50kW rychlonabíječkách rychlost po překročení 80% nabití neklesá tak výrazně jako u starších elektromobilů. Nad 90 procenty se akumulátor stále plní výkonem přes 20 kW.

Největší dobíjecí bolístka EQC je ale nabíjení střídavým proudem. Mercedes totiž vybavil auto jen 7,4kW palubní nabíječkou, takže nabití z nuly zabere doma i s patřičnou technikou více než deset hodin.

Takové Audi dodává u e-tronu alespoň 11kW palubní nabíječku, Tesla Model X by měla zvládat dokonce až 16,5 kW. Obě auta sice mají také větší baterii (95, resp. až 100 kW), ale i tak se nabijí do plna rychleji.

Důležité to není jen doma. Jakmile dorazíte k obchodnímu centru, kde nabíječky mají, ale jen na střídavý proud, jste rádi za každý kilowatt dobíjecího výkonu a Mercedes v tomto ohledu naprosto zbytečně ztrácí. Rychlodobíjení, které bude majitel muset častěji využívat, navíc přispívá k degradaci baterie.

Ostatně konkurence zvládá i rychlejší dobíjení stejnosměrným proudem, e-tron umí i 150 kW, Tesla dokonce 200 kW. Model X by měl v praxi nabídnout i o 100 km delší dojezd.

A tak se dostáváme k onomu příslovečnému zakopanému psu. EQC je skvělý Mercedes, pohodlný, tichý, silný a pohledný. Jenže je to také spíše jen průměrný elektromobil, nedojede tak daleko jako Tesla, nabíjí se pomaleji než Tesla, a co se týče zpracování, také to není žádný zázrak. Jak napovídá každodenní kontakt s vrzajícím plastem okolo startovacího tlačítka.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic Motor: 2x elektromotor

Výkon: 300 kW

Točivý moment: 760 Nm

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,1 s

Spotřeba energie: 19,7 kWh/100 km (NEDC)

Kapacita baterie: 80 kWh

Dojezd: až 471 km (dle údajů výrobce)

Provozní hmotnost: 2495 kg

Objem zavazadlového prostoru: 500 l

Cena: od 1 972 300 Kč

Navíc se ukazuje, že zájemci o elektroauta z pochopitelných důvodů nechtějí velká SUV, která již svou koncepcí omezují dojezd. Proto je celoevropsky nejprodávanějším elektroautem Tesla Model 3, proto se v Německu Model X ze všech Tesel prodává nejhůře. Vylepšit reputaci a prodeje by Mercedesu mohl chystaný hatchback EQA. Ten bude s menší baterkou paradoxně lepší pro každodenní soužití i na delších cestách.