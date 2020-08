Nejlepší rodinný elektromobil? V testu bodovala Tesla i dostupný Opel Corsa-e

I když se zdá, že automobilky chrlí jednu elektrickou novinku za druhou, výběr na trhu je stále poměrně omezený. Švýcarský autoklub TCS se rozhodl zjistit, jak se nabízené modely popasují s velkou rodinou, tedy jak si tato auta rozumí s dětskými sedačkami, jak se do nich montují, jak se do nich vejdou. Na výsledky rodinného testu se podívejte do přehledu.

Foto: iStock Test pod lupou Švýcaři výsledky svého rodinného testu publikují rok co rok. V minulosti se ale zaměřovali na auta se spalovacím motorem (výsledky zde), letos vybrali 15 čistě elektrických modelů, mezi nimi 12 pětimístných, čtyři čtyřmístné a jeden sedmimístný. Aby se v autě dalo převážet dvě a více dětí, mělo by od zástupců autoklubu dostat hodnocení čtyř až pěti hvězdiček z pěti možných, pro dva caparty stačí i auto se třemi hvězdami, což jsou až na jednu výjimku všechny testované elektromobily. TCS na každý pád doporučuje před nákupem auto s rodinou vyzkoušet. Některé vozy mohou mít hůře přístupné kotvy ISOFIX pro upevnění sedačky nebo krátké bezpečnostní pásy. Někdy je nutné popasovat se rovněž s chybami v uživatelském manuálu. Na výsledky testu se můžete podívat na dalších snímcích.