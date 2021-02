Test elektrické Mazdy MX-30. Převaha stylu nad nedozrálostí techniky

Není to dávno, co Mazda otevřeně hlásala, že bateriový pohon je zajímavý nápad, ale ona nemusí být mezi pionýry. Mezitím Brusel stanovil takové cíle emisí CO2, jimiž udělal pionýry prakticky ze všech. I v Hirošimě museli rychle ušít něco jako elektromobil a vzali to za svérázný konec. Nesnaží se z dnešních baterií vymáčknout dlouhý dojezd, místo toho sázejí na styl a exkluzivitu.

Mazda vždycky spojovala emotivně silný design s neotřelou až výstřední technikou. Od ufologicky tvarovaného modelu 626 z devadesátých let po hry křivek a povrchů na současné šestce. Skoro v každé době dokázala přijít s autem, za nímž se ohlíželi lidé motorismem zcela nepolíbení. Související Před sto lety vyráběla korek. Mazdu ale proslavily unikátní motory a dostupný sporťák 67 fotografií Také pod kapotou už bylo k vidění leccos. Od Wankelova rotačního motoru přes šestiválce s úsporným Millerovým cyklem po dnešní agregát Skyactiv-X, spojující vlastnosti benzinu a dieselu. Nová MX-30 kráčí stejným směrem. Její design je asijsky neuchopitelný a neotřelý, ale zároveň budí pozornost a sympatie. Stačí s ní vyrazit do zalidněného centra a v ulicích to začne šumět. Auto přitahuje pozornost, jako by v sobě mělo obrovský magnet. Pohled uzoučké masky je sebevědomě přísný, i když jako by se lehce usmíval pod fousy. Stejný rozpor budí záď kupátkově klesající na vysoký ponton. Teprve soustředěný pohled odhalí, že MX-30 má vlastně docela zavalité proporce, jen to maskuje sérií vtipných detailů. A co teprve když se otevřou zadní dveře obrácené jako na Mozartově kočáru z Vídně… Krabicovitému gruntu odpovídá příjemně prostorná kabina a snadné nastupování. Minimalisticky prostou architekturu ozvláštňuje plovoucí středová konzola, v našem případě atmosféru značně pozvedá neobvyklé čalounění s vínovými i krémovými tóny, část je dokonce vyložená pravým korkem. Vnitřní prostor je rozvržen značně individualisticky. Cestující vpředu si užijí vzdušnou atmosféru a skvělý výhled, vzadu už je to slabší. Menší děti se usadí pohodlně, ale moc je nepotěší malý průzor v kratičkých dveřích. Dospělí už se tu cítí spíš jako v ponorce, lepší zprávou je prakticky objemný kufr. Foto: Martin Frei Pohon spojuje pohodlně tichou a pružnou sílu elektromotoru s řidičsky intuitivním charakterem. Odezva na pedál je měkčí než u většiny konkurentů, umožňuje dávkovat výkon jemněji a nevyžaduje tolik napjatého soustředění. Velmi hladce je vyřešeno i spojení hydraulických brzd s elektrickou rekuperací. Dohromady s uvolněně naladěným pérováním a citlivým řízením se vše skládá v příjemně relaxovanou a zároveň řidičsky zábavnou jízdu, na jakou jsme byli u Mazdy odjakživa zvyklí. Jedinci s benzinem v krvi by řekli, že v MX-30 si skoro nevšimnete, že jedete na elektřinu. Jen to ticho je tu navíc. Související Lampa jako nabíječka elektromobilu. Praha uvažuje, jestli lze na dobíjení i vydělat To bohužel neplatí o dojezdu. Na baterie se po celém světě stojí dlouhá fronta, a protože Mazda přišla poslední, nemůže si vyskakovat. Využitelná kapacita 30 kWh by měla za běžných podmínek stačit asi na 160 až 180 kilometrů. K nám se auto dostalo za zimních radovánek a zapnuté topení dosah zkrátilo na 130 km. Panasonic také přidělil Mazdě "šlachovité" články, které se nenechají právě rychle nabíjet. U rychlého stejnosměrného stojanu to trvá hodinu, jelikož baterie nabízených 50 kW nepobere ani na začátku a za polovinou už příkon klesá pod 20 kW. U střídavé přípojky je nabíjení omezeno vnitřním trafem vozidla na 6,6 kW a trvá pět hodin. Mazda MX-30 Výkon: 105 kW

Točivý moment: 265 Nm

Nejvyšší rychlost: 140 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,7 s

Spotřeba energie: 19,0 kWh/100 km (WLTP)

Kapacita baterie: 35,5 kWh

Dojezd: až 200 km (dle údajů výrobce)

Objem zavazadlového prostoru: 366 l

Cena: od 854 900 Kč Tyto parametry předurčují MX-30 zákazníkovi, který ocení její originální styl i rozvržení prostoru, jezdí pravidelně trasy do 100 km denně a také disponuje vlastním elektrifikovaným parkovacím místem doma nebo v práci. Nechávat auto takhle dlouho u veřejných nabíječek by bylo nepraktické a také drahé, jelikož operátoři začínají kromě odebrané energie zpoplatňovat i čas strávený u stojanu. Mazda není žádná lidovka ani na benzin, takže u elektrické MX-30 nepřekvapí cena od 854 900 Kč. Elegantní kus na snímcích s výbavou Luxury Vintage vyjde na 910 000 Kč. Související Kdy se výrobní cena elektroauta srovná se spalovacím modelem? Prý ani za deset let Přísnou matematikou by se to dalo vyjádřit třeba jako 7000 Kč za kilometr zimního dojezdu. A není nic tajného, že existují elektromobily levnější a praktičtější. Jenže Mazda chápe, že pro lidi ochotné utrácet za takové libůstky má mnohem větší cenu styl a exkluzivita. V Kalifornii si Teslu Model 3 kupuje šestnáctkrát víc lidí než Chevrolet Bolt a zatím není důvod očekávat, že to bude v Norsku nebo Švýcarsku obráceně. MX-30 je tedy šance chycená za správný konec. Jistě ne náhodou nabízí podobný poměr ceny a hodnoty jako elektrický Mini Cooper.