Nebezpečný propadák v testu dětských autosedaček. Dvě se při nárazu rozpadly

Obě problémové sedačky - Reecle 360 (někdy prodávaná rovněž jako ZA 10 i-Size) a Chipolino Olympus i-Size - přitom patří do "zázračné" kategorie vhodné pro děti od narození do 12 let. Podobné autosedačky v testech propadají jako na běžícím pásu. Výsledky obou jmenovaných jsou ale skutečně extrémně špatné. "Riziko zranění dítěte je v jejich případě enormní," komentuje výsledky technik autoklubu ÖAMTC Steffan Kerbl.
Chipolino navíc propadlo i při testování složení potahu. "Zjistili jsme přítomnost zpomalovače hoření TCPP, u něhož je podezření na karcinogenní účinky," vysvětluje Kerbl. Podle vyjádření výrobce citovaného na webu ADAC je sedačka již vyprodaná a není v nabídce. To ostatně potvrzuje i pohled do českých e-shopů, kde tento model rovněž nenajdete. Pozor tak dávejte při nákupu z druhé ruky.
Na škodlivé látky v potahu dojela i autosedačka o poznání známější značky Maxi-Cosi. U modelu Nomad Plus pro batolata od 1,5 roku do čtyř let testy v nadlimitním množství odhalily znečišťující látku PFOA. Podobně jako Chipolino a Reecle tak autosedačka dostala hodnocení "nedostatečná". Dobře si nevedla ani při simulovaných nárazech, ochranu dětí hodnotí autokluby jako dostatečnou.
V současné době by nicméně měla mít vyřešené alespoň složení čalounění. Podle vyjádření výrobce je již v prodeji inovovaná verze s upraveným složením potahu bez škodlivých látek. Vyrábí se od března 2025, pozor tedy na starší skladové zásoby.
Na opačné straně žebříčku je tentokrát autosedačka pro děti od čtyř do 12 let: Britax Römer Kidfix Pro, která dostala celkovou známku 1,8 a odnesla si hodnocení dobrá. Autosedačka je lehká, takže se snadno přendává z auta do auta, a při havárii v ní hrozí dítěti nízké riziko zranění při čelní a velice nízké při boční srážce. Navíc se prodává za rozumnou cenu lehce přes 4000 korun.
Podobné bezpečí nabízí i autosedačka Axkid Up ze stejné kategorie. Je ale o tři kila těžší (byť se dá složit) a také výrazně, takřka třikrát, dražší než Britax Römer. Vyjde takřka na 12 tisíc korun.
V kategorii vajíček pro novorozence uspěla s hodnocením dobrá autosedačka Joie i-Level Pro za necelých 5000 korun, která paradoxně nabízí vyšší bezpečnost bez příplatkové základnové Isofix stanice. Ostatně bezpečnostní přínos podobných stanic může být sporný. Všechna tři testovaná vajíčka malé pasažéry ochránila lépe bez příplatkové základny.
Ve třídě sedaček pro batolata, tedy děti od cca jednoho roku, svými výsledky přesvědčila autosedačka norské značky BeSafe. Model Beyond 360 je přitom poměrně univerzální a vyhoví jak šestiměsíčním, tak šestiletým, používat se dá po i proti směru jízdy. Značka BeSafe ale tradičně patří k těm nejdražším. V případě modelu Beyond 360 je kromě autosedačky nutné pořídit i základnu Beyond Base a cena kombinace dosahuje takřka 17 500 korun.
Pokud vybíráte autosedačku podle testu autoklubů, musíme připomenout, že od jara letošního roku ADAC a spol. zpřísnily testová kritéria: drsnější jsou crash testy a hodnotí se přítomnost látek znečišťujících životní prostředí.
Výsledky aktuálního testu jsou tak přímo srovnatelné jen s tím z letošního jara, jehož závěry jsme přinesli zde. ADAC nicméně tvrdí, že sedačky, které dostaly ve starších vydáních testů po roce 2020 známku velice dobrá nebo dobrá, poslouží dobře i nadále.
Autokluby rovněž lehce zrazují od nákupu autosedačky na internetu, doporučují ji před nákupem vyzkoušet ve vlastním autě a seznámit se s její instalací. Špatně namontovaná autosedačka totiž nemá šanci dítě ochránit.