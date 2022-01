Tesla znovu odkládá Cybetruck, kvůli čipům. Nepřijde ani konkurent Volkswagenu ID.3

Tesla má za sebou další rekordní rok. Americký výrobce elektromobilů dokázal zvýšit své celosvětové prodeje o 87 procent a atakoval hranici milionu automobilů. Spolu s tím ale Elon Musk oznámil další odložení očekávaného pick-upu Cybertruck, jehož prototyp se představil už před více než dvěma lety. A v nejbližší době se do prodeje nedostane ani základní kompaktní elektromobil.

Tesla loni dodala celosvětově zákazníkům 936 222 nových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o 87 procent. Jen v Evropě to bylo podle dat analytické společnosti Jato Dynamics rekordních skoro 168 tisíc vozidel, což představuje meziroční nárůst o skoro 71 procent. Model 3 se dokonce dostal mezi dvacet nejprodávanějších nových aut v Evropě a předstihl třeba i BMW řady 3.

Naprostá většina, přes 911 tisíc kusů, ze všech dodaných automobilů připadá na dvojici levnějších elektromobilů Model 3 a Model Y. Luxusnější Model S a Model X se na celkových prodejích podílely jen necelými 25 tisíci kusy. Letošní rok by přitom podle šéfa automobilka Elona Muska měl být ještě lepší a prodeje by měly růst o dalších 50 procent.

Obejít se to ale bude muset bez jakékoliv zásadní novinky, což Musk podle agentury Reuters oznámil během prezentace finančních výsledků Tesly. Problémem je nedostatek čipů. Spíše než na nové produkty, které by nakonec snížily počet dodaných automobilů, se tak Musk chce soustředit na výrobu stávajícího modelového portfolia, kam chce také směřovat omezené množství polovodičů.

Znamená to, že očekávaný elektrický pick-up Cybetruck se opět odkládá. Tentokrát je start jeho výroby naplánován na rok 2023. Už jednou byl přitom start produkce odložen, z konce roku 2021 na konec roku 2022. To vše v době, kdy konkurenční automobilky Ford a GMC už začaly prodávat své elektrické pick-upy F-150 Lightning, respektive Hummer EV, a Chevrolet svůj příspěvek do kategorie velkých pick-upů s elektrickým motorem, Silverado EV, nedávno představil. Vedle tradičních značek se proti Cybertrucku chystá i zatím poměrně neznámá značka Rivian s modelem R1T.

Musk je podle Reuters ale i tak optimistický a počítá s tím, že ročně vyrobí až čtvrt milionu Cybertrucků. Nebude to podle něj ale hned, především z důvodu řady nových technologií (mimo jiné by auto mělo dostat také až čtyři elektrické motory). Ty Tesla uvádí i jako reakci na rostoucí konkurenci, přičemž i ony stojí za odložením startu výroby. "Dělám si starosti s tím, jak uděláme Cybertruck, i přes množství nových technologií, dostupným," přiznal šéf Tesly. Připomeňme, že premiéru měl prototyp už na konci roku 2019.

Příští rok se pak vedle Cybertrucku objeví v prodeji i druhá generace sportovního modelu Roadster, tahač Semi a mimo automobily i humanoidní robot Optimus, na němž Tesla pracuje.

Naopak na základním elektromobilu s cenou kolem 25 tisíc dolarů, který měl konkurovat třeba Volkswgenu ID.3, americký výrobce momentálně nepracuje. O voze, kterému zahraniční média říkají Model 2, přitom Musk poprvé mluvil už v roce 2018 a o dva roky později spekulace o jeho příchodu kolem roku 2023 zesílily. "Někdy ho vyrobíme (auto s cenou kolem 25 tisíc dolarů - pozn. red.). Ale máme toho teď na svých bedrech hodně, možná až příliš, abych byl upřímný," cituje Muska oborový magazín Automotive News.

Letošní rok tak bude v případě Tesly především ve znamení navyšovaní výrobní kapacity ve stávajících továrnách v Šanghaji a Kalifornii, respektive odstartování produkce v nových závodech v Texasu, kde se bude vyrábět Model Y a také Cybertruck, a Berlíně. Tam bude pro evropské trhy produkovat SUV Model Y. V Německu zatím americký výrobce čeká na všechna potřebná povolení, aby mohl odstartovat výrobu.

Kromě toho je dalším z letošních Muskových cílů dosáhnutí schopnosti plně autonomního řízení. Ostatně cestou k levnější dopravě by podle něj mohla být robotická taxi. Zatím se po Spojených státech prohání v rámci beta testování asi 60 tisíc automobilů, které však stále vyžadují přítomnost člověka za volantem. Vybavené jsou vylepšenou verzí softwaru pro samořízení, podle Automotive News ale doposud nejsou testovací vozidla plně autonomní.

Vedle plánů pro letošní rok zveřejnila Tesla i finanční výsledky. Čistý zisk americké firmy loni dosáhl rekordních 5,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 120 miliard korun. Celkové tržby stouply o 71 procent na 53,8 miliardy dolarů, tržby automobilové části pak vzrostly o 73 procent na 47,2 miliardy dolarů.