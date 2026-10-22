Tesla ve třetím čtvrtletí zaznamenala pokles zisku i tržeb, hotovostí ale překvapila

Americké automobilce Tesla ve třetím čtvrtletí klesly zisk i tržby. Výrobce elektromobilů vykázal čistý zisk 787 milionů dolarů (16,98 miliardy Kč), což představuje meziroční pokles o 44 procent. Vyplývá to z výsledků, které firma zveřejnila ve středu pozdě večer. Tržby se meziročně snížily méně než o jedno procento na 28,046 miliardy dolarů.
Automobilka dodala 486 532 vozů, což představuje meziroční pokles o dvě procenta.
Tesla zároveň překvapivě oznámila volný peněžní tok 1,5 miliardy dolarů, což je ukazatel hotovosti vygenerované po odečtení investic potřebných k udržení chodu podniku.
Vzhledem k vysokým výdajům na umělou inteligenci (AI) analytici naopak očekávali, že Tesla oznámí vyčerpání finančních rezerv ve výši 4,92 miliardy dolarů.
„Zdá se, že Tesla volí kapitálově efektivnější přístup a odkládá dlouhodobější projekty, aby mohla sama financovat svůj růst v oblasti umělé inteligence,“ uvedl analytik společnosti Morningstar Seth Goldstein, který tento nárůst hotovosti označil za velké překvapení čtvrtletí.
Tesla sází na nové technologie
Šéf automobilky Elon Musk tento týden označil za dobrý nápad možnost spojení firmy s jeho vesmírnou společností SpaceX. „Fúze stále čelí velkým výzvám, ale dnešní čísla činí její finanční logiku těžko ignorovatelnou,“ uvedl analytik Thomas Monteiro ze společnosti Investing.com.
„Hlavním závěrem je, že překvapivě pozitivní čtvrtletní peněžní tok společnosti Tesla nevzešel z vyšších zisků, ale z toho, že společnost utratila o miliardy méně, než bylo plánováno, a to v době, kdy se SpaceX chystá investovat až 40 miliard dolarů za jediné čtvrtletí,“ dodal.
Tesla je největším světovým výrobcem elektromobilů podle tržní hodnoty a kromě osobních vozů rozvíjí také podnikání v oblasti bateriových úložišť, autonomního řízení, robotických technologií a umělé inteligence.
V posledních letech firma výrazně investuje do nových výrobních kapacit a infrastruktury s cílem podpořit další růst v automobilovém i energetickém byznysu.
Musk se v posledních letech výrazně angažoval v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou.
Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).
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